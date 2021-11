Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Drittimpfung im Kreis Miltenberg: Impfzentrum oder beim Hausarzt?

Kapazitäten in Einrichtung heruntergefahren

Miltenberg 08.11.2021 - 14:56 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mittlerweile hat jeder Bürger das Recht auf eine Drittimpfung, die Frage ist nur wo: im Impfzentrum oder beim Hausarzt?

Scherf erklärt, man habe die Impfzentren auf Anordnung des Freistaats zum 1. Oktober heruntergefahren, im September sei ein Großteil der Mitarbeiter entlassen worden. Seien früher einmal 1000 Impfungen am Tag möglich gewesen, seien es jetzt nur noch 100. Der Fokus liege momentan auf mobilen Impfteams. Grundsätzlich impfe man jedoch alle Menschen, die den Wunsch nach einer Drittimpfung hätten, sagt der Landrat. Bis vergangene Woche war es aber - so wissen wir von Lesern - im Impfzentrum nicht so einfach möglich, Impftermine zu vereinbaren. Es wurde mit Prioritätenlisten argumentiert, dass jetzt Hochbetagte Vorrang hätten. Dies war sehr ärgerlich für einen Leser, der seine hochbetagten Eltern pflegt, dessen Zweitimpfung über ein halbes Jahr zurückliegt und der selbst Risikopatient ist.

"Rückgrat der Impfkampagne"

"Wir können die Kapazitäten erst dann wieder erhöhen, wenn der Freistaat uns dazu anweist", sagt Jens Marco Scherf. Dennoch riefen viele Menschen beim Impfzentrum an, die einen Termin haben wollen. Viele beschwerten sich zudem, dass sie keinen Termin beim Arzt bekämen, vor allem ältere Menschen. Scherf nennt die Situation "ärgerlich", doch dem Landratsamt als Betreiber des Impfzentrums seien "die Hände gebunden". Er verstehe die hohe Belastung in den Arztpraxen, doch Verbände wie die Kassenärztliche Vereinigung hätten erklärt, dass die Hausärzte die Impfungen übernehmen sollten. Auch Björn Bartels, der Verwaltungsleiter des Impfzentrums, betont, dass die Ärzte seit Anfang Oktober "das Rückgrat der Impfkampagne bilden". Dies hätten Vertreter der Ärzteschaft auf Landesebene, aber auch lokal vielfach bestätigt.

Landrat Scherf appelliert darüber hinaus an die Bürger, sich in jedem Fall über die Impfsoftware anzumelden (https://www.impfzentren.bayern.de). Viele Menschen regten sich in diesem Zusammenhang darüber auf, dass ihre Daten von den Erst- und Zweitimpfungen aus dem System gelöscht wurden. Der Landrat betont: "Das waren nicht wir, sondern die zentrale bayerische Software." Er spricht von einer "übertriebenen Auslegung des Datenschutzes".

Wir haben mit Christian Pfeiffer, dem Bezirksvorsitzenden des Hausärzteverbands Unterfranken, über seine Sichtweise gesprochen. Pfeiffer leitet eine Allgemeinarztpraxis in Giebelstadt (Kreis Würzburg). Derzeit verzeichnet der Allgemeinarzt noch keinen "übermäßigen Ansturm" auf Drittimpfungen. Wenn alle Interessierten nach und nach kämen, "kommen wir einigermaßen damit zurecht". Eng werden könne es aber, wenn die Zeit erreicht sei, in der es in kurzer Zeit eine Million Impfungen gegeben habe.

Kein massiver Zeitdruck

Dem Allgemeinarzt ist es wichtig zu erwähnen, dass der Impfschutz nicht nach sechs Monaten "von einem Tag auf den anderen" weg sei. "Ob die Auffrischung mit sechs oder sieben Monaten kommt, ist völlig irrelevant", so Pfeiffer. Er sehe bei normalen Patienten keinen massiven Zeitdruck. Es sei beispielsweise nicht notwendig, dass ein 25-Jähriger, der damals priorisiert geimpft wurde, weil er in der Feuerwehr ist, sofort nach sechs Monaten wieder geimpft werden müsse. Anders sehe es bei Patienten im Altenheim aus, die seien eine "absolut gefährdete Gruppe". Auch bei den über 70- und 80-Jährigen halte es die Ständige Impfkommission (Stiko) für sinnvoll, schnell erneut zu impfen. Pfeiffer glaubt außerdem nicht, dass die Altersgruppe von 12 bis 18 überhaupt eine dritte Impfung brauche. Aufgrund des jungen Immunsystems halte die Impfung vermutlich viel länger.

Der Hausarzt macht abschließend noch auf ein anderes Problem aufmerksam: Es gebe keinen Datenaustausch zwischen den Impfzentren und den Hausarztpraxen. Die Ärzte wüssten also nicht, wann die Menschen im Impfzentrum geimpft wurden und könnten diese Gruppe dann nicht speziell anschreiben. "Die Leute müssen selbst nachschauen und auf den Hausarzt zugehen", so Christian Pfeiffer.

Julie Hofmann

Hintergrund: Schwierigkeiten mit Telefonhotline Wie schwierig die Anmeldung für eine Drittimpfung über die Hotline des Miltenberger Impfzentrums ist, zeigt ein Fall aus Bürgstadt. Helmut Bitterlich (88) hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche zwei Tage hintereinander vergeblich "jede Viertelstunde" dort angerufen. Anfangs habe er noch eine Bandansage gehört, dann sei nur noch der Besetztton erklungen. Dies sei "eine Zumutung" gewesen. Letztlich sagte er sich: "Jetzt reicht es, jetzt fährst du mal zum Impfzentrum rüber." Dort angekommen habe er problemlos einen zeitnahen Termin bekommen. "Ich möchte das Impfzentrum loben, das zeigt, wie effektiv sie dort arbeiten." Es mangele aber generell an der Organisation: "Die rechte Hand muss doch wissen, was die linke tut." Björn Bartels, der Verwaltungsleiter des Miltenberger Impfzentrums, bezieht dazu Stellung. "Die Nachfrage am Bürgertelefon ist aktuell vergleichsweise hoch, weswegen es in den vergangenen Tagen zu längeren Wartezeiten kam", sagt Bartels. Es seien besonders ältere Bürger, die sich telefonisch ans Landratsamt wenden. Um längeren Wartezeiten entgegenzuwirken, habe die Behörde zum Ende der vergangenen Woche kurzfristig das Personal am Bürgertelefon aufgestockt. (juh)