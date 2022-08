Die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt

Hintergrund: Die Alte Dreschhalle

Am Aschermittwoch 1990 fiel eines der Wahrzeichen von Breitendiel dem Jahrhundertsturm "Wiebke" zum Opfer. Am späten Nachmittag erfasste eine Wirbel Böe die unten offene Halle, hob sie mit unfassbarer Gewalt in die Höhe, die Dreschhalle stürzte wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Noch wenige Minuten zuvor hatten sich Jugendliche mit ihren Mofas in der Halle aufgehalten.

Fast 20 Jahre diente dieses historische Gebäude als Veranstaltungsort der legendären Breitendieler Pfarr- und Heimatfeste. In den Jahren 1932/33 von der Gemeinde Breitendiel errichtet, diente sie als Dreschhalle. Eine gemeindeeigene Dreschmaschine stand darin, die Landwirte konnten gegen eine Gebühr ihr Getreide dreschen. Im Jahre 1969 musste die Halle der Trassierung der neu gebauten Bundesstraße B469 weichen. Sie fand ihren neuen Standort auf dem Gelände vor dem Feuerwehrhaus und diente fortan als Festhalle. Es war eine besondere Atmosphäre, die diese Halle ausstrahlte. Mit Wehmut denken die Breitendieler noch heute an die Alte Dreschhalle, war sie doch für die Einwohner und für die vielen Gäste ein beliebter Ort der Begegnung und des Zusammenseins. BeSe