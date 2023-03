DLRG Mömlingen betroffen über Hallenbad-Aus nach Bürgerentscheid

Beim Orts­ver­band Möm­lin­gen der Deut­schen Le­bens-Ret­tungs-Ge­sell­schaft (DLRG) hat das Er­geb­nis des Bür­ger­ent­scheids zum Neu­bau des Hal­len­bads »gro­ße Be­trof­fen­heit« aus­ge­löst. Das er­klärt der Ve­r­ein in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. In dem mitt­ler­wei­le zwei­ten Bür­ger­ent­scheid zu dem The­ma hat­ten sich am Sonn­tag 1167 Stimm­be­rech­tig­te (55 Pro­zent) ge­gen ei­nen Neu­bau aus­ge­spro­chen. 967 Stimm­be­rech­tig­te (45 Pro­zent) be­für­wor­te­ten ihn.