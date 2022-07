Nach Co­ro­na-be­ding­ter zwei­jäh­ri­ger Zwangs­pau­se war es am ver­gan­ge­nen Wo­che­n­en­de wie­der so­weit: Die DJK Klein­wall­stadt konn­te zum 38. Mal ihr tra­di­tio­nel­les, drei­tä­g­i­ges Boots­haus­fest mit Boots­haus­ren­nen an zwei Ta­gen wie­der auf ih­rem Ve­r­eins­ge­län­de am Main an der Sch­leu­se bei strah­len­dem Son­nen­schein aus­rich­ten.