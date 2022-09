Dorfprozelten: Standort für neuen Kindergarten steht fest

Gemeinderat einigt sich mehrheitlich auf Neubau oberhalb der Schule - Fertigstellung bis Ende 2025

Dorfprozelten 22.09.2022 - 10:41 Uhr 1 Min.

Die Ta­ge des be­ste­hen­den Kin­der­gar­tens in Dorf­pro­zel­ten sind ge­zählt. Der Ge­mein­de­rat hat sich längst für ei­nen Neu­bau ent­schie­den – und nun auch für den Standort.

Der Neubau der Kindertagesstätte soll für zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen geplant werden. Peter Farrenopf und Carmen Eck vom Ingenieurbüro Johann und Eck (Bürgstadt) stellte die zwei alternativen Standorte in einer Präsentation dem Gremium vor. Als erste Variante wurde der Standort oberhalb der Schule und als zweite Variante der Standort gegenüber der Schule (beide an der Schulstraße gelegen) in einer Machbarkeitsstudie vom Ingenieurbüro untersucht. Grundsätzlich seien beide Grundstücke gut beplanbar, beide Standorte böten zudem genügend Erweiterungsmöglichkeiten für eventuell künftige zusätzliche Gruppen oder Spielmöglichkeiten, so Farrenkopf.

Ein kleiner Vorteil, so das Ingenieurbüro, ergäbe sich allerdings aus der Tatsache, dass sich bei der ersten Variante die meisten für den Bau benötigten Grundstücke bereits in Gemeindeeigentum befänden. Zudem sei die unmittelbare Nähe zur angrenzenden Schule günstiger. Nicht zuletzt sei bei dieser Variante das Grundstück etwas ebenerdiger, sodass eine etwas kostengünstigere Bauweise möglich wäre. Auch sei eine bessere Erreichbarkeit dieses Standortes von Vorteil, da die Kinder nicht die Straße überqueren müssten.

Hohes Verkehrsaufkommen befürchtet

Die neue Kindertagesstätte könnte nach Abschluss aller vorbereitenden Maßnahmen - dazu zählen die Grundstückskäufe und die Genehmigung der Fördermittel - sowie der erforderlichen Bauzeit bis Ende 2025 realisiert werden, rechnete das Ingenieurbüro vor.

Andreas Bieber (FWD) wandte ein, dass das Verkehrsaufkommen durch das Bringen und Abholen sowohl der Schul- als auch der Kindergartenkinder dann doch sehr hoch werde. Das trage keinesfalls zur Sicherheit bei, so Bieber. Außerdem sei die Nähe des Standorts im Falle der ersten Variante zum Friedhof sicherlich problematisch. Markus Wolz (FWD) wies darauf hin, dass die Entfernung zum neu geplanten Kindergarten bei beiden Varianten sehr groß sei, und die Eltern dann gegebenenfalls eine Anfahrtstrecke von bis zu 1,5 Kilometern in Kauf nehmen müssten. Er wies zudem auf die sehr hohen Kosten und nicht zuletzt auf die steigenden Zinsen bei einer Finanzierung des Neubaus hin, den die Gemeinde stemmen müsste.

Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) erwiderte, dass die Gemeinde verpflichtet sei, für eine ausreichende und zeitgemäße Kinderbetreuung zu sorgen, und es gerade deshalb aufgrund der immens gestiegenen Baukosten wichtig sei, das Neubauprojekt schnell anzugehen und umzusetzen.

In der anschließenden Abstimmung beschloss das Gremium als Standort für den geplanten Kindergarten die erste Variante mit dem Standort oberhalb der Schule mit 9:3 Stimmen. Die Bürgermeisterin wurde beauftragt, Verhandlungen mit den Eigentümern der noch benötigten Grundstücke aufzunehmen.

