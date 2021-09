Diskussion in Elsenfeld um Erhalt der Platanen

Gemeinderat: Bürgerinitiative kämpft um zehn 70 Jahre alte Bäume - Gremium beschließt einstimmig, gemeinsam eine Lösung zu suchen

Die Bürgerinitiative »Baumschutz für Elsenfeld« hat 1226 Unterschriften gegen das Fällen der Platanen für den Bau der Mensa gesammelt. Vor der Ratssitzung am Montag macht sie vor dem Bürgerzentrum mit einer Aktion auf sich aufmerksam. Foto: Martin Roos

Der Punkt stand zwar nicht auf der Tagesordnung, war aber doch das bestimmende Thema bei der Gemeinderatssitzung am Montag im Bürgerzentrum. Werner Billmaier (SPD/Grüne) hatte eingangs beantragt, dass die Verwaltung mit der Bürgerinitiative (BI) »Baumschutz für Elsenfeld« eine einvernehmliche Lösung erarbeiten soll, damit von den zehn Platanen so viele wie möglich erhalten bleiben, ohne den Bau der Mensa mit Campus zwischen Mozart-Grundschule und Georg-Keimel-Mittelschule zu verzögern oder zu gefährden.

Die BI hatte in der vergangenen Woche im Rathaus eine Liste mit 1226 Unterschriften abgegeben. 650 Unterschriften sind für ein Bürgerbegehren erforderlich. Laut Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) sind die Unterschriften noch nicht geprüft.

Wertvolle Bäume

Vor der Ratssitzung hatte die BI vor dem Bürgerzentrum mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Laut Sprecherin Birgit Wagner war das Bürgerbegehren ein überwältigender Erfolg. Die älteste Baumschützerin ist 88 Jahre alt und war bei der Pflanzung der Bäume mit dabei. Laut Wagner werden die 70 Jahre alten Platanen in der Planung in keiner Weise berücksichtigt, obwohl jede rund 10 000 Euro wert sei.

Die Sprecherin betonte, dass auch die BI für den Bau der Mensa mit Erweiterung von Lehrerparkplätzen und für einen verkehrsberuhigten kindersicheren Bereich sei - und für den Erhalt der zehn Platanen. Die fünf linken Platanen sollten stehenbleiben, die fünf auf der rechten Seite umgepflanzt werden. Die Platanen versorgen laut Wagner täglich rund 100 Menschen mit frischem Sauerstoff. Kleine Setzlinge können dies niemals ersetzen.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) betonte in der Sitzung, er habe bereits mehrfach das Gespräch mit der BI gesucht. Der Bau einer Mensa stehe außer Zweifel. Der Lösungsvorschlag fünf Platanen zu erhalten, die das Gebäude nicht gefährden, sieht er als sinnvoll an. Hohmann lobte die BI für ihre Kompromissbereitschaft, nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Er appellierte an das Gremium, noch einmal über das Thema nachzudenken.

Andreas Hohm (CSU) betonte, der Gemeinderat plane schon lange am Projekt Mensa. Der Beschluss, alle Bäume zu fällen, sei seinerzeit mehrheitlich gefasst worden. Auch Hohm zeigte sich kompromissbereit, die Entscheidung noch einmal zu überprüfen.

Thomas Becker (UBV) wunderte sich, dass das Thema Mensa in der Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen sei. Seine Fraktion zeige sich zweigeteilt. Er selbst finde es gut, dass die Angelegenheit noch einmal geprüft werde. Anna Becker (SPD/Grüne) wollte, dass in der Sitzung abgestimmt wird, eine einvernehmliche Lösung mit der BI zu finden.

Kosten zuvor ermitteln

Rudi Thorwart (UBV) wies darauf hin, dass der Bedarfsplan und die Größe des Mensa-Gebäudes von der Regierung festgelegt wurden. Vor einer Entscheidung müsse man ermitteln, was eine baumchirurgische Behandlung mit Einkürzung der Bäume und der Wurzeln und die Schaffung von neuen Wachstumsräumen kosten würde. »Diese Kosten müssen zuerst auf den Tisch.«

Geschäftsleiter Joachim Oberle erinnerte, dass der künftige Standort des Mensagebäudes seinerzeit unter sechs Standorten als ideal festgelegt wurde. Nach eingehender Diskussion beschloss der Rat einstimmig, ein Büro zu beauftragen, das die Angelegenheit noch einmal überprüfen wird, um fünf Platanen zu erhalten. Am Ende versprach der Bürgermeister den BI-Mitgliedern, dass die Bäume bis zur Entscheidung nicht gefällt werden.

Hintergrund: Die Vorgeschichte In der Sitzung am 22. März hatte der Gemeinderat das Neugestaltungskonzept mit Beseitigung der Platanen und Pflanzung neuer Bäume befürwortet. In der Beratung wurden auch der Wegfall von Parkplätzen, Nachteile für das Pflaster, Gefahr bei Erkrankung von Bäumen und die positive Auswirkung der Platanen auf das Klima erörtert. Eine anwesende Expertin hielt den Erhalt von vier bis fünf Platanen für möglich. Aufgrund dieser Entscheidung hatte sich die Bürgerinitiative »Baumschutz für Elsenfeld« gebildet. Ihr Ziel war, ein Bürgerbegehren für den Erhalt aller zehn Platanen zu erreichen. Vor dem Hintergrund einer vernünftigen Risiko-Kostenabwägung sollte laut Werner Billmaier daher nun ein Vergleich angestrebt werden, der den Bau der Mensa und zugleich den Erhalt der von der Expertin befürworteten Anzahl von Platanen vorsieht. ()