»Edelweiss der Volksmusik« von Tirol bis Japan

Musik-Show im Bürgerzentrum Elsenfeld

Elsenfeld 29.11.2021

Meisterjodler Takeo Ischi und Claudia von den Zwillingsherzen singen und tanzen zu dem viralen Hit "Bibi Hendl".

Seit 2020 besteht das Programm »Neustart Kultur«, mit dem der Bund Kultur und Medien in Pandemiezeiten, und so auch das »Edelweiss der Volksmusik« fördert. Der Abend wurde für die Häuser der Lebenshilfe der Kreise Miltenberg und Aschaffenburg live übertragen. Im Elsenfelder Bürgerzentrum genossen am Samstagabend knapp hundert Besucher den letzten Stopp der Tournee mit Hits aus der Schlager- und Volksmusik.

Zwillingsherzen

Mit dem Lied »Feuerwerk der guten Laune« begrüßten die Zwillingsschwestern Claudia und Carmen, genannt »Zwillingsherzen«, die Zuschauer. »Das Edelweiss steht für wahre Liebe. Seine große Liebe ist die Steirische«, kündigte das Duo den Tiroler Bergblitz Daniel an. Auf der Steirischen Harmonika spielte der Tiroler unter anderem sein beliebtes Lied »So wia a Tirolerin« und »I bin so stolz auf unsere Hoamat«. In dem Schlager »Das elfte Gebot« sang er im Refrain: »Du sollst dich nicht erwischen lassen.«

Das Berliner Gesangsduo Steffi und Bert musste aus gesundheitlichen Gründen ohne Bert auftreten. »Heute gelten 3B: Blond, blonder, am blondesten«, kündigte eine der Zwillingsschwestern Stefanie Simon an. Die Sängerin versetzte das Publikum mit Liedern wie »Hundert mal hab` ich Berlin verflucht« in das alte Berlin zurück oder weckte Sehnsucht nach Paris. Die ersten Köpfe wippten zum Rhythmus der Musik hin und her. Mit waghalsigen Figuren bei der Äquilibristik, der Gleichgewichtskunst und Kraftakrobatik, brachten die Zwillingsschwestern die Zuschauer zum Staunen.

Den zweiten Teil des Abends eröffneten die singenden Zwillinge, die ein Harmonikaspieler mit Stierkopf begleitete. »Das Beste an mir ist auch sie«, definierten die Schwestern, was für sie Glück bedeutet. Klischees wurden ebenso bedient. Mode heiße übersetzt folglich: Männer opfern die Ersparnisse. Spätestens bei Simons Darbietung von »Que sera sera« hakten sich die Zuschauerreihen unter und sangen mit.

Youtube-Star

Nach einem Tenor-Saxofon-Spiel und einem Hula Hoop-Auftritt der Zwillingsschwestern, kündigten sie den Stargast des Abends, den Japaner Takeo Ischi, an. Ischi ist ein Meisterjodler, der auf Youtube Millionenklicks erreicht. Nach einem ersten japanischen Lied tauschte der Jodler seinen Kimono gegen eine bayerische Tracht. Er spielte auf einer selbst gebauten Glockenspielorgel und jodelte dazu sich steigernde Rhythmen. Bei seinem viralen Hit »Bibi Hendl« tanzte eine der Zwillingsschwestern mit, die Besucher jodelten mit und forderten eine Zugabe. Der dreistündige Abend endete mit Auftritten der einzelnen Künstler und einem abschließenden Gruppenlied. »Wer nicht dabei war, hat was versäumt«, fasste ein Besucher seine Begeisterung zusammen.