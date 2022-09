Digitale Verwaltung: Vorreiter und Nachzügler im Kreis Miltenberg

Erlenbach führt Ranking an

Miltenberg 15.09.2022 - 14:56 Uhr 4 Min.

Ein Stempel mit dem Wort "Digitalisierung" und ein rotes Stempelkissen liegen auf einem Blatt Papier. Was den Stand der digitalen Verwaltung angeht, gibt es in den Kommunen des Landkreises Unterschiede.

Dabei wird deutlich: In den Kommunen unserer Region bestehen große Unterschiede beim Stand der digitalen Verwaltung. Auch das Miltenberger Landratsamt hinkt im Vergleich hinterher. Wir haben mit dem Spitzenreiter der Tabelle gesprochen - der Stadt Erlenbach - und auch bei den Nachzüglern Wörth, Weilbach und Großheubach nachgehört, woran es hakt.

LANDRATSAMT

Während das Landratsamt Aschaffenburg 114 Online-Dienste anbietet und im Landratsamt Main-Spessart 58 solche Verfahren möglich sind, beläuft sich die Zahl im Landratsamt Miltenberg auf 30 (Stand: 5. September 2022).

Für die Behörde antwortet Pressesprecherin Susanne Seidel. Sie bestätigt, dass das Landratsamt »bei der reinen Anzahl der Verfahren aktuell 'hinten'« liege. Jedoch sei 2021 ein Strategiewechsel erfolgt. Seit Dezember würden kontinuierlich Formulare und das gesamte Bearbeitungsverfahren digitalisiert. Auch sei »großes Augenmerk« auf die IT-Sicherheit sowie auf den Datenschutz gelegt worden. Dies sei Voraussetzung für die Digitalisierung aller Arbeitsprozesse. Zudem gebe es seit dem 1. September die Stelle eines Digitalisierungsmanagers. Die Stelle geht auf einen Beschluss des Kreisausschusses im März dieses Jahres zurück.

Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) wird wie folgt zitiert: »Die hausintern bis zum Frühjahr 2020 geltende Maxime, Digitalisierung 'nebenher' zu bewältigen und ohne zusätzliche Ressourcen zu vollziehen, war ein Fehler, den wir aber erst in 2020/21 realisiert haben, als uns in Gänze die Komplexität der Digitalisierung der Verwaltung bewusst wurde.« Die Behörde setze die Digitalisierung nun konsequent um.

Aktuell können zum Beispiel diese Leistungen online erledigt werden: Meldung einer Corona-Infektion, Antrag auf Mietzuschuss und Wunschkennzeichen beantragen. Förderprogramme, auf die die Behörde zurückgreift, sind etwa das »Digitale Rathaus« (siehe Hintergrund).

ERLENBACH

Erlenbach führt das Ranking im Kreis mit 67 Online-Verfahren an. Rathauschef Michael Berninger (CSU) gibt sich bescheiden. Man sei »zwar an der Spitze der Landkreisgemeinden, dies ist aber nur eine Momentaufnahme«. Die anderen Gemeinden machten ihre Hausaufgaben und würden nachziehen. Unterstützung hatte die Verwaltung durch das Förderprogramm »Digitales Rathaus«.

Digitalisierung sei ihm ein persönliches Anliegen, wenn sie Prozesse verbessere, so Berninger. »Manchmal dient sie gerade im politischen Prozess aber nur als Schlagwort«, gibt der er zu bedenken und nennt ein Beispiel: Stadträte forderten öffentlich eine schnellere Gangart, reichten ihre Meldung zum Wasserverbrauch aber noch auf einem Zettel ein.

Gerade die Meldung des Wasserzählers werde aber eigentlich gut angenommen, findet Verwaltungsleiter Uwe Kampf, der auch Digitallotse ist. »Das ist eine Erleichterung für uns«, sagt Kampf. Im Kommen sei die Online-Beantragung von Urkunden des Standesamts. Generell sei aber die Akzeptanz bei der Bevölkerung noch nicht sehr hoch. Er würde sich wünschen, dass mehr Leute den Nutzen der Digitalisierung erkennen.

WÖRTH

Wörth, Weilbach und Großheubach bieten derzeit nur die sechs Online-Verfahren an, die zentral von Bayern bereitgestellt werden. Bis Ende dieses Jahres sollen aber in Wörth mit Fördermitteln des »Digitalen Rathauses« mehr als 20 Fachverfahren angeboten werden. »Wir sind noch absolut im Zeitfenster«, teilt Bürgermeister Andreas Fath-Halbig (FW) mit. Im Wörther Rathaus gebe es bereits zwei Digitallotsen, »die sich intensiv um den Prozess kümmern«.

Er erklärt, man habe warten wollen, bis »Schnittstellenproblematiken behoben« seien. Das heißt, Online-Verfahren sollen auch von der Verwaltung komplett digital bearbeitet werden. »Nach dem Onlinezugangsgesetz reicht es, dass der Bürger einen Antrag online stellen kann. Er wird in der Verwaltung bearbeitet, eingescannt und zurückgeschickt«, nennt Fath-Halbig ein Beispiel und fragt gleichzeitig: »Was ist daran digital, außer dass man den Antrag außerhalb der Öffnungszeiten einreichen kann?«

Fath-Halbig findet, dass manche Dienste von den Bürgern gar nicht angenommen würden, da die Anforderungen zu hoch seien. So brauche man zum Beispiel häufig die Bayern-ID, eine Art digitales Bürgerkonto. Die Wasserstandsablesung gehe dagegen ganz einfach mit QR-Code. Die bisherigen Dienste würden gut angenommen.

WEILBACH

In Weilbach hat Bürgermeister Robin Haseler (SPD) eine ähnliche Sichtweise wie sein Wörther Kollege: »Nur weil ich ein PDF online stelle, ist das noch kein Onlineverfahren.« Haseler würde sich wünsche, dass etwa bei der Hundesteuer nichts ausgedruckt und abgeheftet werden muss, sondern dass alles digital abgezeichnet wird. »Das ist aber ein harter Brocken Arbeit.« Er erklärt, in Weilbach warte man derzeit noch auf einen Förderbescheid des Digitalministeriums. Angebote der Softwarehersteller für Fachanwendungen lägen der Verwaltung bereits vor. »Wir harren der Dinge. Ich kann das nicht ohne Förderbescheid beauftragen.«

Haseler gesteht, man sei »etwas später dran« gewesen, aber im Rathaus habe zunächst die komplette Hardware wie Computer und Monitore ersetzt werden müssen. Zudem liefen in kleineren Kommunen alle Sachgebiete bei einer Person zusammen: »Da ist einer krank, da bleibt mal was liegen.« Eine Mitarbeiterin sei zur Digitallotsin ausgebildet worden. Außerdem arbeite man an nicht geförderten Bereichen. Hier gehe es etwa um die Digitalisierung der Kasse und Kämmerei, um Kanalpläne und um die Digitalisierung von Altbeständen. »Das sind Bereiche, die natürlich die Bürgerschaft nicht sieht, aber ebenfalls relevant sind«, so Haseler.

GROSSHEUBACH

Der Großheubacher Bürgermeister Gernot Winter (CSU) erklärt den Rückstand mit Pech beim Personal: Angestellte seien unerwartet ausgefallen. Zudem sei dies ein Thema gewesen, das »nicht so im Fokus war«. Mittlerweile sei aber eine Kollegin damit beschäftigt und Fördermittel befänden sich »in der Warteschleife«. Es habe auch schon ein Treffen mit der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) gegeben, die Angebote für Dienstleistungen gemacht habe. Aber Winter sieht - ähnlich wie seine Amtskollegen - noch Nachholbedarf: »Der Bürger kann das Ganze ausfüllen, wir kriegen das ins Rathaus, können es aber gar nicht digital weiterverarbeiten.« Jetzt will der Bürgermeister auf ein neues System warten, das laut AKDB im Herbst kommen soll.

Der Großheubacher Rathauschef ist sich indes sicher, dass die nächsten 20 Jahre in der Verwaltung noch zweigleisig gefahren werden müsse - analog und digital. »Den einen geht die Digitalisierung viel zu schnell, den anderen nicht schnell genug.« Für die Unterschrift des Personalausweises werde man immer aufs Rathaus gehen müssen, ist Winter überzeugt.

Link zur interaktiven Karte mit allen Kommunen aus dem Kreis Miltenberg: https://www.stmd.bayern.de/themen/digitale-verwaltung/dashboard-digitale-verwaltung/

Hintergrund: Digitales Rathaus Auf der Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales wird ein Überblick über das Förderprogramm "Digitales Rathaus" gegeben. Demnach verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OZG) vom 14. August 2017 den Bund und die Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 elektronisch über Verwaltungsportale als Online-Dienste anzubieten. Mit dem Förderprogramm "Digitales Rathaus" unterstütze Bayern die Gemeinden, Landkreise und Bezirke seit Oktober 2019 mit rund 42 Millionen Euro. Pro Gemeinde, Landkreis oder Bezirk beträgt der Förderhöchstbetrag 20.000 Euro, heißt es im Netz. Es könnten aber wiederholt Anträge gestellt werden - und zwar noch bis spätestens 30. September 2023. Flankiert werde das Förderprogramm durch das viertägige Basisseminar "Grundkurs Digitallotse". Hierbei werden den Beschäftigten der Behörden Grundlagen vermittelt, damit sie dazu beitragen können, die digitale Verwaltung weiter auszubauen. (juh)