Drei Chöre stimmen in Niedernbergs Kirche auf Weihnachten ein

Konzert mit Via Nova Einigkeit, der Gruppe Sing out loud und dem Chor Ars Cantus

Niedernberg 19.12.2022 - 15:14 Uhr < 1 Min.

Der Niedernberger Chor Via Nova Einigkeit lud in diesem zum "Weihnachtskonzert im Kerzenschein" in die St. Cyriakuskirche. Gleich zwei befreundete Gesangsgruppen hatten sie mitgebracht und sich mit weihnachtlicher und nichtweihnachtlicher Musik zusammengetan.

Viele Chöre mussten »das Handtuch werfen« und aufgeben. Auch an den Niedernberger Chören, allen voran Konzertausrichter Via Nova Einigkeit, ist die Ausnahmesituation nicht spurlos vorbeigegangen: Der langjährige Chorleiter Burkhard Fäth hat aufgehört, das letzte Konzert ist drei Jahre her und geprobt werden konnte auch nur spärlich.

Die alteingesessenen Sänger stellten trotzdem ein kleines Konzert auf die Beine, jetzt unter der Leitung von Birgitta Bäckmann, die das Konzert auch mit Orgelklängen bereicherte, und mit zwei Formationen als Gäste: der neu gegründeten Band Sing out loud und dem Chor Ars Cantus.

Bei Kerzenschein lauschten die Zuhörer in der kühlen Pfarrkirche mehr oder weniger weihnachtlicher Musik. Sing out loud eröffnete das eineinhalbstündige Konzert mit vier englischsprachigen Stücken, wie dem gut arrangierten »Viva la Vida« von Coldplay mit schöner Mehrstimmigkeit der zwei männlichen Sänger, die sich auch in die Höhe trauten. Musikalisch begleitet von Gitarre, Cajon und Cello schmetterten die Sänger und Sängerinnen modernere Stücke, auch Weihnachtslieder wie »Happy Xmas« und verleiteten zum Mitsingen.

Der stark besetzte Chor Via Nova Einigkeit präsentierte ein traditionelleres Programm mit sehr gut umgesetzten Stücken wie »Abendsegen« und »Cantique de Noel«. Die große Gruppe präsentierte sich in schöner Harmonie, die Solopassagen von Sopranistin Isolde Rachor stachen immer wieder positiv hervor.

Deutsche Weihnachtsklassiker deutsch sang der Kammerchor Ars Cantus unter der Leitung von Thomas Derzbach und sorgte für Gänsehautmomente bei »Tochter Zion«. Das Abschlusslied »Macht hoch die Tür« komplementierte den Abend, die Besucher sangen voller Inbrunst mit und strömten, immer noch die Melodie pfeifend, in die kalte Winternacht.

Lisa Rüd