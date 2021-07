Drei Fahrzeuge für die Erlenbacher Feuerwehr

Tanklöschfahrzeug, Einsatzleitwagen und Mittleres Löschfahrzeug feierlich in Betrieb genommen

Erlenbach a.Main 26.07.2021

Feierlich und mit kirchlichem Segen haben die Erlenbacher am Freitagnachmittag im Rahmen einer Feierstunde gleich drei Feuerwehrfahrzeuge eingeweiht und offiziell in den Dienst gestellt. Bürgermeister Michael Berninger (rechts) überreicht Kommandant Carsten Breunig symbolisch die Schlüssel.

Bürgermeister Michael Berninger betonte, man habe mehrfachen Grund zur Freude bei dieser ersten offiziellen Veranstaltung seit dem 16. März 2020, die man gemeinsam begehen könne. Es gebe gleich drei Fahrzeuge, die offiziell in Dienst gestellt werden. Gesegnet wurden ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25, ein Einsatzleitwagen (ELW) und ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF).

Hoher Wert für Gesellschaft

Der Bürgermeister hob die Bedeutung der Feuerwehrmänner und -frauen und ihren Dienst an der Gesellschaft hervor. Sie seien Tag und Nacht ehrenamtlich bereit, ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel zu setzen.

Auch bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war die Erlenbacher Wehr vor Ort. Berninger betonte, er sei entsetzt, wenn am zweiten Tag nach der Katastrophe Diskussionen und Schuldzuweisungen beginnen und Verantwortliche gesucht und kritisiert werden. Es sei kein Euro zu viel, der in die Ausrüstung der Wehrmänner investiert werde. Der Dank aller Menschen gebühre den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen für ihren Einsatz.

Einsatz im Katastrophengebiet

Kommandant Carsten Breunig freute sich über die drei Fahrzeuge für seine Wehr. Er berichtete, er sei gemeinsam mit zehn Aktive erst gut fünf Stunden zuvor vom Katastrophengebiet in der Eifel zurückgekehrt.

Auch Pfarrer Gregor Kreile und Pastoralreferent Thomas Schmitt betonten, die Feuerwehrmänner und -frauen hätten einen unschätzbaren Wert für die Gesellschaft, weil sie Großes leisten und ihr Leben aufs Spiel setzen. Viele Wehrmänner hätten auch schon ihr Leben für andere geopfert. Mit den drei Einsatzfahrzeugen soll Menschen bei Notlagen und Naturereignissen geholfen werden.

Grußworte sprachen Landtagsabgeordneter Berthold Rüth und Kreisbrandinspektor Thomas Zimmermann, der auch die Ehrungen vornahm. Zimmermann betonte, dass es wichtig sei, dass alle Kameraden wieder gesund vom Einsatz im Katastrophengebiet heimgekommen seien. Für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden Mario Arndt und Jörg Frauenfelder ausgezeichnet. Für 40 Jahre erhielt Holger Pfeuffer das Goldene Ehrenkreuz.

Martin Roos

Hintergrund: Drei Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Erlenbach Das Tanklöschfahrzeug "TLF 16/25" wurde bereits im Januar angeschafft. Das "TLF 16/25" ist 20 Jahre alt und ersetzt das 42 Jahre alte Vorgängerfahrzeug, da die Reparaturosten zu hoch waren. Es ist ein reines Brandbekämpfungsfahrzeug mit 2500 Liter Wassertank. Der Anschaffungspreis lag bei 55000 Euro. Das Mittlere Löschfahrzeug "MLF" wurde im Juni beschafft. Es ist mit Allrad ausgestattet und besitzt einen 800 Liter-Wassertank. Zusatzkomponenten sind ein Türöffnungssatz, eine Schaumpistole und eine Motorsäge. Weggefallen ist dafür das 25 Jahre alte "LF 8". Das "MLF" kostete 275000 Euro. Die Förderung betrug bei 60000 Euro. Der bereits seit Mai in Erlenbach eingesetzte Einsatzleitwagen "ELW" gehört dem Landkreis Miltenberg und war bisher bei der Feuerwehr Obernburg stationiert. Er wurde umgebaut und wird weiterhin als "ELW" genutzt. Eingebaut ist die gesamte Messausstattung des Landkreises Miltenberg, inklusive Drohne, die von der Feuerwehr Erlenbach betreut wird. Für das "ELW" sind keine Anschaffungskosten angefallen. Angeschafft wird auch noch eine neue Drehleiter. Die Ausschreibung ist fertig. Der Auftrag wird demnächst erteilt. Beteiligt sind die Kommunen Elsenfeld, Erlenbach und Obernburg und das Industriecenter ICO. Die alte Drehleiter steht bei der ICO, ist mittlerweile 25 Jahre alt und weist Verschleißerscheinungen auf. Die vier Vertragspartner wollen das Feuerwehrfahrzeug daher durch ein neues ersetzen. Gesamtkosten: rund 750000 Euro. Die Vertragspartner teilen sich die Kosten, auf jeden kommen rund 130000 Euro zu. Das neue Fahrzeug wird mit 236300 Euro vom Staat gefördert. Die Auslieferung soll September 2022 sein. ro