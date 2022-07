Drei-Länder-Radtour durch den Odenwald

Dreitägige Rundfahrt startet am 4. August in Amorbach

Miltenberg 28.07.2022 - 10:55 Uhr < 1 Min.

Die Teilnehmer erwartet laut Mitteilung des Landratsamts Miltenberg drei Radtage mit buntem Rahmenprogramm und einem schönen Gemeinschaftserlebnis. Die Berge des Odenwaldes, romantische Flusslandschaften und malerische Orte mit gemütlichem Fachwerk bilden die Kulisse.

Start und Ziel der Rundtour ist Amorbach. Abfahrt ist am Donnerstag, 4. August, um 8 Uhr am dortigen Freibad. Die erste Etappe ist 85 Kilometer lang und führt über Buchen und Schefflenz ins idyllische Jagsttal und von dort an den Neckar in die romantische Stauferstadt Bad Wimpfen.

Eine gemütliche Fahrt durch das Neckartal bis ins hessische Wald-Michelbach folgt am zweiten Tag, ehe es am letzten Tag sportlich wird. Die Tour führt auf sportlichen 85 Kilometern von Wald-Michelbach über Brensbach nach Breuberg und von dort an den Main. Beim Abschluss in Amorbach sind Musik und Tanz angekündigt. Die Polizei bietet eine kostenlose, halbstündige E-Bike-Einweisung und gibt Tipps zum Umgang mit dem E-Bike und dem Akku sowie zur Fahrtechnik.

Die Radtour ist buchbar als Komplettangebot mit zwei Übernachtungen samt Frühstück und Gepäcktransfer ins Hotel, Tourbegleitung und Musik an allen drei Abenden. Auch Tagesteilnehmer sind herzlich willkommen. Die Tour ist geeignet für Trekkingräder und Mountainbikes, aber nicht für Rennräder. Eine gute Kondition ist erforderlich. Der Rücktransfer der Radler und Räder zum Ausgangspunkt wird an jedem Abend organisiert.

Die Tourismusverbände, die Polizei der drei Bundesländer, der ADFC, das Bayerische Rote Kreuz, ein Reparaturservice und ehrenamtliche Tourleiter begleiten die Drei-Länder-Rundfahrt.

Näheres bei der Tourist-Informationim Miltenberger Landratsamt, Tel. 09371 501-502 und im Internet unter https://www.tg-odenwald.de

bam