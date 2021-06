Drei Junge im Storchennest

Vogelschutz: Erster Weißstorchen-Nachwuchs seit 73 Jahren - LBV und Landrat sind begeistert

Auf einer hohen Kiefer auf dem Gelände des Industriecenters Obernburg zieht ein Weißstorchenpaar zurzeit drei Jungvögel auf. Landrat Jens Marco Scherf ließ es sich nicht nehmen einen Blick mit dem Fernglas von den Jungstörchen zu erhaschen. Links: Thomas Staab, Leiter der Regionalgeschäftsstelle des Landesbundes für Vogelschutz (LBV).

"Es ist eine kleine Sensation", sagt Thomas Staab, Leiter der Regionalgeschäftsstelle des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Nach 73 Jahren ist es das erste Mal, dass wieder ein Weißstorchenpaar im Kreis Miltenberg brütete. Das letzte Storchenpaar im Landkreis hatte 1948 in einem Nest auf dem ehemaligen Pfarrhaus in Sulzbach gebrütet. Vor rund 20 Jahren wurde von Naturschützern im Naturschutzgebiet Mainaue bei Sulzbach ein Kunst-Horst für den Weißstorch auf das ehemalige Wasserpumphäuschen montiert. Jetzt hofft Staab, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis sich auch dort ein Storchenpaar niederlässt.

Das Storchenpaar hatte sich Anfang Mai einen sicheren Brutplatz ausgewählt und einen ehemaligen Graureiherhorst auf einem großen Nadelbaum zum Brüten ausgesucht. Das Nest des Storchenpaars befindet sich auf einem großen Werksgelände, das nur Mitarbeiter mit Ausweis betreten dürfen. So können die Störche in Ruhe ihren Nachwuchs aufziehen.

Die jungen Störche sind relativ spät im Jahr geschlüpft, was laut Staab wahrscheinlich daran liegt, dass die Altstörche in Südafrika überwintert hatten. Die in Kleinostheim brütenden Störche waren früher hier, weil sie wohl in Spanien überwinterten.

Laut Staab sind die Jungen wohlauf und gut genährt und haben somit beste Voraussetzungen für den Flug in den Süden. Mitte Juli werden die drei Jungen das Nest verlassen.

Ein Storch braucht drei bis fünf Jahre, bis er geschlechtsreif ist. Beim Pressetermin waren zwölf halbwüchsige Jungtiere am Himmel über die Köpfe der Pressevertreter geflogen, als wollten sie sagen: "Schaut her, wir sind auch noch hier".

Auch Landrat Jens Marco Scherf ließ es sich nicht nehmen, einen Blick mit dem Fernglas auf die Jungstörche zu werfen. Für ihn sind Störche etwas besonders Schönes und er freut sich, dass die Vögel wieder hier zuhause sind. Der Landrat ist gespannt, ob mit den Störchen auch die Geburtenrate im Landkreis ansteigen wird.

Staab und Scherf appellieren in diesem Zusammenhang, keine Plastiktüten wegzuwerfen, da Störche diese als Nistmaterial nutzen und dann das Regenwasser, das nicht ablaufen kann, die Eier auskühlt. Generell sollte man in der Brutzeit von März bis September die Tiere in Ruhe lassen und auch die Hunde an die Leine nehmen.

Der Weißstorch, auch Adebar oder Klapperstorch genannt, ist einer der bekanntesten und beliebtesten Vögel hierzulande. Er ist in Nordafrika, Europa und Asien zu Hause. Man kennt ihn als Glücksboten, im deutschen Volksmund überbringt er sogar Babys. Sein Nest baut er häufig auf Schornsteinen, Dächern oder Kirchtürmen. Im Winter ziehen die meisten Vögel nach Afrika oder in südliche Mittelmeerländer, einige bleiben auch hier.

Weißstörche werden bis zu 35 Jahre alt, haben eine Spannweite von 220 Zentimeter und wiegen bis zu 4,5 Kilogramm. Sie ernähren sich von Maulwürfen, Regenwürmern, Mäusen, Insekten, Amphibien und Reptilien. Größter Feind ist der Rote Milan. Störche legten drei bis fünf Eier und brüten 33 Tage. Danach bleiben sie noch mal acht Wochen im Nest. Die Störche fliegen in Gruppen zum Überwintern nach Afrika. Am Tag schafft ein Storch je nach Wind und Thermik zwischen 150 bis 300 Kilometer.

Die Störche sind nest-treu und kommen häufig an ihr Nest vom Vorjahr. "Vielleicht sieht man die Störche in einem Jahr auch wieder hier im Landkreis Miltenberg", sagt der Landrat. "Sie sind auf jeden Fall herzlich willkommen."

Martin Roos