Ehemaliger Fußballprofi unterstützt Umpfenbacher The Rising Lions

Vereinsarbeit: Patrick Falk, früher bei Eintracht Frankfurt, engagiert sich als Sportbotschafter

Der ehemalige Bundesliga-Profi Patrick Falk engagiert sich als Sportbotschafter für den im Neunkirchener Ortsteil Umpfenbach ansässigen Verein The Rising Lions.

Wie würden Sie sich unseren Lesern vorstellen?

Ich heiße Patrick Falk, bin 1980 in Gelnhausen geboren und wurde kürzlich am 8. Februar 42 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich ebenfalls in Gelnhausen, aktuell lebe ich in Langenselbold. Ich spielte bereits in der Jugend bei Eintracht Frankfurt, und war als Spieler der Eintracht in allen Junioren-Nationalmannschaften von U15 bis U21. 1999 trat ich für Deutschland bei der U20-Weltmeisterschaft in Nigeria an. Damals wurde ich beim Turnier als bester Mittelfeldspieler ausgezeichnet. Von 1999 bis 2001 spielte ich bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga.

Wie kam der Kontakt zum Verein The Rising Lions zustande?

Schon damals, bei erwähnter U20-Weltmeisterschaft in Nigeria, habe ich die dortige Bevölkerungsarmut gesehen. Seitdem habe ich mich bereits in diversen Hilfsprojekten engagiert, nicht nur für Nigeria, sondern beispielsweise auch für die Elfenbeinküste. Da ich mich für solche Hilfsprojekte generell interessiere und darüber recherchiere, kam ich über das Internet auf den Verein The Rising Lions und in Kontakt mit dessen Vorsitzenden Nadine Faber. Es stellte sich für mich dann im Laufe des Kontakts heraus, dass The Rising Lions für eine gute Sache stehen, die ich unterstützen möchte.

Was fasziniert Sie am Fußballsport am meisten?

Ich selbst komme aus "normalen" Verhältnissen, habe schon früh im Leben gemerkt, es braucht für den Fußball nicht viel außer geeignete Schuhe und einen Ball, und man kann damit anfangen. Im Gegensatz zum Golfsport, wo man schnell einmal ein paar Tausend Euro los ist, bevor es überhaupt richtig losgeht, kann Fußball mit relativ einfachen Mitteln gespielt werden. Weiter spricht mich an, dass es ein Mannschaftssport ist und dass man Fußball tatsächlich überall spielen kann: auf dem Schulhof, in der Gasse, auf der Straße.

Worin sehen Sie Ihre Hauptaufgabe als Sportbotschafter von The Rising Lions, was liegt Ihnen in dieser Position besonders am Herzen?

Auch in Hinblick auf die vorherige Frage ist es mir ein Anliegen, dass die Kinder und Jugendlichen in Ghana über eine geeignete Grundausrüstung verfügen, denn dort stehen nicht einmal diese erwähnten einfachsten Mittel zur Verfügung. Deshalb möchte ich zum Beispiel erreichen, dass Kinder dort einheitliche Mannschaftskleidungen und Trikotsätze bekommen. Oftmals spielen die Spieler der gleichen Mannschaft in vielen unterschiedlichen Farben. Häufig gibt es auch von Vereinen in Deutschland komplette Ausstattungen, die nicht mehr gebraucht werden, die aber noch völlig in Ordnung sind und viel zu gut, um weggeworfen zu werden. Solche Kleidung könnte beispielsweise gespendet werden. Ich möchte meine weitreichenden Kontakte nutzen und Vereine, egal ob erste, zweite oder dritte Bundesliga, egal welchen Verein, ob Leipzig oder Leverkusen, anschreiben und damit weitere Unterstützer finden. Auch sind, sofern es dann einmal die Corona-Situation wieder zulässt, Benefiz-Spiele mit (ehemaligen) Profis denkbar, deren Erlöse The Rising Lions für deren sportliche Tätigkeiten zugutekommen. Jede Mannschaft soll es sich leisten können, mit einheitlicher Kleidung spielen zu können, denn selbst das, was hierzulande als selbstverständlich bei Fußballspielen unter Kindern und Jugendlichen erscheint, ist es in den Regionen, wo wir ansetzen wollen, nicht. Sobald es wieder möglich ist, werde ich mir auch vor Ort in Ghana die Situation ansehen.

