Dorfprozelten wird zum Mekka für R4-Fans

Treffen zum 60. Jahrestag des französischen Kultautos

Dorfprozelten 04.07.2022 - 12:28 Uhr 2 Min.

Volker Prinz mit den ausgeschnittenen Hinweisschildern, die in seiner Werkstatt in seinem Hinterhof entstanden sind.

Anlässlich des Jubiläums haben der leidenschaftliche R 4-Fahrer und -Sammler Volker Prinz von der Interessengemeinschaft R 4 Dorfprozelten und der Renault Club Deutschland, Stützpunkt Süd, ein umfangreiches Programm (siehe Kasten) auf dem Festplatz hinter der Schule erstellt.

Über 200 Rappelquartelle

Acht Millionen R 4 wurden in 31 Jahren Produktion hergestellt. Mindestens 200 Besitzer aus Deutschland, Belgien, England, Österreich und Holland haben sich zum »Geburtstagsfest« für ihre geliebten Oldtimer in Dorfprozelten angemeldet. Auch Prinz gesteht, er habe ein Kindheitstrauma, aber natürlich ein schönes. »Wir sind als Kinder entweder mit der Oma, Tante oder Mutter mit diesem Auto überall hingeschaukelt worden. Das prägt.«

Der 47-Jährige war es auch, der 2010 die Interessengemeinschaft, kurz IG Südspessart, gegründet hat. Er hat schon mehrere Treffen organisiert, aber dieses Fest ist viel größer und aufwendiger zu gestalten. Seit Monaten ist er mit der Organisation beschäftigt, hat inzwischen 21 Telefonkonferenzen geführt, hat mit Vertretern der Ortsvereine gesprochen. Gerade die letzten zwei Wochen waren besonders intensiv. Aber es läuft.

Aufkleber und Postkarten gibt es auch zum Fest.

Viele Helfer Hand in Hand

Gemeinsam mit den Helfern aus seinem Organisationsteam hat er wochenlang gebastelt und gewerkelt. Vieles entstand in seinem Hinterhof, wie zum Beispiel die aus Holzplatten ausgeschnittenen Eiffeltürme mit dem R 4 davor. Diese weiß-bunten Hinweisschilder stehen an jedem Ortseingang von Dorfprozelten, und auf dem Fest selbst weisen sie auf Deutsch und Französisch darauf hin, wo es etwas zu erleben, zu essen oder zu trinken gibt. Prinz ist detailverliebt, nicht nur bei seinen R 4, auch bei der Organisation. Neben den aufwendigen Festprogrammflyern gibt es auch liebevoll gestaltete Postkarten und Rappelquatrelle-Aufkleber. Glücklich ist er besonders über die Helfersituation: »Ich bin sehr froh, dass unsere örtlichen Vereine so zusammenhalten und dieses Fest mitgestalten. Ich habe eine wirklich große Hilfsbereitschaft von den über 15 Vereinen erfahren, da bin ich wirklich sehr dankbar. Dann kann man auch so ein großes und schönes Fest aufziehen.«

Mit Musik, Museum und Markt

Nicht nur im Vorfeld haben Prinz und sein Team liebevoll, bis ins kleinste Detail an alles gedacht. Auch das Programm für die R 4-Fahrer und Besucher an den drei Festtagen ist üppig ausgefallen. Es wird einen Teilemarkt, ein R 4-Museum, eine Fahrzeugprämierung, R 4-Ausstellung, Livemusik, Fischerstechen, Technik-Vorträge, kulinarische Highlights und vieles mehr geben.

Ein Höhepunkt wird das aufwendig gestaltete Gruppenbild werden. Dazu sollen die R 4 in Drapeau tricolore, also in den Farben der französischen Flagge in drei verschiedenen Straßen parallel zum Gruppenbild fahren. Mit den R 4 wird dann die Zahl 60 gestellt. Die Zahl wird mit blauen, weißen und roten Autos dargestellt, die bunten restlichen Fahrzeuge bilden einen Kreis um die Zahl herum. Das Gruppenbild und die Ausfahrt werden mit einer Drohne festgehalten. Damit das auch gut klappt, wurde die Zahl 60 bereits in die Wiese gemäht.

Anja Keilbach

Festprogramm: 60 Jahre R4 in Deutschland Von Freitag, 8. Juli bis Sonntag, 10. Juli findet auf dem Festplatz unterhalb der Schule das R4-Treffen statt. Auszug Festprogramm: Das Fest geht ab Freitag um 14 Uhr los, ab 19 Uhr beginnt ein Vortrag: 4L Trophy Paris Marrakesch, ab 20 Uhr Oldie-Disco, Barbetrieb. Am Samstag, 10 Uhr, Öffnung Festplatz, R4 Museum, Fahrzeugausstellung und Teile Markt. Ab 11 Uhr Fischerstechen auf dem Main, 14.15 Uhr Siegerehrung Fischerstechen. Ab 14.30 Uhr Technik-Vorträge, 15.30 Uhr Ausfahrt Gruppenfoto, 19 Uhr Live-Musik mit Fids Kids play hits, Revolverschalters Paradise, Tricia and the Rock Bastards. Sonntag: 10 Uhr Öffnung Festplatz, Museum, Teilemarkt und Ausstellung, 13 Uhr Fahrzeug-Prämierung, 16 Uhr Festausklang. anke