Dorfprozeltener Bürger gehen gegen Kiesabbau am Tremhof vor

Län­ge­re Zeit war es in der Öf­f­ent­lich­keit ru­hig rund ums The­ma Kies­ab­bau am Trem­hof in der Nähe von Freu­den­berg (Main-Tau­ber-Kreis). Im Ju­ni hat­te ein Er­ör­te­rungs­ter­min im Rah­men des Pl­an­fest­stel­lungs­ver­fah­rens statt­ge­fun­den, bei dem die Öf­f­ent­lich­keit aus­ge­sch­los­sen war. Das Um­welt­schutz­amt des Main-Tau­ber-Krei­ses ist der­zeit da­bei, die Er­geb­nis­se des Ter­mins auf­zu­ar­bei­ten. Doch jetzt regt sich auf der an­de­ren Main­sei­te in Dorf­pro­zel­ten er­neut Wi­der­stand ge­gen das Pro­jekt. Ei­ne Grup­pe Bür­ger hat sich mit ei­nem An­trag an Bür­ger­meis­te­rin Eli­sa­beth Ste­ger (CSU) und den Ge­mein­de­rat ge­wandt.