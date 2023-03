Diskussion über Baywa-Erweiterung in Elsenfeld

Elsenfeld. Mit folgenden Themen hat sich der Elsenfelder Gemeinderat ebenfalls befasst.

Neues Ratsmitglied: Thorsten Koch (CSU) ist neues Ratsmitglied. Er rückt für den ausscheidenden Thorsten May nach. May hat zum 2. März seinen Rücktritt erklärt, da er ab 1. Juni beim Markt Elsenfeld die Stelle als Kämmerer antreten wird. Nach der Vereidigung durch den Bürgermeister dankten alle Fraktionen May für seine kurze aber prägnante Zeit im Gemeinderat. May war im September 2021 für Kersten Münzenberger ins Gremium nachgerückt.

Sanierungsgebiet: Der Gemeinderat hat sich gegen eine Gestaltungssatzung für das Sanierungsgebiet "Ortskern Elsenfeld" ausgesprochen. Alexandra Franzke vom Büro Schirmer (Würzburg) stand den Räten Rede und Antwort. Im Dezember hatte sich der Gemeinderat im Zuge der Ortskernsanierung mit den Themen "Gestaltungshandbuch" und "Kommunales Förderprogramm" auseinandergesetzt. Beide Instrumente basieren auf Freiwilligkeit. Im Landkreis haben nur die Städte Obernburg, Miltenberg, Amorbach und die Gemeinde Mömlingen mit historisch gewachsenen, erhaltenen Ortskernen entsprechende Gestaltungssatzungen. Das Gremium beschloss einstimmig, auf eine Gestaltungssatzung zu verzichten. Gründe sind, dass eine Satzung nicht schlank ist, weil sie sehr detailliert reglementiert ist. Außerdem hat Elsenfeld keinen historisch gewachsenen und erhaltenen Ortskern. Zudem geht das Sanierungsgebiet weit über den ensemblegeschützten Straßenzug der Hauptstraße hinaus.

Feuerwehrbedarf: Einstimmig beschlossen wurde der Feuerwehrbedarfsplan. Alexander Diem vom Ingenieurbüro Diem (Lappersdorf) hatte dem Gremium und zahlreichen anwesenden Feuerwehrleuten aus Elsenfeld, Rück-Schippach und Eichelsbach, unter ihnen auch Kreisbrandrat Martin Spilger den Feuerwehrbedarfsplan umfassend erläutert. Laut Bedarfsplan ist für die Feuerwehr Rück-Schippach ein neues Mehrzweckfahrzeug (MZF) und für die Feuerwehr Elsenfeld ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) erforderlich. Die Feuerwehr Eichelsbach benötigt ein neues Feuerwehrhaus. Das Gerätehaus von 1949 ist nicht mehr zeitgemäß und bedarfsgerecht. Auch das Gerätehaus Elsenfeld ist nicht bedarfsgerecht, weil Rahmenbedingungen nicht vollständig eingehalten werden. Der Feuerwehrbedarfsplan soll in fünf Jahren wieder überarbeitet werden. ro