Dorfprozelten will Untersuchung zu Lärm- und Artenschutz am Tremhof

Einwände bei Kiesabbaugebiet im Flächennutzungsplan der Stadt Freudenberg

Der von Bürgermeisterin Elisabeth Steger vorgetragene Beschlussvorschlag war einigen Mitgliedern der Fraktion der Freien Wähler Dorfprozelten (FWD) nicht ausreichend genug, sie wollten weitere Punkte in den Beschlussvorschlag aufnehmen. Steger hatte die bisherige Entwicklung noch einmal zusammengefasst. Bereits im September 2020 sei der Vorentwurf im Gremium beraten worden. Damals wurde der Einwand erhoben, dass der geplante Kiesabbau der Firma Weber im Bereich des Tremhofs nicht dargestellt sei.

Bei der daraufhin erfolgten Abwägung im Stadtrat von Freudenberg wurde beschlossen, dass im Vorentwurf auf eine Darstellung verzichtet wurde, da es sich bei dem geplanten Kiesabbaugebiet um ein temporäres Vorhaben handele. Um eine bessere Transparenz zu gewährleisten, werde das geplante Abbaugebiet in den Entwurfsunterlagen dargestellt. Für das betreffende Gebiet werde derzeit das Planfeststellungsverfahren durchgeführt, bei dem die Gemeinde Dorfprozelten wieder beteiligt werde. Beim Landratsamt hatte die Verwaltung von Dorfprozelten nachgefragt, inwieweit die Thematik mit Darstellung im Plan und Hinweis auf das Planfeststellungsverfahren als ausreichend behandelt gelten könne. Die Behörde wies in ihrem Antwortschreiben darauf hin, dass eine Prüfung des vorgelegten Entwurfs auf Konflikte, beispielsweise im Bereich Lärm- oder Artenschutz, sinnvoll wäre. Diese Thematik wurde ebenfalls von weiteren Behörden in dem Verfahren aufgegriffen.

Marliese Klappenberger-Thiel und Franz Ottmar Klappenberger von der Fraktion der FWD ging diese Antwort nicht weit genug. Sie wollten, dass die Gemeinde eine ausführlichere Stellungnahme abgebe. Sie störte zum Beispiel, dass der Begriff temporär keine eindeutige Zeitangabe sei, ob das etwa eine oder zwei Generationen betreffe, auch etwa Aussagen zum Naturschutz und zur Naherholung fehlten.

Sebastian Kiefer, Geschäftsleiter der Gemeinde, erklärte ausführlich den Unterschied zwischen den Aufgaben eines Flächennutzungsplanes (FNP) und dem Planfeststellungsverfahren. Beim FNP handelt es sich um die grafische Darstellung des Gemeindegebietes, bei dem die städtebauliche Entwicklung für einen längeren Zeitraum gesteuert wird. Dort werden zum Beispiel Wohn- und Gewerbegebiete dargestellt, Ackerflächen ausgewiesen. Bei einem Planfeststellungsverfahren handelt es sich um ein Genehmigungsverfahren für größere Eingriffe. Viele der vorgetragenen Argumente gehörten in die Beratungen des anstehenden Planfeststellungsverfahrens. Heute gehe es aber lediglich um den Flächennutzungsplan.

Mit einer Gegenstimme wurde beschlossen, dass die Gemeinde Dorfprozelten um eine Untersuchung und Begutachtung der immissionsrechtlichen und naturschutzrechtlichen Belange im Zusammenhang mit dem geplanten Kiesabbaugebiet bittet, und zwar unabhängig vom diesbezüglich folgenden Planfeststellungsverfahren. hjf

Gemeinderat Dorfprozelten in Kürze DORRFPROZELTEN. In der Gemeinderatsitzung am Dienstag wurde über diese weiteren Themen beraten: Regionalbudget: Bürgermeisterin Elisabeth Steger informierte darüber, dass im Rahmen des Regionalbudgets auch im kommenden Jahr wieder Kleinprojekte gefördert werden können. Entsprechende Anträge könnten bis 31. Januar 2022 gestellt werden. Testzentrum: Die Firma Vault UG aus Sulzbach am Main möchte in Dorfprozelten ein Testzentrum errichten. Geschäftsführer Mirco Putz fragte bei der Verwaltung an, ob dazu geeignete Plätze für einen Container oder Gebäude mit Parkmöglichkeit und Toilette temporär zur Verfügung stehen. Bei einer positiven Nachricht würde er prüfen, ob es im Ort tatsächlich umsetzbar sei. Dem Vorhaben stand das Gremium positiv gegenüber, eventuell könnten weitere Allianzgemeinden mit ins Boot geholt werden. Nichtöffentliche Sitzung: Es wurde beschlossen, dass die Gemeinde von der Firma Felder aus Hall in Tirol zwei Holzbearbeitungsmaschinen erwirbt, eine Kreissäge für 4867 Euro und eine Abricht- und Dickenhobelmaschine zum Preis von 4986 Euro. Die bisher genutzte Kombimaschine wird für 2000 Euro an die Firma Felder verkauft. Wasserzähler: Nach dem Beschluss in der letzten Sitzung, wieder mechanische Wasseruhren einzubauen, wurde von der Verwaltung bei fünf Anbietern Angebote angefordert. Abgegeben wurden Angebote von der Firma Ferrum aus Aschaffenburg (20.161 Euro), der Firma Pipersberg aus Remscheid (16.735 Euro) und der Firma Zenner aus Saarbrücken (16.486 Euro). Wer den Auftrag erhält, wurde anschließend nichtöffentlich beraten. Bis 25. November wurde noch kein Angebot über das Austauschen der Wasserzähler, einschließlich des Erfassens der Zählerstände, abgegeben. hjf