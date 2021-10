Drei Schulen im Landkreis mit Berufswahl-Siegel ausgezeichnet

Bildung: Zwei Mittelschulen und ein Gymnasium im Landkreis erhalten Zertifikat für Begleitung bei "Berufs- und/oder Studienorientierung"

Abidin aus einer 8. Klasse der Main-Limes-Realschule Obernburg bei seinem Praktikum Mitte Oktober in der Firma Ugur Demir, Kfz-Werkstatt in Erlenbach am Main, wo der Jugendliche einen Einblick in die Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker bekam.

Ulrich Koch, Schulleiter des KEG, war darüber spürbar erfreut: "Es erfüllt uns als kleines Gymnasium mit besonderem Stolz, dass wir zu den wenigen Schulen gehören, die diese Auszeichnung erhalten und bei der Überprüfung durch die zuständige Kommission insgesamt mit durchgehend sehr guten Bewertungen abgeschnitten haben. Im Mittelpunkt unseres Konzeptes stehen vor allem die praktischen Erfahrungen für unsere Schüler sowie die regionale Vernetzung mit den in unserer Region ansässigen Betrieben. Damit lösen wir uns aus dem uns Gymnasien häufig vorgeworfenen Elfenbeinturm und konfrontieren unsere Schüler mit einem hohen Maß an lebenspraktischen Erfahrungen." Er legt - wie auch die Schulleiter der Mittelschulen - großen Wert auf die Feststellung, dass man das nur mit intensiver und engagierter Arbeit des ganzen Kollegiums erreichen konnte - und natürlich mit der Beteiligung zahlreicher Firmen und Unternehmen der Region. Eine Einschätzung, die Heidi Erbacher, Koordinatorin für berufliche Bildung an der Schule, ganz und gar teilt. Sie nennt einige Beispiele für die Arbeit an der Schule, stellt aber auch fest:

"Unsere Schule ist nicht für einzelne Projekte ausgezeichnet worden, sondern für das Gesamtpaket der Berufsorientierung. Dazu zählen zum Beispiel ein Schülerpraktikum in der 9. Jahrgangsstufe in Kooperation mit regionalen Unternehmen und der IHK, Maßnahmen in der Oberstufe wie ein Berufswegetag, ein Berufe-Speeddating oder Bewerbungstrainings und Assessment-Center. In besonderer Weise fördern wir auch die Anpassung unserer Schüler an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt durch die Einführung von iPad-Klassen, beginnend in der 8. Jahrgangsstufe."

Einige dieser Projekte nennen auch die Verantwortlichen der beiden Mittelschulen, Rektor Ralf Arnold, und Kerstin Hoffmann, Konrektorin und Schule-Wirtschaft-Expertin im Landkreis, für die Parzival-Mittelschule Amorbach, und Rektor Matthias Langer, Jutta Batteiger und Jugendsozialarbeiterin Simone Schätzlein, die sich mit dem Kollegium an der Johannes-Obernburger-Mittelschule für das Projekt stark machen. Ganz wichtig ist, wie unser Medienhaus schon vor einem Jahr berichten konnte, dass an beiden Schulstandorten Bürgermeister und Stadtrat entschlossen hinter dieser Arbeit stehen.

Die Folge: Die Parzival-Mittelschule treibt seit gut zehn Jahren das Projekt Berufsorientierung als echtes "Win-win-Unternehmen" voran. Die Schüler gewinnen durch den Kontakt mit den Betrieben Selbstbewusstsein im Auftreten, erleben, wie sich konkrete Verhaltensweisen in der beruflichen Praxis bewähren, lernen ihre Stärken kennen und können so ihre Möglichkeiten später im Berufsleben ausschöpfen. Und die Unternehmen sichern sich geeigneten Nachwuchs für ihren Betrieb, lernen auch im persönlichen Kontakt die Qualitäten von in Frage kommenden jungen Mitarbeitern besser kennen und schätzen als beim bloßen Blick auf Zeugnisnoten. Diese Win-win-Situation hat auch in Obernburg entscheidend zur Verleihung der Auszeichnung beigetragen.

Auf den Homepages der drei Schulen werden ganz konkret die Angebote genannt und beschrieben, für die man im Gesamtkonzept die Urkunde erhalten hat - vieles läuft parallel, aber jede Schule kann ihren eigenen Schwerpunkt setzen. Ein paar Beispiele: außerschulische Praktika, die in eine Potenzialanalyse münden können, die intensive Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben über das Bildungsnetzwerk Bayern und - ganz wichtig - ein effektives Bewerbungstraining durch externe Berater. Dazu kommen feste Tage der Betriebserkundung, die in der Mittelschule Amorbach mit einer Mappe und mit einem Präsentationsabend abgerundet werden, der Besuch der Betriebe im Unterricht und Betriebsbesuche und Praktika der Schülerinnen und Schüler in den Betrieben.

KEG Schulleiter Koch ist zwar skeptisch gegenüber "vielen fragwürdigen Schullabels und medial aufgebauschten Aktionen", vom Wert des Berufswahl-Siegels ist er jedoch fest überzeugt, weil damit "die sehr tief gehende und nachhaltige Arbeit meines Kollegiums und unserer Schulfamilie auf einem lange vernachlässigten Bildungssektor eine angemessene Würdigung erfährt."

Hintergrund: Berufswahl-Siegel 2016 startete das Projekt Berufswahl-Siegel Bayern in Niederbayern. Weiterführende Schulen mit allgemeinbildendem Abschluss können sich bewerben. Die erste und zweite Zertifizierung gelten jeweils für drei Jahre, die dritte für fünf Jahre. Dabei sollen Schulen durch Beratung und Begleitung unterstützt werden, die ihre Angebote zur Berufs- und/oder Studienberatung nachhaltig weiterentwickeln wollen. Schülern soll so der Einstieg in Ausbildung, Studium und Beruf erleichtert werden. Träger des Projekts ist SchuleWirtschaft Bayern. Dazu gibt es zahlreiche Förderer und Kooperationspartner. Die Zahlen: Seit 2017 wurden 128 Schulen mit einer Urkunde ausgezeichnet. Heuer kommen 42 Schulen in ganz Bayern dazu, davon acht in Unterfranken. Allein aus dem Landkreis Miltenberg erhielten am Mittwoch drei Schulen ihre Urkunde. Alle Schularten sind beteiligt, heuer sind unter den 42 neuen Schulen unter anderem zwölf Mittelschulen, zwölf Gymnasien, 13 Realschulen und ein sonderpädagogisches Förderzentrum. Aktuell nehmen vier Regierungsbezirke teil: Niederbayern (seit 2016), Schwaben (seit 2017), Unterfranken (seit 2020) und die Oberpfalz (seit 2021). Auf Nachfrage stellt Nadja Schwarzwäller vom Trägerverein klar: »Die Weiterführung und Integration von weiteren Regierungsbezirken und somit eine Ausweitung in Bayern ist geplant.« hlin Informationen im Netz: www.berufswahl-siegel.de.