Drei Standorte für Windparks bei Mömlingen vorgestellt: "Anstoß zur Diskussion"

Gemeinderat

Zwischen Großostheim - Ringheim und -Pflaumheim, Funkfeuer Charlie (zum Thema "Was bedeutet die technische Umstellung des Funkfeuers für Windkraft?"). Foto: Stefan Gregor 01.06.2022

Für die Mömlinger ist das Thema allemal interessant: Rund 30 Bürger kamen in den Sitzungssaal des Rathauses, um sich die Präsentation von Kristof Frank, Abteilungsleiter bei Abo-Wind, anzuschauen. Die Verwaltung stellte zusätzliche Stühle auf, damit alle Platz fanden. Manche Besucher schrieben im Notizblock mit, andere flüsterten sich zu, als bestimmte Standorte auf der Leinwand erschienen. Ein Bürger wollte etwas fragen - im Rahmen des Gemeinderats behielt Bürgermeister Siegfried Scholtka (CSU) aber das Rederecht den Räten vor.

Scholtka selbst sprach von einem »Riesenpotenzial« bei der Windkraft im Ort und stellte sogar einen vierten Standort in Richtung Breuberg in den Raum, fügte aber an: »Wenn wir Windparks an allen vier Standorten errichten würde, wäre das doch sehr viel.« Scholtka sprach davon, dass bis zu 26 Windräder rund um Mömlingen möglich seien. Dagegen fiel die Einschätzung von Kristof Frank von Abo-Wind bescheidener aus. Seine Firma habe drei Standorte geprüft und erachte jeweils zwischen drei und fünf Anlagen als realistisch.

Im Überblick:

Hartgrundwald: Vier bis fünf Anlagen seien im Umfeld des Hartgrundwalds denkbar, sagte Frank. Dieses grenzt an den Wald an, in dem die Gemeinde Schaafheim ein Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen ist; die hessische Nachbargemeinde treibt dort bereits Pläne voran. Frank sagte: »Für uns ist interessant, dass hier eine Vorbelastung entstehen könnte.« Das macht eine Genehmigung weiterer Windräder in der Nähe wahrscheinlicher. Auch Großostheim denkt angrenzend auf eigener Gemarkung über einen Standort für einen Windpark nach.

Die Zahlen zum Standort Hartgrundwald laut Frank: Der Wind erreiche dort eine mittlere Geschwindigkeit von 6,3 Meter pro Sekunde (m/s). Das verspricht einen ordentlichen Ertrag von brutto etwa 16 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Anlage und Jahr. Zum Vergleich: Ganz Mömlingen - Privathaushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen - verbraucht laut Bürgermeister etwa 14 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Der Abstand zu den ersten Mömlinger Häusern betrage einen Kilometer oder 1400 Meter, falls die Gemeinde Waldbereiche außen vor lässt.

Altmauerhöhe: Drei bis vier Anlagen sind laut dem Abteilungsleiter von Abo-Wind auf dem 250 bis 300 Meter hohen Höhenzug in Richtung Obernburg denkbar. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Regionale Planungsverband für überörtliche Angelegenheiten am Bayerischen Untermain die Fläche für Windkraft ausweise. Die Zahlen: Mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 6,5 m/s erwartet Frank dort den höchsten Ertrag von brutto 17 Millionen kWh. »Das ist ein sehr guter Wert.« Die nächstgelegenen Wohngebäude seien etwa 1000 Meter vom ersten Windrad entfernt.

Mömlingen, Altmauerhöhe: Hier könnte einmal ein Windpark entstehen – das war schon vor zehn Jahren im Gespräch und ist nun wieder aktuell.

Rosenberg: Vier bis fünf Anlagen sind laut Kristof Frank zudem im halbkreisförmigen Bereich denkbar, der an den Wald Richtung Großostheim-Pflaumheim angrenzt. Damit ist schon der Nachteil beschrieben. »Das hätte eine starke Umfassungswirkung.« Zumal das Geländerelief »stark bewegt« und damit für den Bau eines Windparks ungünstig ist. Die Zahlen dazu verweisen den Rosenberg auch wirtschaftlich auf den zweiten Rang: Mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 6,1 m/s könnten die Turbinen zwar immerhin einen Ertrag von brutto 14 Millionen kWh erzeugen - nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie die anderen Standorte. Auch Windräder am Rosenberg wären nur einen Kilometer von den ersten Wohnhäusern entfernt.

Die weiteren Auswirkungen von Windparks an den Standorten sind im Groben ähnlich. Das Gelände sei an allen drei Standorten nicht leicht zugänglich, ein Aufbau der Turbinen aber mit modernen technischen Mitteln möglich. Die Höhe der Windräder inklusive Rotoren erreicht 250 Meter. Zum Schutz vor Lärm und Schattenwurf müssten Gutachten erstellt werden; bei einer Überschreitung von Grenzwerten sei eine zeitweise Abschaltung nötig.

Den umliegenden Gemeinden steht eine finanzielle Beteiligung in Aussicht, die Frank am Beispiel des Standorts Altmauerhöhe auf 30.000 Euro pro Jahr bezifferte; davon entfielen etwa 30 bis 40 Prozent auf Mömlingen. Zudem gebe es Anlagemöglichkeiten für Bürger. Die Aussicht auf höhere Gewerbesteuern sei bei Windparks allerdings in den ersten 15 Jahren gering.

Den weiteren Weg zum Bau eines möglichen Windparks beschrieb Frank so: Zunächst müsse sich die Gemeinde für einen Projektentwickler wie zum Beispiel die Abo-Wind entscheiden. Im Anschluss seien ein städtebaulicher Vertrag, eine Eigentümerversammlung zur Klärung der Grundstücksfrage sowie Nutzungsverträge nötig. Nach der Erfüllung weiterer Auflagen zur Genehmigung sei »wenn alles optimal läuft, frühestens im Jahr 2027 eine Inbetriebnahme denkbar«.

Bei allen Standorten kommt die Frage hinzu, wie sich Windräder zum Drehfunkfeuer Charlie bei Großostheim-Ringheim verhalten. Diese Sendeanlage der Deutschen Flugsicherung dient der Flugsicherheit und erlaubt bis zu einer technischen Umrüstung im Jahr 2023 keine weiteren Windräder in der Umgebung. Danach soll das Signal robuster sein und mehr Windkraft erlauben. Laut Frank müssen voraussichtlich Standorte, die weiter als sieben Kilometer vom umgerüsteten Funkfeuer entfernt sind, dann gar nicht mehr geprüft werden. Das gilt allerdings nur für die Altmauerhöhe. Rosenberg und Hartgrundwald liegen näher an Funkfeuer Charlie.

Bürgermeister Scholtka sagte abschließend, dass die Vorstellung der Firma Abo-Wind ein »Anstoß zur Diskussion« sei. Er wolle mit Gemeinderäten und Bürgern das Thema offen diskutieren, auch um Gerüchte zu vermeiden. Der Bürgermeister betonte, dass sich die Gemeinde nicht hetzen lassen wolle. Er sehe sie ohnehin schon in einer Vorreiterrolle und Windkraft sei nicht sein »priorisiertes Thema«. Gleichzeitig sei es schwierig, Investoren zurückzuhalten und er wolle sich nicht von angrenzenden hessischen Gemeinden abhängen lassen.

Dass es noch viel Gesprächsbedarf gibt, zeigte sich auch bei Nachfragen der Gemeinderäte: Sie hatten etliche Grundsatzfragen zum Bau von Windrädern, aber - zumindest bisher - keine konkreten zu den möglichen Windparks in ihrem Ort.

Weitere Infos zu Windkraft rund um Funkfeuer Charlie: https://www.main-echo.de/dossiers/funkfeuer-charlie/

Kevin Zahn