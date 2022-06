Drei F für den Frieden

Zum Feiern kommen auch einstmalige Rivalen inzwischen gerne zusammen.

Heute geht es um drei F für den Frieden. Nein, dahinter verbirgt sich nicht etwa eine gleichermaßen gefeierte wie gefürchtete Jugendbewegung für den Klimaschutz. Thematisch befinden wir uns bei der Gebietsreform im Jahr 1972. Die ging mancherorts mehr, anderorts weniger reibungsfrei vonstatten.

"Liwwer in Summere gereihert als in Eschich geheiert", sagt man sich noch heute in Sommerau, aber man meint es natürlich nicht mehr so. Ganz anders vor 50 Jahren, weiß die Jugend im Ort. Unter den Älteren scheint der Verlust der Eigenständigkeit durch die Eingemeindung bis heute nicht vollständig verdaut, denn sie sollen noch immer gewisse Vorbehalte hegen.

Wer deshalb die Sommerauer als besonders nachtragendes Völkchen einstuft, der irrt. Die einst so identitätsstiftenden Rivalitäten wurden nirgendwo kampflos aufgegeben und klingen im ganzen Landkreis bis heute nach, noch dazu überall gleich. Glücklicherweise verrät der Dorftratsch das Rezept zur Überwindung der Gräben gleich mit. Es heißt "Drei F für den Frieden".

Wie Gemeinschaft gelingt

Das erste F sind die Feste. Fürs Feiern überquert man inzwischen überall gern die Grenzen. Getreu dem Sprichwort darf der Sommerauer nun also auch in Eschau reihern und umgekehrt. Und heiraten? Nun, wenn es sein muss, auch das.

Eine ähnliche Fähigkeit, die Gemeinden zusammenzuführen, hat der Fußball. Sie wissen schon, dieser Sport mit der unerklärlichen Macht über die deutsche Befindlichkeit. Wo die Spieleranzahl nicht mehr für eine Mannschaft reichte, wurden Vereine nach der Gebietsreform teils schweren Herzens zusammengelegt. Im gemeinsamen Kampf um den Ligapokal verständigten sich plötzlich ganze Dörfer und kamen fortan besser miteinander zurecht, so geschehen etwa in Leidersbach.

Fehlen noch die Feuerwehren, denn auch sie haben vielerorts ihren Dienst im Sinne der Gemeinwerdung getan. Zwar haben viele Dörfer ihre eigene Wache behalten - der Landkreis zählt heute entsprechend mehr Feuerwachen als Gemeinden. Doch die Zusammenarbeit entwickelte sich vielerorts prächtig. Groß erklären muss man das nicht, denn neben Feuern löschen die Wehrleute gelegentlich gemeinsam den Durst, dabei entstehen bekanntlich die treuesten Freundschaften. Rettet man dann noch dem Nachbarn das Leben oder gar die Katze vom Baum, ist das Kriegsbeil umso schneller begraben.

Annika Namyslo