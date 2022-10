Ein fein ab­ge­stimm­tes In­stru­men­ta­ri­um, gro­ße Ab­wechs­lung in Aus­druck und Spiel­ge­fühl so­wie fa­cet­ten­rei­che Ar­ran­ge­ments: Mit ih­rer Ma­tinee am Sonn­tag im Bür­ger­saal des Al­ten Rat­hau­ses ha­ben die Frank­fur­ter So­lis­ten ihr Pu­b­li­kum von der ers­ten Se­kun­de an ab­ge­holt und mit auf ei­ne mu­si­ka­li­sche Rei­se der Ex­t­ra­klas­se ge­nom­men.