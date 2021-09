Diskussion in Elsenfeld um Erhalt der Platanen

Gemeinderat will nun gemeinsam mit Bürgerinitiative eine Lösung finden

Elsenfeld 21.09.2021

Thorsten May (CSU) ist neuer Elsenfelder Gemeinderat. Die Bürgerinitiative "Baumschutz für Elsenfeld" hatte letzte Woche im Rathaus eine Liste mit 1226 Unterschriften gegen die Fällung der Platanen für den Bau der Mensa abgegeben. Vor der Gemeinderatssitzung am Montag hatte die BI vor dem Bürgerzentrum mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht.

Die BI hatte in der letzten Woche im Rathaus eine Liste mit 1226 Unterschriften abgegeben. 650 Unterschriften waren erforderlich. Laut Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) sind die Unterschriften noch nicht geprüft.

Vor der gestrigen Gemeinderatssitzung hatte die BI vor dem Bürgerzentrum mit einer Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Laut Sprecherin Birgit Wagner war das Bürgerbegehren ein überwältigender Erfolg. Die älteste Baumschützerin ist 88 Jahre alt und war bei der Pflanzung der Bäume mit dabei. Laut Wagner werden die zehn Platanen in der Planung in keinster Weise berücksichtigt, obwohl jeder der rund 70 Jahre alten Bäume rund 10000 Euro wert sei. Die BI-Sprecherin betonte, dass auch die BI für den Bau der Mensa mit Erweiterung von Lehrerparkplätzen und für einen verkehrsberuhigten kindersicheren Bereich und den Erhalt der zehn Platanen sei. Die fünf linken Platanen sollten erhalten bleiben, die fünf Platanen auf der rechten Seite sollten umgepflanzt werden. Die Platanen versorgen laut Wagner täglich rund 100 Menschen mit frischem Sauerstoff. Kleine Setzlinge können dies niemals ersetzen.

Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) betonte in der Sitzung, dass er bereits mehrfach das Gespräch mit der BI gesucht habe. Der Bau einer Mensa stehe außer Zweifel. Der Lösungsvorschlag fünf Platanen zu erhalten, die das Gebäude nicht gefährden, sieht er als sinnvoll an. Hohmann lobte die BI für ihre Kompromissbereitschaft nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Er appellierte an das Gremium sich noch einmal Gedanken über das Thema zu machen. Andreas Hohm (CSU) betonte, dass der Gemeinderat schon lange an dem Projekt Mensa plane. Der Beschluss alle Bäume zu fällen sei seinerzeit mehrheitlich gefasst worden. Auch Hohm zeigte sich kompromissbereit, die Entscheidung noch einmal überprüfen zu lassen.

Thomas Becker (UBV) wunderte sich, dass das Thema Mensa in der Bevölkerung noch nicht so richtig angekommen sei. Seine Fraktion zeige sich zweigeteilt. Er selbst finde es gut, dass die Angelegenheit noch einmal geprüft werde. Anna Becker (SPD/Grüne) wollte, dass schon in der Sitzung abgestimmt werde, eine einvernehmliche Lösung mit der BI zu finden. Rudi Thorwart (UBV) meinte, dass die Bedarfsplanung und die Größe des Mensa-Gebäudes von der Regierung festgelegt wurden. Vor einer Entscheidung müsse man ermitteln, was eine baumchirurgische Behandlung mit Einkürzung der Bäume und der Wurzeln und die Schaffung von neuen Wachstumsräumen kosten würde. »Diese Kosten müssen zuerst auf den Tisch«. Bauamtsleiter Joachim Oberle erinnerte, dass der künftige Standort des Mensagebäudes seinerzeit unter sechs Standorten als ideal festgelegt wurde.

Nach eingehender Diskussion beschloss das Gremium einstimmig, alle erforderlich Schritte einzuleiten und ein Büro zu beauftragen, das die Angelegenheit noch einmal überprüfen wird, um fünf Platanen zu erhalten. Am Ende versprach der Bürgermeister den anwesenden BI-Mitgliedern die Bäume bis zur Entscheidung nicht zu fällen.

Martin Roos

Gemeinderat Elsenfeld in Kürze Elsenfeld. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag noch folgende Themen behandelt. Neues Ratsmitglied: Thorsten May (CSU) aus dem Ortsteil Eichelsbach ist als neuer Gemeinderat vereidigt worden. Er ist Listennachrücker für Kerstin Münzenberger, die ihr Amt im August aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat. Entwicklungskonzept: Über die Stellungnahmen zum integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) informierte Bertram Wegner vom Büro Wegner Städteplanung (Veitshöchheim). Festgelegt wurde auch der Geltungsbereich des Sanierungsgebietes, in dem die Gemeinde ein allgemeines Vorkaufsrecht hat. Sanierungsziele sind unter anderem der Erhalt des historischen Ortsbildes und die Steigerung der Wohnqualität. Auch die Sicherheit der Fußgänger und der Radfahrer soll erhöht und der Klimaschutz gestärkt werden. Rathausneubau: Der Realisierungswettbewerb "Rathaus mit Rathausumfeld" wird nicht weiter betrieben. Grund ist, dass eine zeitnahe Umsetzung eines Rathausneubaus aus finanziellen Gründen nicht möglich ist und es nicht zielführend ist, eine Planung für mehrere Jahre in der Schublade liegen zu lassen. Die Regierung von Unterfranken hatte 2018 im Wege der Städtebauförderung eine Zuwendung für die Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs zugesagt. Märktezentrum: Gefasst wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan "Märktezentrum an der Erlenbacher Straße - südlicher Teil". Der Bayerische Gemeindetag hatte dies empfohlen, um auch hier wie im nördlichen Teil, die bisher ungeordneten städtebauliche Entwicklung künftig im Sinne des Masterplanes zu steuern. Gebühren angepasst: Der Wasserbezugspreis wird für den Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023 von derzeit 1,55 Euro pro Kubikmeter auf 1,38 Euro zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer gesenkt. Die Gebühr für Abwasser wird von 1,40 Euro auf 1,49 Euro erhöht. Die Niederschlagswassergebühr bleibt weiterhin bei 31 Cent pro Kubikmeter. Die Satzung tritt zum 1. Oktober 2021 in Kraft. Jahresrechnungen 2019 und 2020: Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses Berthold Oberle (UBV) erläuterte die Prüfungsberichte der Jahresrechnung 2019. Er nannte die Kassenführung ordentlich, umsichtig und weitsichtig. Die Prüfungen ergaben keine Unregelmäßigkeiten. Schwerpunkte der Prüfungen waren der Bürgermeisteretat, die Auftragsvergabe an die Firma Luxem und der Bau des Waldkindergartens. Einstimmig wurde der Bürgermeister entlastet. Kämmerer Patrick Hock erläuterte die Zahlen der Jahresrechnung 2020. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit 21,8 Millionen Euro und damit 702402 Euro über dem Haushaltsansatz von 21,1 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt weist in den Einnahmen und Ausgaben 4,7 Millionen Euro gegenüber den Ansatz von 3,8 Millionen Euro aus. Vor allem der Verzicht auf hohe Kreditaufnahmen reduziere das Bilanzvermögen vorteilhaft. ro

Hintergrund: Die Vorgeschichte In der Sitzung des Gemeinderates am 22. März hatte das Gremium das Neugestaltungskonzept mit der Beseitigung der bestehenden Platanen und Anpflanzung neuer Bäume befürwortet. In der Beratung wurden auch der Wegfall von Parkplätzen, Nachteile für das Pflaster, Gefahr bei Erkrankung von Bäumen und die positive Auswirkung der Platanen auf das Klima erörtert. Eine anwesende Expertin hielt den Erhalt von vier bis fünf Platanen für möglich. Aufgrund dieser Entscheidung hatte sich die Bürgerinitiative "Baumschutz für Elsenfeld" gebildet. Ihr Ziel war, ein Bürgerbegehren für den Erhalt aller zehn Platanen zu erreichen. Vor dem Hintergrund einer vernünftigen Risiko-Kostenabwägung sollte laut Billmaier daher nun ein Vergleich angestrebt werden, der den Bau der Mensa und gleichzeitig den Erhalt der von der Expertin befürworteten Anzahl von Platanen vorsieht. ro