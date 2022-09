Energieberater Peter Brönner über Verlustarmes Heizen und Heizung der Zukunft

"Die Zukunft gehört der Wärmepumpe"

Energieberater Peter Brönner Energiesparen im Handumdrehen: Peter Brönner rät dazu, Heizkörper mit Thermostaten auszurüsten und die Temperatur in der Wohnung zu senken. Jedes Grad weniger spare circa sechs Prozent des Energieverbrauchs. Foto: dpa-Bildfunk

Herr Brönner, wo geht überall Wärme im Haus verloren?

Eine Übersicht finden Sie auf der Website der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Danach ist die Fassade eines Hauses inklusive der Wärmebrücken, wie zum Beispiel ein betonierter Balkon, für etwa 30 Prozent der Wärmeverluste verantwortlich, das Dach für 20 Prozent, Fenster und Türen für weitere 20 Prozent und Keller sowie das tägliche Lüften für etwa je 15 Prozent. Diese Zahlen sind natürlich nicht absolut zu sehen, sondern unter anderem abhängig vom Baujahr des Hauses. Sie gelten für den typischen Altbau der 50er- bis 70er-Jahre.

Was kann der Hausbesitzer gegen Wärmeverluste tun?

Die kostengünstigste und einfachste Maßnahme, die man mit etwas handwerklichem Geschick auch selber machen kann, ist die Dämmung der Kellerdecke. Dagegen wird oft argumentiert, dass Wärme nach oben steige, die Kellerdecke daher keine Rolle spiele. Das ist falsch. Nicht Wärme, sondern warme Luft steigt nach oben. Wenn der Boden im Wohnzimmer 19 und die Kellerdecke zehn Grad Celsius hat, dann wird ein Wärmeausgleich stattfinden, sprich Wärme aus dem Wohnzimmer verloren gehen. Die ersten zehn Zentimeter bringen am meisten, circa 70 Prozent Reduktion. Rohrleitungen sollten ebenfalls gedämmt werden.

Sinnvoll ist auch, den Dachboden mit begehbarem Material zu isolieren. Wenn die Fenster ausgetauscht werden müssen, sollten dreifachverglaste gewählt werden. Dabei ist zu beachten, dass regelmäßig gelüftet werden muss, sofern keine automatische Lüftung vorhanden ist. Sonst kann sich Schimmel bilden.

Was ist mit der Dämmung der Fassade, Sie sagten doch, die sei mit 30 Prozent der größte Verlustfaktor?

Ganz ehrlich - von 200 Leuten, die ich berate oder die in meine Vorträge kommen, wollen vielleicht drei die Fassade dämmen. Was ich insofern verstehen kann, als sich das aufgrund der hohen Kosten nur rechnet, wenn die Hausbesitzer noch jung sind. Es amortisiert sich erst nach etlichen Jahren, selbst bei unseren derzeit hohen Energiepreisen. Dazu kommt noch, dass kleine Fenster nach der Dämmung wie Schießscharten wirken. Es funktioniert also nicht bei allen Häusern.

Über einen Austausch des Heizkessels sollten sich Hausbesitzer Gedanken machen, wenn er älter als 15 Jahre ist, vor allem bei Niedertemperaturkesseln. Der Austausch gegen einen Brennwertkessel bringt eine Ersparnis von etwa 25 Prozent bei Gas- und immerhin noch zehn Prozent bei Ölheizungen.

Zu welcher Art von Heizung raten Sie für die Zukunft?

Meiner Erfahrung nach wird sich das Heizsystem durchsetzen, das auf Dauer für die Besitzer am kostengünstigsten ist. Wenn es um den eigenen Geldbeutel geht, ist den meisten Menschen das Klima egal.

Laut Koalitionsbeschluss werden ab 1. Januar 2025 nur noch Heizungen erlaubt sein, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist praktisch ein Verbot von Gas- und Ölheizungen. Nur noch Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Nahwärmenetze, die mit Holzhackschnitzeln arbeiten, können das erfüllen.

Mein Rat ist immer abhängig vom Alter der Ratsuchenden. Ich kann ihnen nur die Preise nennen, sie müssen entscheiden. Am günstigsten ist der bereits erwähnte Austausch der Heizkessel. Erdwärmesonden sind zwar effizienter als Luftwärmepumpen, aber auch deutlich teurer. Die Zukunft gehört meiner Meinung nach der Luftwärmepumpe in Kombination mit Photovoltaik. Luftwärmepumpen haben in den vergangenen fünf Jahren technologisch stark aufgeholt.

Übrigens - ich rede nicht nur, sondern ich praktiziere auch, was ich empfehle. Ich habe mir einen Brennwertkessel eingebaut und kürzlich auch eine Luftwärmepumpe, um den Strom aus der jetzt 13 Jahre alten Photovoltaikanlage, deren Einspeisevergütung in sieben Jahren ausläuft, sinnvoll selber zu nutzen.

Wie schwer ist es, jetzt kurzfristig die Heizung zu tauschen?

Sehr schwer. Die Wartezeiten für eine Wärmepumpe betragen mindestens sechs Monate, manchmal länger als ein Jahr. Wichtig ist auf jeden Fall, sich einen kompetenten Fachbetrieb zu suchen. 80 Prozent der Heizungsbauer können Wärmepumpen aktuell nicht korrekt einbauen. Wärmepumpen sind super, aber sie verzeihen weder Planungs- noch Einbau- oder Einstellungsfehler. Voraussetzung ist eine korrekte Heizlastberechnung für jeden Raum, damit die Wärmepumpe optimal auf das Gebäude ausgelegt werden kann.

Sicher kann man auch Energie sparen ohne Investitionen - wie geht »vernünftiges Heizen«?

Thermostate sollte jeder haben, damit Heizkörper nicht auf Stufe fünf gestellt werden, sondern nach Wärmebedarf geregelt wird. Ein hydraulischer Abgleich ist im Bestand zwar noch nicht Pflicht, macht aber Sinn, damit alle Heizkörper, ob näher oder weiter vom Heizkeller entfernt, gleichmäßig warm werden. Das ist vor allen in Mehrfamilienhäusern wichtig, spart aber auch im Einfamilienhaus circa zehn bis 15 Prozent.

Haben Sie Tipps für Mieter, die ihre Heizung nicht ohne Weiteres tauschen können?

Das ist schwierig. Vermieter haben wenig bis kein Interesse daran, solange die Heizkosten vollständig auf die Mieter umgelegt werden. Es gibt zwar Ansätze, dass Vermieter bei extrem schlecht gedämmten Objekten einen Teil der Heizkosten übernehmen müssen, aber das ist zu wenig.

Mieter können natürlich die Zimmertemperatur senken. Jedes Grad weniger in der Wohnung spart circa sechs Prozent Energie ein. Es kann sich auch lohnen, Wohnungstüren und Fenster auf Luftdichtigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls den Vermieter nachbessern zu lassen.

Was halten Sie von den kleinen, strombetriebenen Heizungen, die es jetzt in Supermärkten zu kaufen gibt?

Gar nichts. Sie machen allenfalls Sinn, um kleine Räume kurzzeitig zu erwärmen, beispielsweise im Badezimmer, dessen Thermostat auf 18 Grad Celsius eingestellt ist. Wird Wärme im Bad gebraucht, kann kurzzeitig der Heizlüfter einspringen. Das spart eventuell Heizkosten, aber nur geringfügig. Als Ersatz für nicht lieferbares Gas sind Heizlüfter definitiv nicht geeignet. Wenn das Gas ausgehen sollte und eine Million Heizlüfter angeschaltet werden, gibt es auch keinen Strom mehr.

Für einen Vortrag von Peter Brönner am Mon­tag, 14. No­vem­ber, von 19 bis 21 Uhr in der Krom­bach­hal­le in Krom­bach, an dem ma­xi­mal 200 Per­so­nen teil­neh­men kön­nen, gibt es noch freie Plät­ze. Es wird kein Un­kos­ten­bei­trag er­ho­ben, aber ei­ne An­mel­dung ist er­for­der­lich (Tel. 06022 26-0 oder per E-Mail an in­fo@­e­n­er­giea­gen­tur-un­ter­main.de).

Andrea Hammerl

Zur Person: Peter Brönner Peter Brönner (65) stammt aus Lohr am Main. Nach dem Abitur studierte er Physik, zunächst bis zum Vordiplom an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, sein Diplom erhielt er 1985 an der Technischen Universität Darmstadt. Es folgten verschiedene Stationen als Entwicklungsleiter und in Unternehmensberatungen. 1999 machte er sich selbstständig und war unter anderem als Geschäftsführer und Interimsmanager tätig. Im Bereich erneuerbare Energien ist er seit 2009 tätig. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehören Planung und Simulation von Energiesystemen oder Energieaudits. Für die Verbraucherzentrale ist er seit 2018 als Energieberater auf Honorarbasis in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg tätig, seit 2019 als Projektleiter auch für die Energieagentur Neckar-Odenwald-Kreis. Peter Brönner ist verheiratet Vater zweier erwachsener Kinder und lebt in Hösbach, wo er auch ein Fachbüro für erneuerbare Energien betreibt. ahl