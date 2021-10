Diskussion um Betriebshof im Sulzbacher Gewerbegebiet: Das sagen Beteiligte

Zwischenbilanz zum Bauvorhaben der Firma Raile

Sulzbach 08.10.2021

Das möchte eine Bürgerinintaitive verhindern. An der Diskussion sind viele Akteure beteiligt: die Firma Raile, die Bürgerinitiative (BI) "Pro Altenbach", der Sulzbacher Bürgermeister, Gewerbetreibende und der Miltenberger Landrat. Für eine Zwischenbilanz hat unser Medienhaus mit den Beteiligten gesprochen und ihre Positionen zusammengefasst.

Angst um Lärm, Staub und Verkehr: Der aktuelle Stand der Debatte um Sulzbachs Gewerbegebiet "Altenbach"

Firma Raile

Die Firma Raile zeigte an einem Interview mit unserer Redaktion kein Interesse. In einem Flyer, der im Sommer dieses Jahres dem Sulzbacher Amtsblatt beilag, hat die Firma über Details ihres Vorhabens informiert: Das Sodener Unternehmen, das aktuell sieben Mitarbeiter beschäftigt, möchte im Gewerbegebiet einen rund 5500 Quadratmeter großen "zentralen Bauhof" errichten. Ebenso sollen eine Werkstatt, sanitäre Einrichtungen und ein Wohnsitz für den Firmenchef entstehen. Die Firma will auf dem Gelände Maschinen und Fahrzeuge abstellen sowie Baustoffe und mineralische Bauabfälle lagern und behandeln. 20 000 Tonnen Material sollen im Jahr umgeschlagen werden.

Um Lärm und Staub zu minimieren, setzt die Firma laut Antragsunterlagen auf "umfangreiche Minderungsmaßnahmen". Dazu zählt eine Schallschutzwand, die teilweise 7,5 Meter hoch sein soll. Die Betriebszeiten der Anlagen sollen eingeschränkt werden, so etwa der Backenbrecherlöffel auf maximal vier Stunden pro Tag. Außerdem sind die Arbeiten zeitlich begrenzt: montags bis freitags von 8 bis 18 und samstags von 8 bis 16 Uhr. Des Weiteren ist eine Wassernebelanlage vorgesehen, die das Staubaufkommen reduzieren soll. Mit diesen und weiteren Maßnahmen würden alle Grenzwerte für Lärm und Staub "sicher eingehalten", verspricht das Unternehmen. Dies gelte sowohl innerhalb des Gewerbegebiets als auch im Bereich der angrenzenden Wohnbebauung wie etwa der Sulzbacher Renata- oder Margarethenstraße. Die Häuser liegen in einem Mischgebiet und stehen nur wenige hundert Meter vom geplanten Bauhof entfernt.

Die Antragsunterlagen des Unternehmens liegen seit 22. September im Landratsamt sowie im Sulzbacher Rathaus aus (wir berichteten). Bis 21. Oktober können Interessierte Einsicht nehmen. Dort sind auch die genauen Ergebnisse eines Höchberger (Kreis Würzburg) Ingenieurbüros einzusehen, das im Auftrag der Firma Raile Staub- und Schallimmissionen untersucht hat.

Bürgerinitiative "Pro Altenbach"

Gerhard Helfrich von der BI "Pro Altenbach". Foto: Annika Kickstein

Die BI "Pro Altenbach" hat sich laut Angaben des Sprechers Gerhard Helfrich (54) im November 2020 gegründet. Bis jetzt wurden mehr als 300 Unterschriften gesammelt, was laut Helfrich gleichbedeutend mit der Mitgliederzahl ist. Die Mitglieder kommen vor allem aus Sulzbach und aus dem Aschaffenburger Stadtteil Obernau. "Das erklärte Ziel ist das Verhindern einer Betonbrecher- und Siebanlage", so Helfrich. Sie sei in diesem Gewerbegebiet fehl am Platz. Er betont: "Die BI hat nichts gegen das Gewerbegebiet."

Die Mitglieder fürchten ständige Staub- und Lärmbelastungen und "extreme Betriebszeiten". "Wir haben dann nur noch ein halbes Wochenende", sagt Helfrich. Die wirtschaftlichen Interessen eines Einzelnen würden über diejenigen der Anwohner und Gewerbetreibenden gestellt. Zudem befürchtet die BI eine "extreme Verkehrsbelastung" durch Schwerlaster. Laut Flyer der Firma Raile können in Projektphasen maximal 29 Lkw-Anlieferungen pro Tag entstehen.

Helfrich zeigt sich enttäuscht über den Umgang der öffentlichen Hand mit der Initiative: "Wir sehen momentan nur einen einseitigen Weg, der sowohl von der Gemeinde als auch vom Landratsamt gegangen wird, ohne Einbezug der Bürger." Am Mittwoch, 16. Oktober, um 14 Uhr organisiert die BI einen Aktionstag. Auf einem Flyer, der in Sulzbacher Haushalten verteilt wurde, wird eine Informationsveranstaltung mit Gesprächsaustausch angekündigt. Treffpunkt ist Am Altenbach, Hausnummer sechs.

Gewerbetreibende Cosmondial und MJ-Solutions

Michael Junge von MJ Solutions in Sulzbach. Foto: Annika Kickstein

Der Sulzbacher Michael Junge von MJ-Solutions ist seit 2009 Geschäftsführer eines Softwaredienstleisters im Bereich der Roboterautomation. Im Betrieb arbeiten sechs Mitarbeiter. Er möchte sich im neuen Gewerbegebiet ansiedeln und hat bereits den Zuschlag für einen Bauplatz. "Wir wollen ein Bürogebäude und eine kleine Halle mit Werkstatt bauen", beschreibt Junge das Vorhaben. Ganz wichtig seien auch Schulungsräume.

Durch Zufall sei Junge bei Facebook auf die Pläne mit dem Bauhof gestoßen. "Ich hätte mir gewünscht, dass von vorneherein mit offenen Karten gespielt worden wäre", so der 41-Jährige über das Vorgehen der Gemeinde. Prinzipiell habe die Firma nichts dagegen, dass sich Raile im Gewerbegebiet ansiedeln will. Doch durch Lärmeinflüsse würde der Schulungsbetrieb gestört. Zudem hat Junge die Befürchtung, dass bei Reparaturen Schmutz in die Systeme kommen könnte. "Das wäre für uns ein K.o.-Kriterium gewesen. Dann hätten wir uns an einer anderen Stelle ein Grundstück gesucht - gegebenenfalls auch außerhalb von Sulzbach", sagt Junge.

Stephan Becker, Gewerbetreibender von Cosmondial GmbH & Co. KG in der Industriestraße in Sulzbach.

Ähnlich sieht das auch Stephan Becker vom Kosmetikhersteller Cosmondial. Derzeit beschäftigt Becker 50 Mitarbeiter in Sulzbach, wo er eine große Lagerhalle unterhält. Der 51-Jährige hat ein Grundstück im Gewerbegebiet gekauft, um den Produktionsstandort, der aktuell in Italien liegt, ebenfalls nach Sulzbach zu holen. "Wir wollen zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro investieren, das gibt Arbeitsplätze für Sulzbach", sagt Becker.

Doch um Kosmetikprodukte herzustellen, brauche man Sauberkeit und Hygiene. Deshalb könne es sein, dass man sich doch nach etwas anderem umschauen werde. Mit dem Betriebshof in der Nachbarschaft müsse man über Filteranlagen und umfassende Reinigungsarbeiten nachdenken. "Das sind natürlich Investitionen, die wir nicht geplant haben." Becker ist enttäuscht darüber, dass er nach wie vor auf genaue Informationen zur Staub- und Schmutzentwicklung warten müsse. Diese seien ihm vom Gutachter der Firma Raile zugesichert worden. "Ich will Fairness für jeden", sagt Becker. "Fairness für uns, aber auch für Raile und Fairness für die Anwohner."

Sulzbacher Bürgermeister Martin Stock

Der Sulzbacher Bürgermeister Martin Stock (CSU).

Laut Bürgermeister Martin Stock (CSU) gibt es im Gewerbegebiet 19 Bauplätze für 17 Firmen. Die Gesuche seien alle im Bauausschuss vorgestellt worden. "Man hat entschieden, dass man sich vorstellen kann, Gewerbegrundstücke an die Firma Raile zu veräußern", so Stock über das Vorgehen des Bauausschusses und des Gemeinderats im Spätsommer 2020 (siehe Hintergrund). "Allerdings war eine Bedingung, dass das Verfahren nach dem Bundes-Immissionschutzgesetz (BImSchG, siehe Stichwort) positiv verläuft." Es sei also noch nichts entschieden, eine Genehmigung sei noch nicht erteilt. Vonseiten der Gemeinde erwarte man jedoch "keine Hinderungsgründe".

Vorwürfe das Thema geheim behandelt zu haben weist Stock zurück: "Grundstücksangelegenheiten sind nichtöffentlich zu behandeln." Die Gemeinde habe sich bei der Kommunalaufsicht des Landratsamts diesbezüglich rückversichert. Zudem habe die Marktgemeinde versucht, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, sobald es der Lockdown zuließ. Stock verweist auf einen öffentlichen Erörterungstermin im Juni. Insgesamt findet Stock, dass die Debatte "noch auf einem Niveau verläuft, das okay ist". Emotionen gehörten dazu.

Die Befürchtungen der Bürger, wie etwa der BI, hält Stock für "berechtigt und nachvollziehbar". Lärm und Feinstaub seien wichtige Punkte. Dies sehe man an der Diskussion über die Sulzbacher Umgehung. Der Bürgermeister weist aber auch darauf hin, dass im Gewerbegebiet andere Grenzwerte gelten als in einem Wohngebiet. Stock nimmt Sorgen der Bürger vorweg, dass Schwerlaster die Sulzbacher Margarethenstraße als Ausweichstrecke nehmen könnten: "Sollte dem wider Erwarten der Fall sein, werden wir über entsprechende Beschränkungen für Schwerlastverkehr nachdenken."

Landrat Jens Marco Scherf

Miltenberg, Landratsamt: Landrat Jens Marco Scherf im Interview. Foto: Stefan Gregor 17.08.2021

Für die Genehmigung nach dem Bundesimmisionsschutzgesetz ist letztlich das Landratsamt Miltenberg als untere staatliche Behörde zuständig. "Wenn die Bedingungen nach dem Gesetz objektiv erfüllt sind, ist dieser Antrag zu genehmigen", sagt Landrat Jens Marco Scherf (Grüne). Wie Scherf betont, hätte sich die Firma Raile für ein vereinfachetes Verfahren ohne Beteiligung der Öffentlichkeit entscheiden können. Das Sodener Unternehmen wählte jedoch ein ordentliches Verfahren - mit öffentlicher Beteiligung. "Es ist die Intention der Firma Raile, möglichst große Transparenz sicherzustellen", bewertet das Politiker. Dementsprechend habe jeder Bürger die Möglichkeit, die Antragsunterlagen einzusehen (siehe oben) und bis zum 4. November eine Einwendung beim Landratsamt vorzubringen - entweder per Brief oder per Mail. Am 16. Dezember findet ein öffentlicher Erörterungstermin im Elsenfelder Bürgerzentrum statt.

Scherf weiß um die Sorgen der Bürger. Zum einen fürchteten einige, das Staub- und Lärmgutachten sei voreingenommen, weil es von der Firma Raile in Auftrag gegeben wurde. "Es ist ein objektives, verlässliches Gutachten", erklärt Scherf dazu. Zum anderen hätten manche das Gefühl, es sei schon alles entschieden. "Der Sulzbacher Gemeinderat hat ganz ordentlich ein Grundstück unter Vorbehalt an ein Unternehmen verkauft. Es hängt jetzt alles vom Genehmigungsverfahren ab", sagt der Landrat. Generell werde die Debatte "von sehr vielen Ängsten und Sorgen bestimmt". Deswegen wünscht sich Scherf eine Versachlichung und betont: "Es wird nichts hinter verschlossenen Türen gemacht."

Julie Hofmann

Stichwort: Bundes-Immissionsschutzgesetz Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist die Kurzbezeichnung für das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge. Dies ist auf der Webseite der Beratungsgesellschaft für Arbeits- und Gesundheitsschutz (BfGA) nachzulesen. Zweck dieses Gesetzes sei es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. (juh) Das Gesetz zum Nachlesen: www.gesetze-im-internet.de/bimschg/

Hintergrund: Chronologie der Ereignisse Anfang Juni 2020 war Spatenstich für die Erweiterung des Gewerbegebiets Altenbach. Kostenpunkt: rund 3,3 Millionen Euro. Im Spätsommer 2020 war das Bauvorhaben der Sodener Firma Raile Bagger und Transporte Thema im Sulzbacher Bauausschuss und Gemeinderat. Im Juni 2021 wurde die Erweiterung »Am Altenbach« offiziell für den Verkehr freigegeben. Einige Tage später, am 10. Juni, gab es einen Ortstermin mit der Firma Raile, dem Landratsamt und der Marktgemeinde Sulzbach. Zu diesem Termin kamen rund 50 interessierte Personen, meist Anwohner. Das Gewerbegebiet war erneut Gegenstand der Diskussionen bei einer Sulzbacher Gemeinderatssitzung Ende Juni. In dieser sprach Bürgermeister Martin Stock (CSU) von verbalen Angriffen gegenüber dem Marktgemeinderat, die im sozialen Netzwerk kursierten. Auch die Bürgerinitiative »Pro Altenbach« kam in der Bürgerfragestunde zu Wort. (juh)