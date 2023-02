»Ehrenamtliche auf Streife« für mehr Sicherheit in Bürgstadt

Gemeinderat sagt ja zum Einsatz der Sicherheitswacht

Bürgstadt 09.02.2023 - 14:09 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sicherheitswachen sollen die Polizei nicht ersetzen, sondern bei ihrer Arbeit unterstützen. Sie sollen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken und potenzielle Straftäter abschrecken. Akquise, Schulung und Einteilung der »Ehrenamtlichen auf Streife« übernimmt die Polizei. Für Bürgstadt hält die Inspektion Miltenberg eine Bestreifung mit zwei Personen für zwei bis drei Stunden pro Woche für angemessen.

Bürgermeister Thomas Grün machte sich für einen Einsatz dieser Sicherheitswacht stark, etwa im Mainvorland, an der Lidl-Unterführung und am Servicegebäude. Burkhard Neuberger (CSU) fragte, ob ortsansässige Sicherheitsleute eingesetzt werden. Laut Dennis Mai (Grüne/SPD/ÖDP), der in der Polizeiinspektion Miltenberg tätig ist, gibt es einen Pool an Ehrenamtlichen. Es mache aber durchaus Sinn, ortskundige Personen auf Streife zu schicken. Mai wies darauf hin, es sei ein ehrenamtlicher Job, der in der Freizeit ausgeübt werde, die Kommune aber Wünsche zu Einsatzort und Zeitpunkt äußern könne.

David Rose (UWG) befürchtete, zwei bis drei Stunden seien ein »Tropfen auf den heißen Stein«, und fragte nach Erfahrungswerten bezüglich der Effektivität. Es sei schwer, belastbare Zahlen zu erheben, so Mai. Gerhard Balles (CSU) verwies auf die Kreisstadt, wo die Sicherheitswacht durchaus Erfolge vorzuweisen habe. Matthias Helmstetter (CSU) plädierte für den Einsatz in Bürgstadt.

Schließlich stimmte der Rat der Aufnahme des Marktes Bürgstadt in das Streifengebiet der Bayerischen Sicherheitswacht zu. Die Verwaltung stellt den Antrag an die Polizeiinspektion Miltenberg und stimmt die Kontrollgebiete und Einsatzzeiten ab.

Annegret Schmitz