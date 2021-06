Johannes Sauer als neuer Revierleiter in Eichenbühler Wald

Eichenbühl rechnet mit Gewinn

Neu im Revier: Johannes Sauer besichtigt zusammen mit dem Gemeinderat den Eichenbühler Wald.

Der 24-jährige neue Chef im Eichenbühler Wald stammt aus Opferbaum im Landkreis Würzburg und hat nach der Schule in Würzburg das Studium zum Forstingenieurwesen an der Fachhochschule in Weihenstephan absolviert. Sein Interesse an der Natur habe sich langsam entwickelt. Er wollte gerne »draußen arbeiten« und ein Praktikum hatte ihn in seiner Berufswahl bestätigt. Seinem Hobby als Jäger kann er zukünftig in der Windischbuchener Jagd als Mitnutzer nachgehen.

Bei seiner Vorstellung dankte er dem Gemeinderat für das Vertrauen in ihn und für die Chance seine Vorstellungen verwirklichen zu können. Waldbauliche Gesichtspunkte und Naturschutz sollen weiterhin in Einklang gebracht werden, so Sauer: »Ich möchte naturnahe Forstwirtschaft betreiben, die die Waldfunktionen wie Wasser- und Luftreinigung, Artenschutz und Erholungsfaktor gewährleistet und auch der Gemeinde in Zukunft Erträge ermöglichen.«

Abkehr von kurzfristigem Profit

Wie sein Vorgänger sieht er es als Gefahr für den Wald, wenn Waldbau und Naturschutz zugunsten kurzfristiger Profite ignoriert würden. Für die Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen hat er im Rathaus bereits technisch aufgerüstet: Eine Holzsoftware wurde installiert. In Verbindung mit digitalen Waldkarten, GPS und Handy App kann vor Ort im Wald ohne großen Aufwand die Aufnahme von Baumbeständen und notwendige Maßnahmen erfasst werden. Die etwas aufwändigere Übertragung von Handschriftlichem in Listen und Akten kann so weitgehend entfallen.

Ausführlich erläuterte Sauer den Räten die Eckpunkte des laufenden Forstbetriebsplanes. Als planerisches Ziel nannte er einen Holzeinschlag von 5200 Festmeter, der unter dem jährlich in Eichenbühl gemäß Forsteinrichtungsplanung möglichen Einschlag von 5800 Festmeter liegt. In verschiedenen Beständen sollen auf 95 Hektar Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Neben einer Jungbestandspflege im Alter bis 25 Jahre sind auf 18 Hektar Fläche auch Jungdurchforstungen im Alter bis 45 Jahre geplant. Größter Holzertrag soll bei der Altdurchforstung mit Beständen über 45 Jahren auf 41 Hektar mit etwa 2800 Festmeter erzielt werden. Weitere 1200 Festmeter kommen aus einer so genannten Verjüngungsnutzung in Altbeständen mit hiebsreifen, alten Bäumen auf einer Fläche von 18 Hektar.

Pflegemaßnahmen sollen auch auf 12 Hektar in Eichen-Überführungsbeständen erfolgen, in denen sich dann die verbleibenden Bäume noch weiter entwickeln können. Die anfallende Menge verteilt sich dabei auf etwa 63 Prozent Buche und sonstige Laubhölzer, 25 Prozent Kiefer, sowie Eiche (7 Prozent) und Douglasie (4 Prozent). Ein kleiner Teil des Holzes mit 350 Festmetern soll bereits im Sommer geerntet werden. Es handele sich hierbei um Buchen entlang von Wegen, da eine Laubholzernte im Bestandsinneren zu unvertretbaren Schäden führen würde, erläuterte Sauer den Räten.

Glimpfliche Käferschäden

Glimpflich davongekommen sei Eichenbühl bei den Borkenkäfer-Schadflächen. Lediglich 1,5 Hektar an Kahlflächen habe man seit 2018 durch den Borkenkäferbefall zu verzeichnen. Dies seien nur 2 Prozent der gesamten Fichtenfläche verteilt auf zahlreiche Teilflächen. Eine Aufforstung soll in den nächsten Jahren erfolgen, wobei Sauer zunächst die Naturverjüngung abwarten will. Auf kleinen Teilflächen bei Pfohlbach und Riedern sollen klimatolerante Baumarten wie Berg- und Spitzahorn sowie Winterlinde gepflanzt werden. Hinzu kommt eine Tannenpflanzung am Neuberg. Die Kosten werden mit 90 Prozent durch Fördermittel abgedeckt. Für den Wegeunterhalt sieht der Plan Mittel von 15000 Euro für Mulchen, Gradern, Walzen und Schottern am Mittleren Wengertsbergweg, an Hangwegen beim Ortsteil Windischbuchen und Wegabschnitten im Heppdieler Wald vor.

Bei Gesamteinnahmen von 365000 Euro inklusive staatlicher Zuschüsse und Gesamtausgaben von 30100 Euro inklusive der Lohnkosten verbleibt in der Planung ein Gewinn für die Gemeinde von etwa 64000 Euro. Größter Unsicherheitsfaktor ist hierbei der stark schwankende Holzpreis. Im Winter waren die Preise für Fichte so niedrig, dass nicht einmal die Fäll- und Rückekosten hätten gedeckt werden können. Aktuell steige der Preis auf dem Holzmarkt zwar wieder, sei aber insgesamt von der Borkenkäfervermehrung und den Massenholzvermehrungen im Sommer abhängig. Daher wurden in Eichenbühl für den Herbst keine Fichtenbestände, sondern bevorzugt Bestände für Laubhölzer und dauerhafte Nadelhölzer wie Lärche und Douglasie mit stabilen Preisen ausgewählt.

Siegmar Ackermann