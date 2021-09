Ehrenplakette in Platin für Günter Verst

Blick in den Odenwald: Andreas Wagner verlässt AfD - Partei verliert Fraktionsstatus - Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist auf fast 120 gestiegen

Ehrung von besonderer Bedeutung: Günter Verst (Mitte) erhält für seine Verdienste um den Odenwaldkreis vom Kreistagsvorsitzenden Rüdiger Holschuh (links) und Landrat Frank Matiaske die Auszeichnung in Platin. Foto: Stefan Toepfer

Honoriert: Einer Meldung aus dem Landratsamt zufolge haben Kreistagsvorsitzender Rüdiger Holschuh und Landrat Frank Matiaske (beide SPD) beim Parlamentarischen Abend 30 Frauen und Männer mit Ehrenplaketten und Urkunden ausgezeichnet, die sich um die Kommunalpolitik im Odenwald verdient gemacht haben. Allen voran erhielt Günter Verst (76) die Ehrenplakette des Odenwaldkreises in Platin und damit als erster eine Auszeichnung, die vom Kreistag erst kurz zuvor eingeführt wurde. Er gehörte dem Kreistag von 1972 bis 2021 an und war von 1984 bis 2008 Bürgermeister seiner Heimatstadt Breuberg.

Ausgetreten: Die Zusammenarbeit in der Kreistagsfraktion der AfD währte nur kurz. Jetzt hat Andreas Wagner (Erbach) den Schritt vollzogen, den er bereits vor der Konstituierung des neuen Parlaments im Mai angekündigt, dann aber kurzfristig wieder zurückgenommen hatte. Wagner, der auch als unabhängiger Kandidat bei der Landratswahl (8,7 Prozent) angetreten war und Mitglied der Erbacher Stadtverordnetenversammlung ist, hat die AfD-Fraktion verlassen und ist nach eigenen Angaben auch aus der Partei ausgetreten. Er schreibt: »Ich bleibe im Kreistag als unabhängiges Kreistagsmitglied.«

Seine Entscheidung begründet er mit dem Abstimmungsergebnis der AfD für den Verwaltungsrat der Sparkasse in der Kreistagssitzung vom 6. September. Auf den Wahlvorschlag der AfD entfielen nur zwei Stimmen, obwohl alle drei AfD-Abgeordneten anwesend waren. »Solches Abstimmungsverhalten ist meiner Meinung nach Respektmangel gegenüber den Wählern«, schreibt Wagner. Ausgetreten sei er auch, »weil ich die unter vielen Mitgliedern üblichen Verschwörungsgeschichten satt habe«. Ferner habe er die Erfahrung machen müssen, dass die AfD nicht die für ihn »wichtigen christlichen und konservativen Werte« repräsentiere. Wagner war bei der Kreiswahl auf der Liste der AfD angetreten und erhielt die meisten Stimmen. Mit seinem Austritt verliert die AfD ihren Fraktionsstatus und ist nur noch mit zwei Abgeordneten vertreten.

Zugelegt: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Odenwaldkreis hat sich an den Trend in Hessen angepasst. Sie lag am Dienstag bei 119,9 (zum Vergleich dazu vor einer Woche: 92,0). Die Gesamtzahl der bisher Infizierten liegt bei 4840; die der Genesenen bei 4476 Personen. Die Zahl der Todesfälle beträgt 174. Hinzugekommen ist eine über 90 Jahre alte Frau, die zuletzt im häuslichen Umfeld gelebt hat. Auf der Corona-Station im Gesundheitszentrum in Erbach werden derzeit sechs Patienten behandelt; zwei davon werden intensivmedizinisch betreut. In Kliniken außerhalb des Kreises befinden sich drei weitere Personen.

Die Zahl der Impfungen ist auf 113.800 gestiegen. Davon wurden 74.200 Impfungen im Erbacher Impfzentrum vorgenommen. Bis einschließlich Sonntag, 19. September, bleibt das Impfzentrum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zweitimpfungen werden nach diesem Termin voraussichtlich in anderen Räumen stattfinden. Am 19. September wird es zusätzlich ein Impfangebot in Lützelbach geben. Das mobile Impfteam kommt von 11 bis 14 Uhr zur Fritz-Walter-Halle.

Manfred Giebenhain