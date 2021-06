Dorfprozelten kämpft gegen das Jakobskreuzkraut

Whats-App-Gruppe hat stark giftige Pflanze im Visier

Dorfprozelten 23.06.2021

Jakobskreuzkraut in voller Blüte. Die Freiwilligen bekämpfen das Jakobskreuzkraut durch Ausreißen oder Ausstechen. Um sich vor der Giftpflanze zu schützen, gehören lange Hosen und Handschuhe zur persönlichen Schutzausrüstung.

Immer wieder wird auf die gesundheitlichen Gefahren des Jakobskreuzkrautes hingewiesen. Die ganze Pflanze ist stark giftig und somit für Mensch und Tier gefährlich. Die Ausbreitung stellt eine ernste Gefahr dar, da das Jakobskreuzkraut als Giftpflanze nicht verfüttert werden sollte. Seine Giftigkeit beruht auf der Wirkung verschiedener Pyrrolizidinalkaloide, die zu chronischen Lebervergiftungen führen.

Das hierzulande schon lange heimische Jakobskreuzkraut hat sich explosionsartig in weiten Teilen Deutschlands auf Grünland, an Straßenrändern und an Böschungen ausgebreitet und ist daher eine akute Gefahr. Die Pflanze ist ursprünglich in Europa und Westasien beheimatet und kommt inzwischen auch in Amerika und Ozeanien vor. Alle ihre Teile sind giftig. Der Artname bezieht sich auf den Blühtermin um Jacobi (25. Juli) - eigentlich beginnt die Blühzeit jedoch schon Anfang Juni mit schütteren Blütenständen.

Von Tieren gemieden

Die zwei- bis mehrjährige Pflanze bildet im ersten Jahr Rosetten, im zweiten Jahr die Blütenstände. Alle Teile der Pflanze, auch die Blüte, enthalten Gifte (Alkaloide), die in den schlimmsten Fällen bei Tieren zum Tod führen können. Das Jakobskreuzkraut schmeckt bitter und wird normalerweise nicht von den Tieren gefressen. Im getrockneten Zustand (Silage, Heu, Pellets) verlieren sich jedoch die Warnstoffe, so dass die Giftpflanze unweigerlich aufgenommen wird. Egal ob Blatt, Blüte oder Stengel, die giftige Wirkung bleibt im konserviertem Futter bestehen.

Bis das Jakobskreuzkraut in voller Blüte steht, dauert es meist bis Mitte Juli. Doch dann sollten Imker wissen, wie die Pflanze aussieht: Ihre Inhaltsstoffe finden sich im Honig wieder. Die einen sprechen von Panikmache und die anderen von »Gift im Honig«, wenn Bienen nahe an Wiesen und Weiden stehen, auf denen das Jakobskreuzkraut wächst. Untersuchungen in Regionen mit viel blühendem Jakobskreuzkraut haben allerdings - wenn überhaupt - nur geringe Spuren der Pyrrolizidinalkaloide in Honigen nachgewiesen. Sommerhonige aus »Risikogebieten« überschreiten den Richtwert von PA nur sehr selten. Einen gesetzlich festgelegten Grenzwert gibt es bisher nicht.

Steffl: Früh eingreifen

Der Zweite Bürgermeister und Umweltbeauftragte Albert Steffl aus Dorfprozelten hat bereits vor mehreren Jahren eine WhatsApp-Gruppe mit rund zehn Freiwilligen zur Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes ins Leben gerufen. Diese kümmern sich in jedem Frühjahr um die Eindämmung der Giftpflanze, in der Gemarkung Dorfprozelten. »Wichtig ist, dass wir vor dem ersten Mähen und vor der Samenbildung mit dem Bekämpfen beginnen«, so Steffl. Die sicherste Methode sei es, die Pflanze nebst Wurzelballen großzügig auszustechen. Es sollten keine Wurzelteile im Boden verbleiben, weil die Pflanze sonst wieder ausschlägt. Das ausgestochene Unkraut darf auch nicht kompostiert werden, weil sich die Samen, die bis zu 20 Jahre keimfähig sind dann wieder über den Kompost in der Natur oder in private Grundstücke und Gärten verteilen würden. Die Pflanzen werden dem Restmüll zugeführt bzw. sofort verbrannt.

Die Aktion wird nicht nur von der Bevölkerung, sondern vor allem von den Tierhaltern und Schäfern sehr geschätzt - sind es doch vor allem sie, die auf eine hochwertige und einwandfreie Heuernte für ihre Tiere angewiesen sind. wero

Weiterführende Informationen können über die Internetadresse der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft unter https://www.lfl.bayern.de unter dem Stichwort Jakobskreuzkraut abgerufen werden.

Werner Rodenfels