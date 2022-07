Duo Umscheid und Leers begeistern auf der Mildenburg

»Sherlocks Best Blues« mit viel Spielfreude interpretiert - Konzert im Rahmen des Kultursommers

Miltenberg 28.07.2022 - 12:46 Uhr < 1 Min.

Unter dem Banner "Sherlocks Best Blues" präsentierten die beiden Musiker Andy Umscheid (links) und Christian Leers im Rahmen des Kultursommers auf der Miltenberger Mildenburg am Mittwochabend ihren Gästen eine feine Auswahl an Songs, die mit viel Freude und in hochwertiger Form vorgetragen wurden.

Zum ersten Bündel an Songs zählte »Route 66«. Die Nummer bestach durch stimmungsvollen Gesang, zwei bestens harmonierende Gitarren und Mundharmonika-Melodien von Umscheid. »Just the two of us« wurde sehr atmosphärisch und dynamisch vorgetragen, »Lovely day« hingegen getragen und gefühlvoll (beide stücke Bill Withers). Es folgten »Change the world« (Eric Clapton) und einige Beatles-Songs, darunter »Strawberry Fields«.

Das sympathische und bodenständiges Auftreten von Umscheid und Leers, die immer wieder kleine interessante Ansagen und Anekdoten hatten, kam beim Publikum gut an und gipfelte hier und da in engagierten Mitsing-Passagen aus vielen Kehlen. Dass die beiden Protagonisten auf der Bühne mit viel Leidenschaft und Seele musizierten, wurde in jedem einzelnen Moment deutlich. Der Auftritt des Duos war ein Paradebeispiel dafür, wie gute, erdige Musik sein sollte: Respekt vor den Original-Interpreten, aber mit eigener Note.

In der zweiten Programmhälfte ließ die einsetzende Dämmerung die Kulisse des Burghofs noch zauberhafter wirken. »Don't let me be misunderstood« oder »Rock me baby« (B.B. King) standen stellvertretend für das hohe Niveau, auf dem Umscheid und Leers musizierten. Als Zugabe bildete der Evergreens »Light my fire« (The Doors) einen würdigen Abschluss eines rundum tollen Konzerts.

Wer Rock-Coverversionen mag, für den bietet die Kultursommer-Reihe am Samstag, 30. Juli, die Band »Double You C«, während Umscheid im Hof der Mildenburg wieder bei »Lene Wodd - The Art of Rock« am Freitag, 5. August, mitmusizieren wird.

Marco Burgemeister