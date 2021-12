Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dorfprozeltener Gästeführer in spe spricht über seine Ausbildung

Wolfgang Heim: »Mehr Werbung, mehr konkrete Angebote«

Dorfprozelten 08.12.2021 - 18:00 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Wolfgang Heim aus Dorfprozelten ist Gästeführer in Spe.

Wieso wollten Sie Gästeführer werden?

Ich wurde von der Allianzmanagerin Lena Batrla gefragt, ob ich im Gästeführerseminar als Referent für die Dorfprozeltener Heimatgeschichte auftreten würde. Da kam mir der Gedanke, dass ich auch als Gästeführer teilnehmen könnte. Ich wollte meine heimatgeschichtlichen Kenntnisse ohnehin vertiefen und habe dabei gemerkt, dass das Ganze auch viel mehr mit meinem ehemaligen Beruf als Ermittler zu tun hat, als ich mir das hätte vorstellen können. Denn Suchen und Forschen in der Heimatgeschichte ist wie Ermitteln - nur mit wesentlich positiverem Hintergrund. Ich hatte auch Neugier darauf, wie das Leben in Dorfprozelten früher war.

Was zeichnet Ihrer Meinung nach Dorfprozelten aus?

Ich finde die Geschichte des Ortes total interessant: Sandstein, Wein, Schifffahrt. Die Spuren der Vergangenheit sieht man auch heute noch, die Steinbrüche, den Weinberg und Schiffe, die am Main anlegen. Die Leute sind weltoffen, das hängt wohl mit der Schifffahrt zusammen. Es hat mich von Anfang an fasziniert, dass die Leute in der Kneipe Seemannslieder gesungen haben und dass die Gaststätte gegenüber des Friedhofs »Fröhlichkeit« heißt.

Wie lief die Ausbildung zum Gästeführer ab?

Sie hat Mitte September angefangen und ging bis Ende November. Die Gesamtzeit für die Seminare betrug 70 Stunden - abends unter der Woche und samstags. In jeder der vier teilnehmenden Südspessart-Gemeinden wurde Heimat und Geschichte vermittelt und es gab dort jeweils eine Führung. Dann gab es auch ortsübergreifende Themen wie Fachwerk, Sandstein und Wein. Die Theorieprüfung bestand aus 110 Fragen, alle neun Teilnehmer haben bestanden. Wir sind zu einer richtig guten Truppe zusammengewachsen und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit den zukünftigen Gästeführern.

Wie würden Sie die Situation des Tourismus im Südspessart einschätzen?

Sehr, sehr ausbaufähig, um es gelinde auszudrücken. Ich bin schon von Leuten, denen ich erzählt habe, dass ich Gästeführer werde, belächelt worden. Sie haben gesagt: Da braucht man erstmal mehr Gäste - und das stimmt. Ich glaube, dass die Allianz dafür etwas tun muss: mehr Werbung, mehr konkrete Angebote. Aber das wird auch passieren. Ich werde meine Führungen über das Mitteilungsblatt anbieten und hoffe auf eine monatliche Führung, auch von Einheimischen. Ich vertraue außerdem überregional auf die Eröffnung des Sandsteinkulturwegs von Miltenberg nach Faulbach im nächsten Frühjahr. Das wird mein Schwerpunkt werden.

Julie Hofmann

Zur Person: Wolfgang Heim Wolfgang Heim war früher bei der Kriminalpolizei und der Polizeiinspektion tätig. Der 62-Jährige ging vor drei Jahren in Pension. Er stammt ursprünglich aus Esselbach (Kreis Main-Spessart) und lebte ein paar Jahre in München, bevor er der Liebe wegen vor 36 Jahren nach Dorfprozelten zog. Heim ist seit vier Jahren Vorsitzender des Dorfprozeltener Heimat- und Geschichtsvereins und war auch mehrere Jahre im Gemeinderat tätig. juhSo ist es um den Tourismus im Südspessart bestellt