»Earth Song«: Konzert in Amorbacher Schulz-Villa begeistert

Mannheimer Studierende beweisen Kreativität und musikalisches Feingefühl

Amorbach Sonntag, 12.06.2022 - 15:48 Uhr

Ein Kon­zert, das den Sinn der Nach­hal­tig­keit ver­mit­telt, prä­sen­tier­ten Stu­die­ren­de der staat­li­chen Hoch­schu­le für Mu­sik und dar­s­tel­len­de Kunst, Mann­heim am Sams­tag in der Vil­la Schulz in Amor­bach un­ter dem Ti­tel »Earth Song« - an­ge­lehnt an den Pop-Song von Mi­cha­el Jack­son, in dem es um die Mut­ter Er­de als Ur­sprung und Qu­el­le des Le­bens geht. Kli­ma, Kunst und Kul­tur: Be­grif­fe, die in die Ver­an­stal­tungs­rei­he der Joa­chim- und Su­san­ne-Schultz Stif­tung ein­ge­bet­tet sind, be­fas­sen sich mit der Zu­kunft des Pla­ne­ten Er­de und der Ver­ant­wor­tung je­des Ein­zel­nen.