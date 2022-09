Drogenhändler muss nach fünf Jahren im Gefängnis zurück nach Italien

Verwaltungsgericht Würzburg bestätigt Ausweisung eines 27-jährigen Straftäters

Miltenberg 09.09.2022 - 17:13 Uhr 2 Min.

Das Verwaltungsgericht in Würzburg bestätigte eine entsprechende Anordnung der Regierung von Unterfranken mit Blick auf das als hoch eingeschätzte Risiko, dass der verurteilte Straftäter rückfällig wird. Der Mann, der auch an Minderjährige Drogen verkauft hatte, war im Gefängnis bis zuletzt unangenehm aufgefallen. Eine Drogentherapie in einem Krankenhaus wurde wegen Aussichtslosigkeit abgebrochen. Eine »qualitative Verwurzelung« im Bundesgebiet sei bei ihm, so steht es im Ausreisebescheid der Behörde, nicht zu erkennen.

»In Italien lebt nur noch eine Oma«

Dagegen hatte der Mann vor dem Verwaltungsgericht geklagt, unter anderem mit der Begründung, dass er, von einer 74-jährigen Oma abgesehen, keine familiären Beziehungen mehr nach Italien habe und auch die italienische Sprache inzwischen fast nicht mehr beherrsche. Sein nach der Strafverbüßung erfolgreicher Start in ein neues Leben mit Plänen bis zu einer eigenen Pizzeria werde durch eine vorübergehende Ausweisung zunichtegemacht.

Hinweise des Klägers auf die während der Strafhaft begonnene und inzwischen in Freiheit fortgesetzte, seiner Meinung nach erfolgreiche Resozialisierung und Kurskorrektur einschließlich Distanz zu alten Freunden und enger Beziehung zu den Familienangehörigen, überzeugten die Richter nicht. Wesentlich für die Annahme einer Wiederholungsgefahr als Drogendealer sei, dass der Kläger während des Strafvollzugs, trotz seiner Drogensucht über Jahre hinweg, eine Therapie verweigert habe.

Nach einem Führungsbericht der Justizvollzugsanstalt St. Georgen in Bayreuth wurde sein Verhalten dort unter anderem als »fordernd und frech« beschrieben, mit entsprechenden disziplinarischen Maßnahmen. Die vorübergehende sogenannte Maßregel-Unterbringung in einer Entziehungsklinik sei mit der Begründung abgebrochen worden, dass keinerlei Aussicht auf Erfolg mehr bestehe. Der Kläger sei in einen anhaltenden Suchtmittelkonsum zurückgefallen. Da er seine Strafe voll verbüßen musste, hat er, so die Regierung von Unterfranken, anschließend eine verpflichtende Betreuung durch die Suchtberatung nach seiner Entlassung abgelehnt mit der Begründung, dass er dafür keine Notwendigkeit sehe.

Die derzeitige Drogen- und Straffreiheit des Klägers sowie eine von der Führungsaufsicht bestätigte positive Veränderung seit seiner Haftentlassung könne die Prognose einer Wiederholungsgefahr, so das Gericht wie zuvor die Behörden, nicht ausschließen. Dass er derzeit einen Vollerwerbs-Beruf hat und seit einigen Monaten eine feste Beziehung, sich für die Kinder seiner Partnerin verantwortlich fühlt und mit ihr zusammen eines Tages, da er aus einer Pizzabäcker-Familie stammt, eine eigene Pizzeria eröffnen möchte, seien »Umstände«, die erst seit Kurzem bestünden und daher noch keine belastbare Verhaltensänderung auf Dauer belegen könnten.

Muttersprache verlernt?

Soweit der Mann die engen Kontakte zu seinen Familienangehörigen hervorhob, sagten die Richter, diese intensiven Beziehungen habe es auch schon vor seiner Inhaftierung gegeben und sie hätten ihn nicht von Straftaten, unter anderem auch als Dealer, abhalten können. Dass der Kläger über nahezu keine Kenntnisse der italienischen Sprache verfüge, sei, so das Gericht, vor dem Hintergrund des mehrjährigen Aufenthalts der Familie in Italien zum Zeitpunkt seiner sprachlichen Prägung als Kind einfach nicht glaubhaft. Dies werde auch dadurch untermauert, dass in einem Urteil eines Aschaffenburger Jugendrichters vor Jahren auf erhebliche Probleme mit der deutschen Sprache bei der Einschulung in Deutschland hingewiesen wurde.

Ein schwacher Lichtblick für den 27-Jährigen: Sollte sich bei ihm in Zukunft eine gefestigte, positive Verhaltensänderung belegen lassen, könnten die Behörden darauf immer noch mit einer nachträglichen Verkürzung des Einreise- und Aufenthaltsverbots reagieren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Über die Zulassung der Berufung muss zunächst der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entscheiden.

Franz Barthel