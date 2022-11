Ehrfurcht vor der Natur bewahren

Wildtieren durch Pflege und Sicherung ihren Lebensraum zu erhalten, damit auch künftige Generationen diese kennen und schätzen lernen, ist eines der Hauptanliegen der Jägerschaft. Traditionell trifft sie sich jährlich am 3. November, um den Hubertustag zu feiern. Zahlreich war die Jägerschaft der BJV-Kreisgruppe Obernburg am Samstag in Röllbach versammelt, um bei einem festlichen Gottesdienst ihrem Schutzpatron, dem heiligen Hubertus, für die reichen Gaben der Natur zu danken und zugleich dessen Segen für das kommende Jagdjahr zu erbitten.

In diesem Rahmen erhielten die Jungjäger, die ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt haben, den Jägerschlag und wurden damit in die Reihen der Jägerschaft aufgenommen. In der voll besetzten Pfarrkirche St. Peter und Paul hörten die Besucher statt der gewohnten Orgelklänge die klang- und kraftvollen Töne der Jagdhornbläserinnen und -bläser der Kreisgruppe Obernburg, unterstützt von den Kollegen aus Pflaumheim und unter der Leitung von Roland Schuler. Die Kirche war von Rudi Schreck und seinen Helfern passend herbstlich dekoriert worden. Pfarrer Franz Leipold zelebrierte die Hubertusmesse mit sichtlicher Freue und stellte die Ehrfurcht vor der Natur und die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt seiner Predigt.

»Hirsche wandern lassen«

Der erste Vorsitzende der Kreisgruppe, Klaus-Peter Gerhart, betonte die Wichtigkeit der Ausübung der Jagd, ohne die eine ordentliche Land- und Forstwirtschaft kaum möglich sei. Er kritisierte zum Abschluss des Gottesdienstes die Vorgaben des Gesetzgebers, wonach Hirsche - in der Jägersprache Rotwild - in weiten Teilen Bayerns gar nicht mehr vorkommen dürfen. »86 Prozent der bayerischen Landesfläche sind per Gesetz rotwildfrei zu halten. Jäger haben die Vorschrift, jedes Tier in den vorgegebenen rotwildfreien Gebieten zu erlegen«, bedauerte er und richtete damit das Augenmerk auf die dramatische Lage der größten Wildart in Bayern. »Es ist unseren Zeiten nicht angemessen, einer Tierart in rotwildgerechten und weitgehend konfliktfreien Lebensräumen ihr Existenzrecht zu rauben.«

Die Kreisgruppe fordert deshalb, dem Hirsch seinen Lebensraum zurückzugeben. »Die rotwildfreien Zonen sind abzuschaffen und die seit Jahrtausenden durch unsere Landschaft ziehenden Hirsche wieder wandern zu lassen. Der unterbundene genetische Austausch muss wieder möglich gemacht werden, um die Art vor dem Aussterben zu bewahren.« Gerhart nannte gesellschaftliche Veränderungen und technische Möglichkeiten, die enormen Druck auf die Natur und die Tierwelt ausübten: Jogging, Mountainbike oder Geo-Coaching, um nur einige Freizeitaktivitäten zu nennen, hätten teilweise ohne Rücksicht auf Tier- und Pflanzenwelt in der Natur gnadenlos Einzug gehalten.

Bis auf den letzten Platz besetzt war das Pfarrheim bei der anschließenden Feier, bei der Landrat Jens Marco Scherf, der Landtagsabgeordnete Berthold Rüth und Röllbachs Bürgermeister Michael Schwing Grußworte an die Jägerschaft richteten. Unterhaltsam gestalteten die Röllbacher Bellfeschter die Veranstaltung musikalisch, Rudi Schreck amüsierte das Publikum mit Anekdoten und Wortbeiträgen.