Dorfladen Kirchzell: Neue Entwicklung

Hintergrund

In seiner Sitzung am Donnerstag hat sich der Kirchzeller Gemeinderat auch mit diesen Themen beschäftigt.

Baugebiet: Die Firma Josef Stix aus Niedernberg erhielt in nichtöffentlicher Sitzung den Auftrag zur Ausführung der Erschließungsarbeiten für den zweiten Bauabschnitt »Am Bucher Weg« zu einem Brutto-Angebotspreis von 1,5 Millionen Euro. Der Baubeginn wurde auf Mitte August festgelegt. Die Verwaltung informiert die Anlieger in einer Versammlung am 5. August am Parkplatz in der Eichenstraße über den Ablauf.

Stromleitungen: Die Arbeiten zur Durchführung der Erdverkabelung der Stromleitungen zwischen Kirchzell und Ottorfszell sowie Kirchzell und Watterbach beginnen voraussichtlich am 23. August und werden etwa sechs Wochen dauern. Über die Mobilfunkversorgung Breitenbuch / Watterbach wurde noch keine Entscheidung getroffen. Weiter geht es mit der Mobilfunkversorgung in Preunschen, wo demnächst eine Baubegehung stattfinden wird. Mit der Telekom wurde 2019 die Verlegung von Glasfaserleitungen in die Weiler und Einzelgehöfte vertraglich vereinbart. Ein genauer Termin für den Ausbau ist nicht genannt, das Ausbauende allerdings für Mitte 2023 zugesichert.

Unwetter: Schwab informierte das Gremium über besonders gravierende Schäden durch den Starkregen am 22. Juni in Zusammenhang mit der Ableitung des Oberflächenwassers im Böhnweg, den Hangrutschen und Überschwemmungen in Breitenbuch Grombühl, am Dörnbacher Weg und auch in Watterbach. Erste Maßnahmen zur künftigen Vermeidung wurden bereits veranlasst.

Radweg: Der Radweg von Kirchzell nach Amorbach soll saniert werden. Vorgesehen ist eine bituminöse Befestigung und ein Ausbau auf eine Breite von 2,5 Metern. Die betroffenen Kommunen sind für den Grunderwerb verantwortlich. Die eigentliche Maßnahme wird mit 80 Prozent durch den Bund und 20 Prozent durch den Landkreis gefördert.

Kindertagesstätte: Die Beförderung der Ortsteilkinder in die Kindertagesstätte Abenteuerland durch die Gemeinde wurde von einer Mindestanzahl Kinder abhängig gemacht. Durch Gespräche mit den Eltern konnte diese notwendige Zahl erreicht werden, so dass auch die Rückfahrt nach Ottorfszell, Watterbach und Breitenbuch stattfinden kann.

Hochbehälter: Für die Sanierung des Hochbehälters mit Epoxidharzbeschichtung hat das Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg für Gesamtkosten von circa 376 000 Euro eine Förderung von 264 000 Euro in Aussicht gestellt, teilte Bürgermeister Schwab mit. Der Bewilligungszeitraum endet Anfang Juli 2025. Die Ausschreibung der Sanierung soll im Herbst 2021 erfolgen, so dass die Maßnahme im kommenden Frühjahr begonnen werden kann.