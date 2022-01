Dorfprozeltener Räte diskutieren intensiv über Kiesabbau am Tremhof

Gremium stimmt Planfeststellungsverfahren nicht zu

Dorfprozelten 19.01.2022 - 15:38 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gegenüber von Dorfprozelten könnte ein Kiesabbau-Gebiet entstehen. Das war jetzt Thema im Rat. Archivfoto: Peter Riffenach

Letztlich entschied der Rat, dem Planfeststellungsverfahren zur Kieslagerstätte nicht zuzustimmen. Ein Einwand lautet, dass das Projekt mit den Dorfprozeltener Planungen im Mainvorland kollidiere. Auch müssten Maßnahmen zur Verminderung der Staubemissionen konkretisiert und die Verfüllung im Abbaugebiet reduziert werden. Darüber hinaus beschlossen die Räte, eine Anwaltskanzlei mit dem Verfassen einer Stellungnahme zu beauftragen.

In ihren einleitenden Worten bezog sich Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) auf den Infoabend im Saal des "Goldenen Sterns": "Für uns war nicht absehbar, wie viele Bürger an dieser Veranstaltung teilnehmen. Bis dahin war uns nur von sehr wenigen Bürgern die ablehnende Haltung mitgeteilt worden." Am vorigen Donnerstag hatten aufgrund der Abstandsregeln rund 50 Personen Platz im Gasthaus gefunden, viele Interessierte mussten weggeschickt werden. Im Saal hatte Matthias Scholz, der Geschäftsführer des Miltenberger Industriewerks Weber, das Vorhaben erklärt. Bei den derzeitigen Temperaturen hätte man laut Steger nicht auf den Dorfplatz ausweichen können und es sei im Nachhinein "leicht gesagt", dass man die Veranstaltung auch in einer Halle einer Nachbargemeinde hätte abhalten können.

Einwendungen ans Landratsamt

Andreas Seus (CSU) sagte, den Bürgern brenne unter den Nägeln, dass nicht alle in den Saal konnten und dass der Termin so kurzfristig war. Er war zwei Tage vorher unter anderem mit Handzetteln für alle Dorfprozeltener Haushalte bekannt gemacht worden. Seus plädierte für eine Fristverlängerung, damit sich die Bürger noch einmal äußern können. Derzeit ist es noch bis zum 21. Februar möglich, sich mit Einwendungen an das Landratsamt Main-Tauber zu wenden. Alexander Schüll (CSU) warf die Idee in den Raum, erneut eine Infoveranstaltung anzubieten. Die Bürgermeisterin wandte ein, dass Scholz vom Kies-Weber wohl keine Zeit dafür habe.

Andreas Bieber (FW) ging zum einen darauf ein, dass es immer heiße, Scholz habe die Veranstaltung nicht machen müssen. In ihrer Ansprache im Gremium hatte Steger Scholz gedankt. Er habe gewusst, dass ihm wenig Sympathien entgegengebracht würden und hätte sich dem nicht stellen müssen. Bieber war anderer Meinung: "Es klingt nach großem Entgegenkommen. Aber es ist ein großer Eingriff geplant, da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Scholz uns das erklärt."

Zum anderen bemängelte Bieber, dass es im Vortrag von Scholz vor allem um die "guten Taten" gegangen sei, wie um Retention und Blühwiesen. Dass der Punkt Kiesabbau erst ganz am Schluss behandelt wurde, fand der Gemeinderat "unglücklich". Zur geplanten Betriebsdauer, die nur in Ausnahmefällen bis 18 Uhr dauere, erklärte Bieber: "Wir wollen Lebensqualität für den ganzen Tag."

Erst zwei Tage vor Infoabend informiert

Er finde es schade, dass selbst die Gemeinderäte erst zwei Tage vorm Infoabend darüber informiert worden seien. Steger erwiderte, ihr Vorgänger Dietmar Wolz (FW) hätte das ja schon 2016 oder 2017 machen können. Bieber fiel ihr ins Wort und sagte mit Nachdruck, man hätte es aber auch schon im Dezember vergangenen Jahres durchziehen können. Und: "So eine Veranstaltung plane ich doch nicht drei Tage vorher." Auch Marliese Klappenberger-Thiel (FW) sagte, der Infoabend, den sie eine "Verkaufsveranstaltung von der Firma Kies-Weber" nannte, sei viel zu spät gekommen.

Der einzige Gemeinderat, der dem Projekt Kiesabbau offen etwas Positives abgewann, war Albert Steffl (SPD). Er ist der Meinung, auf der Infoveranstaltung habe sich kein Bürger direkt beschwert. Er wolle nicht, dass man Sand aus Hamburg beziehe und war derjenige, der letztlich gegen den Beschluss war, dem Planungsverfahren nicht zuzustimmen.

Die Idee, eine Anwaltskanzlei hinzuzuziehen, sorgte ebenfalls für Redebedarf. Bürgermeisterin Steger brachte einen Würzburger Fachanwalt ins Spiel, der die Gemeinde schon häufiger bei solchen Verfahren begleitet habe. Klappenberger-Thiel hinterfragte dessen Referenzen. Geschäftsleiter Kiefer entgegnete, man könne auch jemanden anderen beauftragen.

"Juristisch wasserdicht"

Positive Stimmen zum Anwalt kamen etwa von Bieber. Allen Räten seien noch Punkte zum Planfeststellungsverfahren eingefallen, die so nicht im Einzelnen besprochen werden könnten. Diese müssten in einer Stellungnahme eingebracht und "juristisch wasserdicht verarbeitet" werden. Franz Ottmar Klappenberger (FW) bekräftigte: "Wir lehnen es ab und der Anwalt formuliert das aus." Schüll war der Meinung: "Es hat einen ganz anderen Wert, wenn Juristendeutsch ins Spiel kommt".

Im Verlauf der Sitzung wollte Klappenberger-Thiel von den Räten mehrmals wissen, ob sie zur Not auch bis vors Verwaltungsgericht gehen würden. Sie erklärte, dass eine Bürgerinitiative entstehen könnte, wenn sich die Bürger nicht von der Gemeinde vertreten fühlten. Auf ihre Frage "Wie bereit seid ihr, zu kämpfen?" hin entstand lautes Stimmengemurmel im Saal und es gab Zwischenrufe. Schließlich signalisierten Frank Arnold (CSU) und Franz Ottmar Klappenberger (FW) ihre Bereitschaft.

Elisabeth Steger warf Klappenberger-Thiel vor, den zweiten Schritt vor dem ersten zu gehen. Auch Alexander Schüll sagte in Richtung der Gemeinderätin: "Wir müssen erst einmal das Planfeststellungsverfahren abwarten, dann können wir reagieren." Klappenberger-Thiel forderte die Räte zum Abschluss noch dazu auf, ihre Landtagsabgeordneten über das Thema zu informieren, denn: "Politik heißt, Mitstreiter finden."

Julie Hofmann

Gemeinderat Dorfprozelten in Kürze In seiner Sitzung am Donnerstag hat sich der Dorfprozeltener Gemeinderat auch mit diesen Themen beschäftigt. Kommunalwald: Revierleiter Rainer Hörst und Forstrat Benedikt Speicher stellten die Betriebsnachweisung für das Jahr 2021 und die Jahresbetriebsplanung 2022 für den Gemeindewald Dorfprozelten vor. Der Rat genehmigte beides. Hörsts Fazit: »Das vergangene Jahr war nass und kalt.« Dies sei nach drei Trockenjahren gut für die Vegetation gewesen. Der Borkenkäfer habe sich nicht so schnell und massiv ausbreiten können. Die Nässe habe aber auch zu Problemen mit den Rückearbeiten geführt, Wege hätten hergerichtet werden müssen. Für dieses Jahr hofft Speicher auf gute Holzpreise: »Wir gehen davon aus, dass wir schwarze Zahlen schreiben.« Die Betriebsnachweisung 2021 schloss mit einem Plus von rund 7400 Euro. Gesangverein: Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) informierte darüber, dass der Männergesangverein Liederkranz sich zum 6. Januar aufgelöst habe. Grund sei fehlender Nachwuchs. »Ich finde das sehr bedauerlich, war doch dieser Chor über viele Jahre ein fester Bestandteil in unserer Gemeinde und auch ein >Aushängeschild ILEK Südspessart: Das Gremium stimmte geschlossen dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) der Allianz Südspessart zu. Es stammt ursprünglich aus dem Jahr 2011 und wurde von Oktober 2020 bis Dezember 2021 fortgeschrieben. Im Beschluss heißt es unter anderem: »Das fortgeschriebene ILEK bildet die Grundlage für die weitere gemeindeübergreifende Zusammenarbeit.« (juh)