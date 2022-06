Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Duxer Kirche hat neues Dach

Besucher aus Miltenberg freuen sich über Fortschritt bei Rettung des Kulturdenkmals

Miltenberg 27.06.2022 - 19:01 Uhr 1 Min.

Die 300 Jahre alte Stadtpfarrkirche von Dux mit der neuen Dacheindeckung.

Wie Bürgermeister Zbynek Simbera informierte, ist mit dem neuen Kirchendach nun die Voraussetzung gegeben, um das inzwischen zum nationalen Kulturdenkmal erhobene Wahrzeichen der Stadt für lange Zeit zu erhalten. Die Baukosten beliefen sich auf rund eine Million Kronen, ungefähr 40.000 Euro.

Der Grundstein der Kirche wurde 1716 unter Johann Joseph Graf zu Waldstein gelegt, 1722 wurde sie feierlich durch den Leitmeritzer Bischof Johann Adam Wratislaw von Mitrowitz geweiht. 1826 und 1939/40 wurden die Außenfassaden erneuert. Am 10. Mai 1945 nutzten Soldaten der sowjetischen Armee das Gotteshaus als Ziel für Schießübungen, der Innenraum brannte völlig aus. Anfang der 50er Jahre wurde das Dach mit Schindeln gedeckt, das Innere der Kirche glich jahrzehntelang einem Trümmerfeld, ohne Fußboden, ohne Elektrik. Die einzigen Bewohner waren herumfliegende Tauben. Die Zugang der Kirche war bis vor einigen Jahren gesperrt.

Glücksfall Irmer

Es muss als ein außerordentlicher Glücksfall angesehen werden, dass 2003 Pfarrer Philipp Irmer aus dem Münsterland in den nahen Wallfahrtsort Maria Ratschitz gezogen ist, um dort Menschen den Glauben näher zu bringen. Inzwischen hat Pfarrer Irmer noch acht weitere Pfarreien übernommen, darunter 2017 auch die Kirchengemeinde Dux. Nach dem Erlernen der tschechischen Sprache und durch seine freundliche Art auf die Menschen zuzugehen wurde er von der Bevölkerung herzlich aufgenommen und ist heute eine geschätzte Persönlichkeit. Jetzt endlich konnte die von den Stadtvertretern lang ersehnte Wiederherstellung von Maria Verkündigung in Angriff genommen werden. Die Duxer Stadtverwaltung und die katholische Kirchengemeinde arbeiten erfolgreich zusammen, was durch die jetzt abgeschlossene Dacherneuerung unter Beweis gestellt ist.

Weitere Rekonstruktionsarbeiten sind dringend erforderlich, in die Kirche soll ja wieder Leben einkehren. Der Pfarrgemeinde ist es wichtig, dass dieses Leben ein breites Spektrum der gegenwärtigen sozialen, kirchlichen und politischen Situation widerspiegelt. Natürlich muss auch die Vergangenheit und die historische Bedeutung des Ortes Dux, seiner Umgebung und das Leben der ehemaligen Bewohner einfließen. Es soll ein europäisches Zentrum für Begegnung, Kommunikation und Aussöhnung werden. Die Kirche soll auch wieder ein Ort werden, um Gottesdienste feiern zu können. All dies hört sich visionär an, ist aber mit einem Pfarrer Irmer, mit der besonderen Unterstützung der Stadtverwaltung, durchaus realisierbar. Ein grober finanzieller Rahmen ist auch schon abgesteckt, er beläuft sich auf etwa 3,5 Millionen Euro.

Bernhard Setzer