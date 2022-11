Eichenbühl erhält 400.000 Euro Stabilisierungshilfe

Gemeinderat: LED-Weihnachtsbeleuchtung wird dieses Jahr verkürzt eingeschaltet

Eichenbühl 24.11.2022 - 09:50 Uhr 2 Min.

Stabilisierungshilfe: Die Gemeinde Eichenbühl erhält vom Freistaat Bayern für 2022 bereits zum neunten Mal eine Stabilisierungshilfe für strukturschwache Kommunen - dieses Mal beläuft sie sich auf 400.000 Euro. Damit erhöht sich die bisher geleistete Hilfe auf insgesamt 5,455 Millionen Euro, informierte Bürgermeister Günther Winkler. »Wir wollen auch für nächstes Jahr noch einmal einen Antrag auf diese Hilfe zur Haushaltskonsolidierung stellen«, betonte er.

Auftragsvergaben: Aus nichtöffentlicher Sitzung informierte Winkler über die nachträgliche Vergabe zur Installation von Kanalrauchmeldern für die Lüftungsanlage an der Erftalgrundschule an die Firma Färber (Großwallstadt) in Höhe von 8162 Euro. Weiterhin wurde der Auftrag für die Wandschutzverkleidung als Nachtrag zu den Schreinerarbeiten bei der Erweiterung der Kindertagesstätte der Firma Orth (Rothenbuch) für 8322 Euro erteilt.

Photovoltaik: Die Eichenbühler Verwaltung plant derzeit die Prüfung, auf welchen gemeindlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert und wirtschaftlich betrieben werden können. »Bei den derzeitigen Energiepreisen ist der Selbstverbrauch sehr lukrativ«, betonte der Bürgermeister. Als mögliche Objekte nannte er Schule, Turnhalle, das Nebengebäude des Rathauses und das Feuerwehrhaus. Auch der Bereich der Kläranlage mit sehr hohem Stromverbrauch solle betrachtet werden. Die Räte forderte er auf, eigene Vorschläge beizusteuern. »Das wird nicht die nächsten Monate realisiert werden können. Man kann das nicht übers Knie brechen und der Markt ist in Bewegung«, betonte er.

Neuer Feldgeschworener: Auf Vorschlag von Feldgeschworenenobmann Paul Schmedding soll nach erfolgter Wahl Matthias Fäth aus Eichenbühl zum Feldgeschworenen bestimmt werden. Der erforderlichen formalen Bestellung zum Feldgeschworenen hat der Rat einstimmig zugestimmt.

Bürgerversammlungen: Winkler informierte, dass die Bürgerversammlungen der Gemeinde Eichenbühl aus Termingründen erst Anfang des Jahres 2023 durchgeführt werden können. Derzeit laufen die Planungen. Die genauen Termine sollen in der nächsten Sitzung bekannt gegeben werden.

Weihnachtsbeleuchtung: Die LED-Weihnachtsbeleuchtung wird in Eichenbühl auch in diesem Jahr installiert. Insgesamt betrage der Strombedarf über die gesamte Adventszeit etwa 420 kWh und verursache Stromkosten von lediglich 147 Euro, so der Bürgermeister. Die Räte votierten mehrheitlich für eine täglich um 2,5 Stunden reduzierte Einschaltzeit. Die Beleuchtung soll nun von 5.30 bis 8 Uhr und von 16.15 bis 23 Uhr brennen. Der Bürgermeister dankte den ehrenamtlichen Mitarbeitern für die Installation der Weihnachtsbeleuchtung sowie den vielen Bürgern, die der Gemeinde den Strom für die Weihnachtsbeleuchtung jedes Jahr spenden.

Neue Ladestation: Die Gemeinde hat vom Bayernwerk eine neue E-Bike Ladestation erhalten. Das Gremium sprach sich auf Vorschlag von Bruno Miltenberger (SPD/UWG) dafür aus, eine Station in einem der Ortsteile zu stationieren und die am Dorfplatz bestehende Ladestation an die Schule zu versetzen. Dort sei sie auch direkt am Radweg nutzbar. »Der Gedanke ist gut, weitere Vorschläge sollen aber noch gemacht werden«, sagte der Bürgermeister.

Bebauungspläne: Der in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gefasste Beschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan »Hauptstraße 105« (wir berichteten), soll nunmehr im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, beschlossen die Räte einstimmig. Mit der jetzt geänderten Rechtsgrundlage müssen nicht mehr alle Behörden am Verfahren beteiligt werden. Ziel ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes zur Schaffung barrierefreier Wohnungen.

Ebenfalls einstimmig wurde dem vorgestellten Entwurf des Bebauungsplans »Wengertsberg I« zugestimmt. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, das Bauleitplanverfahren mit frühzeitiger Beteiligung der Behörden sowie der Öffentlichkeit einzuleiten. Das zugehörige Bauleitverfahren mit Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplanes für den Hauptort Eichenbühl zur Erweiterung hatten die Räte bereits im Dezember 2020 beschlossen.

Siegmar Ackermann