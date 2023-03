Doppelwumms und Doppelmoral beim Narrenberg in Amorbach

Süf­fi­s­an­te Sprüch' zu süf­fi­gem Bier. Ei­ne Kurz­be­sch­rei­bung für ei­nen bis Mit­ter­nacht dau­ern­den, sehr amü­san­ten Abend. Der 23. Nar­ren­berg fei­er­te am Frei­ta­g­a­bend in der ehe­ma­li­gen, jetzt mo­der­ni­sier­ten TSV-Hal­le ein emo­tio­na­les Co­me­back nach drei lan­gen Jah­ren der Ab­s­ti­nenz. Vi­el­leicht war die Stim­mung im Saal des­halb so über­schäu­mend, die über 500 in Tracht ge­k­lei­de­ten Gäs­te wa­ren klatsch­f­reu­dig, fast je­dem Bei­trag gab es Stan­ding Ova­ti­ons.