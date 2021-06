Direktorin des Seehotels gestorben

Nachruf: Karina Kull war gern »Gastgeberin«

Niedernberg 29.06.2021 - 10:52 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Karina Kull, Direktorin des Seehotels Niedernberg. Foto: Seehotel

Im Jahr 2003 war Karina Kull zunächst als Verantwortliche für Marketing und Veranstaltungen in Seehotel gekommen. Ihre Passion für die Arbeit mit den Gästen und ihre Fähigkeiten in der Führung der Mitarbeiter ließen sie zu stellvertretende Direktorin aufsteigen und machten sie zur »rechten Hand« von Seehotel-Erfinder und Inhaber Johann Weitz. Im Oktober 2018 legte Weitz schließlich die Leitung des Hotels ganz in Kulls Hände; sie wurde Nachfolgerin des vorherigen Direktors Klaus Georg Bastendorf.

Kull hatte nach der Schule zunächst eine Ausbildung als Industriekauffrau absolviert, folgte dann aber ihrem Kindheitstraum nach Arbeit in einem Hotel und ließ noch eine Ausbildung als Hotelfachfrau folgen. Im Anschluss lockte Amerika, wo sie weitere Erfahrungen im Gastgewerbe sammelte. Wieder zurück in Deutschland arbeitete sie für das Sheraton Frankfurt Airport Hotel, im Schlosshotel Weyberhöfe und als Geschäftsführerin in den Residenzgaststätten in Würzburg.

Als Chefin stand Kull vor einer neuen Aufgabe: Nicht nur weil das »Dorf am See« räumlich weiter wachsen sollte. Sie stellte das Hotel auch konzeptionell neu auf und richtete den Fokus auf Wellness und Erholung sowie auf Tagungen.

kü