Ehemalige Kiesgrube Faulbach wird riesiges Autolager

Kritische Töne aus der Nachbarschaft

Schon der bereits fertig gestellte Teil des Parkplatzes hat riesige Ausmaße. Weitere Asphaltier-Arbeiten sind geplant und können auch noch bei Temperaturen von bis zu Minus 8 Grad ausgeführt werden. Foto: Thilo Winkelmann Schon der bereits fertig gestellte Teil des Parkplatzes hat riesige Ausmaße. Weitere Asphaltier-Arbeiten sind geplant und können auch noch bei Temperaturen von bis zu Minus 8 Grad ausgeführt werden. Foto: Thilo Winkelmann Bereits durch die provisorische Aufbereitungshalle durchgeschleuste Fahrzeuge warten auf dem riesigen Parkplatz auf ihre weitere Verwendung. Foto: Thilo Winkelmann Schon der bereits fertig gestellte Teil des Parkplatzes hat riesige Ausmaße. Weitere Asphaltier-Arbeiten sind geplant und können auch noch bei Temperaturen von bis zu Minus 8 Grad ausgeführt werden. Foto: Thilo Winkelmann Bereits durch die provisorische Aufbereitungshalle durchgeschleuste Fahrzeuge warten auf dem riesigen Parkplatz auf ihre weitere Verwendung. Foto: Thilo Winkelmann Während der laufenden Bauarbeiten am Gelände im ehemaligen Kieswerk Faulbach werden bereits die ersten Pkw abgeladen. Foto: Thilo Winkelmann Autotransporter bringen die ersten Fahrzeuge zur Aufbereitung auf das Faulbacher Gelände. Foto: Thilo Winkelmann

Erste Transporter mit Autos sind in Faulbach angekommen. Wo die Firma Weber einst Kies abgebaut hat, ist ein riesiger asphaltierter Parkplatz entstanden. Maximilian Roos, Inhaber der Roos Vehicle Logistics GmbH, will dort Leasingautos aufbereiten. Das Geschäft läuft schleppend an.

Roos erklärt: »Durch den aktuellen Chipmangel, der auch die Automobilbranche betrifft, konnten wir unseren Betrieb nur in einem deutlich reduzierten Umfang starten.« Aktuell würden weniger Neufahrzeuge ausgeliefert und deshalb weniger Leasingfahrzeuge zurückgegeben.

Platz für 12 500 Autos

Von 125 000 Quadratmetern Stellfläche ist die Rede, in einem ersten Schritt. Wieviele Autos dort maximal stehen können, behält Firmeninhaber Roos für sich, »aus betrieblichen Gründen«. Nach einer Statistik des ADAC sind moderne Autos 1,90 breit und 4,60 Meter lang. Das macht einen Platzbedarf von rund zehn Quadratmetern. Demnach könnten in Faulbach 12 500 Platz finden.

Roos hat auf Nachfrage unseres Medienhauses angekündigt, dass im Schnitt künftig 30 Lastwagen pro Tag Autos anliefern werden, »mit gelegentlichen Spitzenbelastungen von bis zu 50 Lkw«. Diese 30 bis 50 Lastwagen müssen auch wieder zurück auf die Autobahn - macht am Tag 60 bis 100 Laster, die durch Hasloch rumpeln. Für viele Haslocher keine schöne Vorstellung, zumal sie schon seit Monaten unter dem Lärm der Baustellenfahrzeuge leiden.

Die Anlieferung könnte entzerrt werden, wenn - so war es angekündigt - auch über die Schiene und übers Wasser Autos nach Faulbach kommen. Dazu sagt Roos: »Die Planung zur Reaktivierung des Gleisanschlusses ist angestoßen.« Auf eine Fracht per Schiff geht er nicht ein.

Bis zu 350 Mitarbeiter

Roos plant bei voller Auslastung, 150 Mitarbeiter einzustellen, je nach Auftragslage bis zu 350 Mitarbeiter. Wieviele Beschäftigte es bisher sind, dazu macht Roos keine konkreten Angaben. »Weniger als ursprünglich geplant«, so Roos. Eine Firmen-Homepage, über die man Personal rekrutieren könnte, ist noch im Aufbau. Die Mitarbeiter bereiten die Leasing-Rückläufer auf, die dann wieder in den Verkauf kommen. Die Verweildauer sei unterschiedlich, so Roos. »Von einigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten.«

Das Gelände war - und ist es bis heute - für viele Anwohner ein geheimnisvolles »schwarzes Loch«. Kies-Weber als Ex-Eigentümer und Bürgermeister Wolfgang Hörnig (SPD) haben aus dem Verkauf ein Geheimnis gemacht.

Und auch der neue Eigentümer Maximilian Roos überlegt sehr genau, welche Informationen er an die Öffentlichkeit gibt. Als unser Fotograf, der seit Monaten die Veränderungen dokumentiert, vergangene Woche zum Gelände kam, war auch Maximilian Roos vor Ort. Die beiden haben miteinander gesprochen. Aufs Gelände durfte unser Mitarbeiter nicht.

Das Gelände auf der Gemarkung Faulbach liegt zwischen drei Landkreisen und zwischen zwei Bundesländern. Zuständig sind die Behörden im Kreis Miltenberg, aber der Hauptverkehr rollt durch den Kreis Main-Spessart, da die Lastwagen den kürzesten Weg über die A3 nehmen. Haslochs Bürgermeister Wolfgang Haarmann (CSU) hat in einer Gemeinderatssitzung, die Roos besucht hat, »auf die Ängste und Nöte« seiner Bürger hingewiesen. Letztlich sei alles »hinfällig«, da das Gelände ein ausgewiesenes Industriegebiet sei. Formal gebe es wohl nichts zu beanstanden. Dennoch ist er verärgert: »Ich weiß nicht, warum Faulbach in einem Dornröschenschlaf ist.«

Christiane Versch, auch aus Hasloch, wendet sich an die Redaktion: »Wir als Bürger von Hasloch hatten kein Mitspracherecht bei der Entscheidung, obwohl wir die größten Verkehrsbelastungen tragen müssen und wir fragen uns, wie das grün regierte Landratsamt Miltenberg sich zu diesen Plänen stellt. Ökologische Gründe können dabei meiner Meinung nach nicht berücksichtigt worden sein.«

»Alles hat seine Richtigkeit«

Das Landratsamt Miltenberg antwortet auf Anfrage: »Für die neue Nutzung des Geländes und die bislang durchgeführten Asphaltierungen wurden jeweils Teilbaugenehmigungen und die benötigte gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Das Wasserwirtschaftsamt und die untere Naturschutzbehörde waren als Fachbehörden beteiligt. Die danach notwendigen Maßnahmen wurden festgelegt und entsprechend in die Planung aufgenommen.« Das Landratsamt verweist darauf, dass es sich schon vor den Umbauplänen um ein Industriegebiet gehandelt habe.

Bis zum Sommer 2021 hatten die Naturschutzbehörden keinen Zugriff auf das Gelände. Obwohl das Kiesvorkommen bereits 1964 erschöpft war, war für das ehemalige Abbaugebiet das sogenannte Bergrecht einschlägig. Am Bergrecht hat sich die Bürgerinitiative (BI) »Natur SOS« schon die Zähne ausgebissen. Die BI hat sich 1990 im Wertheimer Ortsteil Grünenwört gegründet. Bis heute blickt man misstrauisch auf die gegenüberliegende Mainseite, auch deshalb, weil man - auch wegen der Landesgrenze - von der Informationskette abgeschnitten sei.

Für den Umweltbeauftragten der Gemeinde, Erhard Hoh, ist es »eine Katastrophe«, was sich auf dem Gelände abspiele. Alles werde asphaltiert, zugepflastert, »ohne dass vorher etwas richtig erklärt worden wäre«. Er bekomme keine Informationen. Aus dem Rathaus sei zu hören, alles habe seine Richtigkeit.

1964 Das Rohstoffvorkommen in Faulbach ist erschöpft. Januar 1990 Fa. Weber will mit dem Sägewerk-Giganten Schweighofer ein Sägewerk errichten. Mai 1990 Der Gemeinderat will einen Bebauungsplan aufstellen. Dieser soll ein »Sondergebiet Sägewerk« enthalten. 1995 Das Landratsamt genehmigt die Änderung des Flächennutzungsplans. Das Industriegebiet muss gegliedert werden. Bauwillige brauchen demnach eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung sowie ein Gutachten zur Umweltverträglichkeit. Februar 1998 Zweiter Bebauungsplanentwurf für das Industriegebiet »An der Linde« verabschiedet. Mitte März 2021 Das Areal. wird für den neuen Eigentümer auf Vordermann gebracht. Der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Erhard Hoh, spricht von »inaktzeptablen Verwüstungen«. November 2021 Erste Fahrzeuge werden auf das Gelände geliefert.

