Dietmar Wolz wird nicht Dorfprozeltener Altbürgermeister

Dorfprozelten 01.04.2022 - 11:00 Uhr

Diese Informationen wurden unserer Redaktion von Wolz selbst zur Verfügung gestellt. Er habe in einem Brief der jetzigen Bürgermeisterin Elisabeth Steger (CSU) von dem Vorgang erfahren. Weiterhin schreibt Wolz an unser Medienhaus: "Obwohl ich in dieser Angelegenheit als Betroffener in der Außenwirkung negativ dargestellt werde, bin ich davon überzeugt, dass hier die Öffentlichkeit auch über solche Entscheidungen das Recht hat, unterrichtet zu werden." Der Politiker sagt, er kenne die Gründe für die Aufhebung des Beschlusses nicht. Im Brief bot Steger ihrem Vorgänger an, Fragen zum Thema in einem persönlichen Gespräch zu beantworten. Dies lehnt Wolz zum jetzigen Zeitpunkt ab.

Nicht weiter äußern

Bürgermeisterin Steger verwies in einem kurzen Telefonat mit der Redaktion darauf, dass der Gemeinderat das Thema am kommenden Dienstag nichtöffentlich behandele. Deswegen wollte sie sich nicht weiter zu Gründen oder Abstimmungsergebnissen äußern.

Bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 22. März hatte Gemeinderätin Marliese Klappenberger-Thiel (FW) darauf gedrängt, den nichtöffentlichen Beschluss bekannt zu geben (wir berichteten). Bürgermeisterin Steger hatte dem widersprochen, da kein entsprechender Antrag vorliegen würde. Klappenberger-Thiel stellte daraufhin diesen Antrag mündlich.

"Ohne Wenn und Aber"

In einem Brief an Steger und die Mitglieder des Gemeinderats, der der Redaktion ebenfalls vorliegt, betont Wolz, dass er den Beschluss "ohne Wenn und Aber" akzeptiere. Es handele sich um eine "demokratisch gefasste Entscheidung" und er sei ein Befürworter der Demokratie.

Im Dokument schildert Wolz aber auch seine Verwunderung über zwei Aspekte. Zum einen fragt sich der Ex-Bürgermeister, wieso ihm die Dorfprozeltener Verwaltung - namentlich Steger und Geschäftsleiter Sebastian Kiefer - im Jahr 2021 mehrere Termine genannt hätten, an denen die Ehrung von der Bürgermeisterin überreicht werden sollte. Zum anderen verwundert es Wolz, dass das selbe Gremium, das noch 2020 seine Zustimmung erteilte, zwei Jahre später den Beschluss aufhebt.

Der FW-Politiker dringt nun darauf, den Beschluss öffentlich bekannt zu geben und bezieht sich dabei auf Artikel 52, Absatz 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern. Dort heißt es: "Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlichkeit bekanntzugeben, sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind." Außerdem heiße es in Paragraph 20, Absatz 3 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Gemeinde Dorfprozelten: "Die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse gibt die erste Bürgermeisterin der Öffentlichkeit bekannt, sobald die die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind." Wolz selbst macht in seinem Brief an Steger und den Gemeinderat deutlich, dass er sein "uneingeschränktes Einverständnis zur Veröffentlichung von Daten aus der nichtöffentlichen Sitzung" gebe.

Öffentlich kommunizieren

In dem Schriftstück wendet er sich auch direkt an seine Nachfolgerin. Er fordert sie dazu auf, die Gründe für die Entscheidung öffentlich zu kommunizieren. Steger selbst habe sich immer wieder zu einer "transparenten und bürgernahen Arbeitsweise" bekannt. Die Offenlegung würde auch "mögliche Spekulationen im Nachgang der Bekanntgabe umgehen".

Unsere Redaktion versuchte daraufhin, bei Mitgliedern des Gemeinderats weitere Informationen in Erfahrung zu bringen. Klappenberger-Thiel verwies darauf, dass sie sich in der nächsten Ratssitzung am kommenden Dienstag am Ende der öffentlichen Sitzung äußern wolle. Ihr Bruder und Fraktionsvorsitzender Franz Ottmar Klappenberger (FW) erklärte, auch er halte sich bis Dienstag zurück in der Hoffnung, dass dann alles öffentlich gemacht werde. Er betonte aber, dass Dietmar Wolz in seinen Augen "immer rechtschaffen gehandelt" habe - zum Wohle von Dorfprozelten: "Er hat mich nie angelogen oder die Gemeinde angelogen."

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Alexander Schüll erklärte auf Nachfrage der Redaktion ebenfalls, er wolle die kommende Sitzung abwarten. Auch bei der SPD hält man sich bedeckt. So wollten der zweite Bürgermeister Albert Steffl und seine Parteikollegin Sabine Kettinger nichts vorab bekannt geben. Kettingers Meinung nach handelt es sich um ein "sehr sensibles Thema".

Stichwort: Altbürgermeister Früheren Bürgermeistern kann nach Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) die Ehrenbezeichnung "Altbürgermeister/in" oder "Altoberbürgermeister/in" verliehen werden. Hier der entsprechende Absatz des Gesetzes als Auszug: Früheren kommunalen Wahlbeamten und Wahlbeamtinnen können die ihrem früheren Amt entsprechenden Ehrenbezeichnungen "Altbürgermeister" oder "Altbürgermeisterin", "Altoberbürgermeister" oder "Altoberbürgermeisterin", "Altlandrat" oder "Altlandrätin", "Altbezirkstagspräsident" oder "Altbezirkstagspräsidentin" verliehen werden (...). Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn der frühere Beamte oder die frühere Beamtin sich der Ehrenbezeichnung nicht würdig erweist. (juh)