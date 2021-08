Diese Herausforderungen stehen für den neuen Leiter im Gesundheitsamt Miltenberg an

Dienstantritt im Oktober

Miltenberg Corona 19.08.2021 - 13:57 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gesundheitsamt Miltenberg Gesundheitsamt Miltenberg

Gracien ist Doktor der Medizin und hatte bisher laut eigener Homepage Forschung im Bereich der Neurologie betrieben. Er war an der Goethe-Universität in Frankfurt tätig. Er folgt auf Erwin Dittmeier, der das Gesundheitsamt Miltenberg offiziell zum 1. Juni verließ - nach 31 Jahren an der Spitze der Behörde.

Ruhestand verschoben

Dittmeier hatte zuvor seinen Ruhestand um ein halbes Jahr verschoben. Scherf sagt: »Ihm gilt meine ewige Dankbarkeit dafür, dass er das Gesundheitsamt durch diese schwere Zeit geführt hat.« Die Verlängerung der Dienstzeit musste »bis in München abgesegnet werden«, sagt der Landrat. Ob das halbe Jahr länger etwas bringen würde, sei da die Frage gewesen: »Unbedingt«, antwortete Scherf. »Das war das letzte Quartal 2020 und das erste 2021, wo viel neues Personal kam, wo die Coronazahlen extrem hoch waren.«

Gesundheitsamt Miltenberg

Erwin Dittmeiers bisherige Stellvertreterin Susanne Reysen übernahm in den vergangenen Monaten, in denen er bereits nicht mehr im Dienst war, die Leitung des Amts. »Sie macht das hervorragend«, lobt Scherf und bedauert, dass sie aus persönlichen Gründen nicht die Leitung selbst dauerhaft übernehmen könne. Sie führe die Aufgabe »mit hoher Klarheit, Besonnenheit und Pflichtbewusstsein« aus.

Scherf hebt auch die »fantastische Teamleistung« im Gesundheitsamt hervor: René-Maxime Gracien könne sich auf das Team in Krisensituationen verlassen. Das zeige sich an der hohen Motivation und dem unermüdlichem Einsatz in der Coronakrise. Und: »Die Mitarbeiter freuen sich sehr auf eine neue Leitung.«

Zeit der Erholung

Für die Mitarbeiter im Gesundheitsamt herrsche derzeit eine Zeit der Erholung. Scherf betont: »Man muss sehen, dass unsere Mitarbeiter seit Mitte März 2020 einen Sieben-Tage-Dienst sicherstellen mussten.« Von Anfang Oktober bis in den April hinein seien Arbeitstage üblich gewesen, die um 7.30 Uhr begonnen und bis 19, 20 Uhr und teilweise noch länger gingen. Der Landrat gibt zu: »Die Pandemie war ein Riesen-Raubbau an unseren Kräften.« Jetzt sei die Zeit, um Kraft zu holen. Das sei »nicht mit zwei Wochen Urlaub getan«.

Gesundheitsamt Miltenberg

Die größte Herausforderung für Interimsleiterin Susanne Reysen ist weiter Corona. Die Kontaktnachverfolgung könne auch im Sommer das Amt an Grenzen bringen, berichtet Scherf. Deshalb sei es schwer, einen klaren Richtwert zu benennen, wann die Behörde überlastet sei. Wenn zum Beispiel im Sommer eine infizierte Person im Schwimmbad gewesen sei, bekomme das Amt allein für den einen Fall 300 Kontaktpersonen, die zwischen 14 und 16 Uhr auch im Schwimmbad waren. Im Winter dagegen habe die Behörde eine Inzidenz von über 100 fast immer innerhalb von 24 Stunden gut abbilden können. Wegen der Beschränkungen seien es da aber pro Infiziertem vielleicht nur fünf Kontaktpersonen gewesen.

»Hab-Acht-Stellung« für Herbst

Für den Herbst sei das Gesundheitsamt in »Hab-Acht-Stellung«, so Scherf weiter. Zum Ende der Urlaubszeit im September sei die Behörde darauf vorbereitet, dass die Arbeitstage kurzfristig wieder länger werden können. »Das Entscheidende ist, dass wir mit der Impfkampagne vorankommen und beim Testen vorbereitet sind.«

Wenn neben Corona wieder mehr Spielraum für das Gesundheitsamt besteht, hofft Scherf mit dem neuen Leiter Gracien ein Projekt vorantreiben zu können, das er im Jahr 2015 mit Dittmeier gestartet hatte: die Gesundheitsregion Plus. »Da geht es um Pflege, Palliativ, Hospiz, aber auch um Vorsorge«, erklärt Scherf. Letztere liege ihm gerade nach Corona am Herzen, denn: »Wer ist eine der Hauptrisikogruppen? Da geht es zum Beispiel um Adipositas, Übergewicht.« Gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche zu fördern, Kochen als Kulturtechnik zu vermitteln, darum gehe es: »Wie können wir das mit Freude rüberbringen?«

Die Coronakrise habe auch gezeigt, dass an den Gesundheitsämtern nicht so sehr gespart werden dürfe wie in den vergangenen beiden Jahrzehnten, sagt Scherf. »Wir sind eigentlich mit drei Arztstellen in die Krise gegangen, von denen aber nur 1,5 besetzt waren: Da sind wir jetzt deutlich besser aufgestellt.« Er hoffe, dass das Gesundheitsamt dadurch künftig mehr Energie in Themen wie Trinkwasserüberwachung, Kindergesundheit und Prävention stecken könne.

Kevin Zahn

Zahlen und Fakten: Personal im Gesundheitsamt Das Gesundheitsamt ist in der Coronakrise gewachsen. Das aktuelle Stammpersonal meldet Pressesprecherin Susanne Seidel: drei Ärzte, drei Mitarbeiter in der Verwaltung, drei Hygienekontrolleure, drei sozialmedizinische Angestellte, zwei Sozialpädagogen. Zeitlich befristet kommen 36 Personen hinzu, die in der Kontaktnachverfolgung, als Hygienekontrolleure oder in der Verwaltung arbeiten. Zum 01. September kommen drei Personen befristet hinzu. Es handelt sich dabei nicht immer um Vollzeitstellen.