Drei Pfarrgemeinden danken Friedbert Simon

Goldenes Priesterjubiläum in Obernburg gefeiert

Obernburg 14.11.2022 - 12:32 Uhr < 1 Min.

50 Jahre Priester: Friedbert Simon wurde am Sonntag von den Pfarrgemeinderäten der Pfarreiengemeinschaft "Lumen Christi" in der Obernburger Pfarrkirche St. Peter und Paul mit einem Dankgottesdienst gewürdigt.

Friedbert Simon wurde 1944 in Eichenberg bei Sailauf geboren. Am 14. Oktober 1972 empfing er in Würzburg die Priesterweihe. Anschließend war Simon als Kooperator in Erlenbach bei Marktheidenfeld eingesetzt, danach als Kaplan in Mellrichstadt und Würzburg-Heiligkreuz. Außerdem engagierte er sich von 1975 bis 1979 als Stufenkaplan bei den Pfadfindern. 1976 wurde er Kuratus in Riedenberg und 1981 Verweser von Oberbach, bevor er 1982 seine erste Pfarrstelle in Großwallstadt antrat.

1993 wurde Simon vorübergehend auch Verweser der Pfarrei Niedernberg. 1996 wechselte er als Pfarrer nach Aschaffenburg-Sankt Josef. Dort war er auch von 1996 bis 2010 Prokurator des Dekanats Aschaffenburg-Stadt sowie von 2008 bis 2010 Dekanatsaltenseelsorger. 2010 wurde er auch Dekanatsbeauftragter für Alten- und Krankenpastoral, Bereich Altenpastoral. Kurzzeitig engagierte er sich zusätzlich als Pfarradministrator von Johannesberg, als Koordinierender Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Aschaffenburg-Heilige Dreifaltigkeit sowie als Pfarradministrator der Pfarreien Goldbach-Sankt Nikolaus und -Sankt Immaculata.

2014 trat Friedbert Simon in den Ruhestand. Bis 2017 half er in der Seelsorge im Dekanat Aschaffenburg-Stadt mit. Seit 1. März 2015 verbringt er seinen Ruhestand in Obernburg.

Die Vertreter der Pfarrgemeinderäte Mömlingen, Edeltraud Faust, Obernburg, Angelika Hennrich und Eisenbach, Eberhard Steigerwald sprachen nach dem Gottesdienst Dankesworte. Simon sei ein verlässlicher, engagierter und bemühter Priester und Seelsorger. Mit seinem musikalischen Gespür habe er viele Messen gestaltet. Viele Messen in der Pfarreiengemeinschaft »Lumen Christi« hätten ohne ihn nicht gehalten werden können. Vor allem an die Osternacht und an Weihnachten erinnere man sich gerne zurück. Auch für Roraten habe er stets zur Verfügung gestanden.

Martin Roos