Ehre für Kleinheubacher Wehrmänner

Gemeinderat: Sven Fertig und Kai Münig mit Kommunalmedaille und Bürgermedaille in Silber ausgezeichnet

Kleinheubach 09.11.2022 - 18:41 Uhr < 1 Min.

Bürgermeister Thomas Münig (links) zeichnet die Feuerwehrmänner Sven Fertig (Kommunalmedaille) und Kai Münig (Bürgermedaille in Silber) aus. Foto: Jennifer Lässig

Da die zwei Floriansjünger beim Feuerwehrehrenabend nicht dabei sein konnten, holte Bürgermeister Münig nun die Ehrung im Gremium nach.

Der Rathauschef ging zunächst auf den Werdegang der beiden ein, bevor er ihnen die Urkunden und Medaillen überreichte und sich für das jahrelange ehrenamtliche Engagement bedankte.

So erhielt Sven Fertig für seinen über 25-jährigen aktiven Dienst in der Kleinheubacher Freiwilligen Feuerwehr die Kommunalmedaille und Kai Münig für seine über 20 Jahre als Gruppenführer der Feuerwehr die Bürgermedaille in Silber.

Sven Fertig trat 1996 der Jugendfeuerwehr bei und ist seit 2001 aktiver Feuerwehrmann, von 2007 bis 2019 war er stellvertretender Jugendwart der Jugendfeuerwehr und hat die Lehrgänge Truppmann, Sprechfunker, Atemschutz, Maschinist und Truppführer absolviert.

Kai Münig begann 1986 in der Jugendfeuerwehr und ist seit 1990 aktiver Feuerwehrmann. Von 1994 bis 2006 war er stellvertretender Jugendwart der Jugendfeuerwehr, ist seit 1995 Gruppenführer, war von 2003 bis 2011 Gerätewart und begleitet dieses Amt seit 2014 wieder. Er hat unter anderem die Lehrgänge Truppmann, Sprechfunker, Atemschutz, Maschinist, Jugendwart, Gruppenführer, Gerätewart abgelegt.

JENNIFER LÄSSIG