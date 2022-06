Dorfprozelten will neuen Kindergarten bauen

Standort soll noch festgelegt werden

Dorfprozelten 29.06.2022 - 14:32 Uhr 4 Min.

Der bestehende Dorfprozeltener Kindergarten soll nach dem Willen der Gemeinderäte nicht umgebaut werden. Am Dienstag entschied sich das Gremium für einen Neubau. Der bestehende Dorfprozeltener Kindergarten soll nach dem Willen der Gemeinderäte nicht umgebaut werden. Am Dienstag entschied sich das Gremium für einen Neubau.

Der genaue Standort für den Neubau soll noch festgelegt werden, hieß es im Gremium. Zuvor war der Beschluss, den bestehenden Kindergarten generalzusanieren, umzubauen und zu erweitern, mit zwei Gegenstimmen von Andreas Bieber und Franz Ottmar Klappenberger (beide FW) abgelehnt worden.

Obwohl das Thema bereits in einer Klausurtagung am 9. Juni laut Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) »ausführlich diskutiert« worden war, gab es immer noch großen Gesprächsbedarf. Wie wichtig den Dorfprozeltenern der Kindergarten ist, zeigte die Zuhörerzahl: 17 Personen verfolgten die Diskussion.

Noch zwei Varianten

Zu Beginn teilte Steger mit, dass in der Klausurtagung noch drei Varianten im Raum gestanden hätten. Doch die dritte Variante - ein Grundstück, das von der Gemeinde hätte gekauft werden müssen, - sei vom Tisch. Dementsprechend blieben anfangs zwei Varianten übrig, die gegenübergestellt wurden: der Umbau des bestehenden Kindergartens oder ein Neubau auf einem Grundstück der Gemeinde, das oberhalb der Grundschule liegt.

Peter Farrenkopf vom Ingenieurbüro Johann und Eck in Bürgstadt stellte beide Möglichkeiten in einer Machbarkeitsstudie gegenüber. Dies sei jedoch »keine endgültige Planung«, betonte Steger. Farrenkopf wies beim Altbestand auf die schwierige Park- und Bring-Situation und auf die unterschiedlichen Ebenen im Gebäude hin. Außerdem sei eine Auslagerung der Kinder während des Baus nötig, was circa 680.000 Euro kosten könne. »Wir sehen den Altbau als ganz, ganz große Herausforderung«, so Farrenkopf. Für eine Komplettsanierung gab er einen Kostenrahmen von rund 4,6 Millionen Euro vor. Ein Neubau könne rund 4.850.000 Euro kosten. Dafür werde der Neubau aber »doppelt so gut« gefördert wie der Altbau.

Albert Steffl (SPD) erklärte danach: »Ich würde in so ein altes Gebäude keinen Cent mehr reinstecken.« Andreas Bieber wies auf weitere Projekte der Gemeinde hin, die Geld kosten, wie die Abdeckung der Deponie, das Raiffeisengebäude und die Schule, die einigen Sanierungsbedarf habe: »Ich weiß nicht, wie wir das stemmen sollen.« Außerdem machte er auf explodierende Baupreise aufmerksam. Farrenkopf erklärte, sein Büro habe die Berechnungssummen bereits »leicht angehoben«, das Ganze sei aber so etwas wie ein Blick in die Glaskugel. Alexander Schüll (CSU) befürchtete, dass sich die Kosten später einmal auf sechs oder sieben Millionen Euro belaufen könnten. »Aber wir müssen etwas machen, wir können das nicht weiter rausschieben«, so Schüll.

Gemeinderat Klappenberger wunderte sich, dass 2018 eine Baumaßnahme angedacht gewesen sei, die nur 1,4 Millionen Euro gekostet hätte. Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass der Standort für den Neubau an einer möglichen Umgehungsstraße liegen würde. Andreas Seus (CSU) erklärte Klappenberger, die 1,4 Millionen von damals seien nur für den Anbau gedacht gewesen.

Wolfgang Huskitsch (FW) machte sich Gedanken, was im Anschluss mit dem leerstehenden Kindergarten passiert. Michael Bohlig (FW) spielte auf Ex-Rathauschef Dietmar Wolz (FW) an, als er sagte: »Man hätte schon vor zehn Jahren sagen müssen: Wir denken weiter.« Dafür bekam er vereinzelt Applaus von den Zuschauern.

Gremium folgt Markus Wolz

Letztlich brachte Markus Wolz (FW) das Gremium auf die Idee, sich nicht direkt auf die Variante oberhalb der Schule zu einigen: »Ich wäre froh, man hätte eine dritte oder vierte Variante in der Studie.« Dies sagte er auch in Hinblick auf die mögliche Brücke bei Kirschfurt, durch die der Verkehr im Ort zunehmen könne. Letztlich beschloss das Gremium, den Standort für den Neubau zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen.

Darüber hinaus einigten sich die Räte darauf, einen alten Beschluss vom Oktober 2018 aufzuheben. Damals hatte es geheißen, der neue Krippenraum solle in einem neuen Anbau untergebracht werden. Zudem erteilte das Gremium der Verwaltung den Auftrag, die weitere Vorgehensweise mit der Fachaufsicht im Landratsamt Miltenberg, der Regierung von Unterfranken sowie mit der Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt abzuklären.

JULIE HOFMANN

Gemeinderat Dorfprozelten in Kürze Der Gemeinderat Dorfprozelten hatte am Dienstag weitere Themen. Kiesabbau Tremhof: Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) teilte mit, dass sie Anfang Juni an den beiden Erörterungsterminen zum geplanten Kiesabbau am Tremhof bei Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) teilgenommen hat. Mit ihr seien ein Rechtsbeistand und der Geschäftsleiter der Gemeinde, Sebastian Kiefer, vor Ort gewesen. »Die Einwände konnten persönlich vorgetragen werden und finden nun Berücksichtigung in der Planfeststellung«, so Steger. Bootsverleih: Der Bootsverleih »Main Erlebnis« darf seine vorhandenen Bootsliegeplätze am Dorfprozeltener Mainvorland um zwei weitere Anlieger erweitern. Darauf einigte sich der Rat einstimmig. In einer Sitzung im Juni 2021 hatte das Gremium beschlossen, zwei Bootsliegeplätze für den Betrieb eines Tretbootverleihs zu erlauben. Franz Ottmar Klappenberger (FW) wollte am Dienstag wissen, wann im Hafen ein Steg gebaut werde, der bereits Gespräch im Rat gewesen sei. Steger erklärte, das Projekt sei haushaltstechnisch zurückgestellt worden. Dadurch, dass die Nutzungserlaubnis für den Bootsverleih erst einmal nur bis 2023 gelte, habe man die Möglichkeit, dort noch etwas zu verändern. Flyer Kollenburg: Der Verein Burgfreunde Kollenburg darf in seinen Flyern das Wappen der Gemeinde Dorfprozelten nutzen. Der Rat billigte den Antrag der Burgfreunde ohne Gegenstimmen. Bislang ist auf den Flyern nur das Collenberger Wappen abgebildet. Die Burg liegt aber auch im Gemarkungsgebiet Dorfprozeltens. Arbeitskreis Senioren: Ebenfalls einstimmig berief der Rat Eleonora Brand in den Arbeitskreis Senioren und bestimmte sie zur Vorsitzenden. Dies war notwendig, weil Gemeinderätin Marliese Klappenberger-Thiel (FW) im April ihr Amt niedergelegt hat. Sie war Vorsitzende des Arbeitskreises. Ringstraße: Das beidseitige Halteverbot in der Ringstraße wird mit der Zusatzbeschilderung »montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr« beschränkt. Dafür stimmten alle Räte. Anwohner hatten sich beschwert, dass ihre Hofeinfahrten häufig zugeparkt würden, seitdem das Halteverbot im vergangenen Oktober beschlossen worden war. Laut Bürgermeisterin Steger war dies aber nötig, damit die Feuerwehr den Kindergarten anfahren kann. Anfang Juni habe es dazu auch eine »Stellprobe« der Feuerwehr gegeben. Hierbei zeigte sich - was auch mit Fotos vorgeführt wurde - dass die Fahrzeuge die komplette Straßenbreite benötigen. Mit der zeitlichen Einschränkung des Halteverbots könne man den Anwohnern der Ringstraße aber entgegenkommen, sagte Steger. (juh)