Ebbt Zulauf für Corona-Demos im Kreis Miltenberg ab?

Lasst die Kinder da raus!

Für die Teilnehmer der Corona-Demo durch Erlenbach am Samstag war es wohl normal, für den objektiven Beobachter ein bizarrer Anblick. Ein kleines Mädchen, vielleicht so um die sieben Jahre alt, trägt eine Warnweste mit der Aufschrift: »Mama und Papa wissen, was gut für mich ist, nicht die Politik«, und tanzt zusammen mit ihrer Mutter zu »I want to break free« von Queen.

Ganz ehrlich: Welcher normale Mensch kann so etwas gut heißen? Kinder dazu zu benutzen, die eigene Meinung zur Schau zu stellen? Ein kleines Mädchen kann noch gar nicht zwischen verschiedenen Ansichten abwägen, noch nicht differenzieren, noch nicht argumentieren wie ein Erwachsener, sich noch keine eigene Meinung bilden. Es hält die Aussagen der Eltern für wahr und geht natürlich mit ihnen auf die Straße, es läuft ja so fröhliche Musik. Kinder für eine Corona-Demo zu instrumentalisieren - das geht gar nicht. Lasst sie da raus!