Die Wällster gehen uff die Gass'

Gastronomie: Großwallstädter Bürger demonstrieren für Belebung des Ortskerns - »Keine parteipolitische Aktion« - Streit um Piccolo Mondo schwelt weiter

Großwallstadt 04.08.2021

Trotz widrigen Wetters kamen am Dienstagabend rund 70 Personen zwischen Schmalzgasse und Rathaus zusammen, um sich für einen attraktiveren Ortskern einsetzen. Foto: Martin Roos

Trotz widrigen Wetters haben sich am Dienstagabend rund 70 Personen in Großwallstadt versammelt, weil sie sich für einen attraktiveren Ortskern einsetzen. Die Kundgebung unter dem Motto »Wällster uff die Gass« fand im Bereich von der Schmalzgasse bis zum Rathaus statt. Teilweise brachten die Leute Tische samt Tischdecken mit und machten es sich bei einem Getränk gemütlich. Vertreter der Polizei und des Landratsamtes waren vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen.

Organisiert wurde die Kundgebung von Harald Haun und Jürgen Tillack. Die beiden Großwallstädter betonten, dass es ihnen eine Herzensangelegenheit sei, den Ortskern zu beleben. Sie fordern, für Gaststätten unbürokratisch Plätze im Freien zu schaffen, so wie es in umliegenden Gemeinden vorgemacht werde.

Der Ortskern müsse attraktiver werden und zum Verweilen einladen. Hiervon profitiere dann auch der Einzelhandel. Ein mediterranes Flair mit Sitzgelegenheiten für das Gastgewerbe im Freien sei ein Grundstein dafür. Dies sei besonders wichtig, da Gaststätten und Ladengeschäfte von der Pandemie gebeutelt seien und die Coronalage es nun zulasse, dass man sich endlich wieder treffen könne.

Bereits am vergangenen Dienstag, 27. August, haben die Initiatoren ihr Anliegen dem Gemeinderat in der Bürgerviertelstunde vortragen. Harald Haun (55) hat Bürgermeister Roland Eppig (Freie Wähler) 96 Unterschriften übergeben und eine kurze Ansprache gehalten. Laut Redemanuskript hat Haun gesagt: »Wir fordern, unbürokratisch für Gaststätten und Ladenschäfte Plätze im Freien zu schaffen.«

Aufgrund der Corona-Vorschriften und der damit begrenzten Besucherzahl durften nicht alle Unterstützer der Aktion in die Volkshalle. Die Polizei war vorab vom Rathaus verständigt worden und zeigte Präsenz.

Initiator Harald betont, dass die Aktion keine parteipolitische Angelegenheit sei. »Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dass der Ortskern wieder belebt wird. Einfach hinsetzen, etwas essen und trinken und bei mediterranem Flair den Abend mit Freunden und Bekannten genießen«, das ist sein Anliegen. Politisch habe er sich noch nie interessiert. Er sei lediglich passives Mitglied bei den Bürgern für Großwallstadt (BfG). Die Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag sei die erste Sitzung gewesen, die er je besucht habe. Haun sagt zum Zustandekommen der Gruppe »Wällster uff die Gass«: »Das Thema ist aus einer Diskussion entstanden und hat innerhalb von drei Wochen eine unheimliche Dynamik bekommen. Die Straßen werden immer leerer, Sitzgelegenheiten sind nicht mehr erlaubt, zum Beispiel unten am Main, wo am Wochenende ein Verkaufswagen kommt.«

Katja Tillack (50) ist unter den Teilnehmern der Aktion: »Ich wäre dafür, Parkplätze zu Sitzplätzen zu machen. Außerdem sollten auch Fahrradständer aufgestellt werden.« Steffi Abell (44) und Barbara Galonska (43) sagen übereinstimmend: »Früher konnte man vor der Weinstube Hohm, beim Bäcker Eppig und an der Eisdiele draußen sitzen. Wir möchten, dass man sich abends draußen wieder gemütlich zusammensetzen und unterhalten kann. In allen umliegenden Gemeinden gibt es das auch. Warum ist das bei uns nicht möglich?«

Betroffen ist auch das Piccolo Mondo. Wirt Aldo Pinetti (60) legt Wert darauf, dass er nicht aktiv an der Aktion vom Dienstagabend beteiligt war. »Das waren die Gäste«, sagt er am Mittwoch im Gespräch mit der Redaktion. Er ist seit Längerem im Clinch mit der Gemeinde. Es geht um die Zahl der Sitzplätze vor seinem Feinkostladen mit Gaststätte. Pinetti spricht von »reiner Willkür« seitens des Bürgermeisters, der früher sogar Stammgast bei ihm gewesen sei. »Die Tatsachen werden vom Bürgermeister immer wieder verdreht.« Letztlich warte er auf eine Sondernutzungsgenehmigung, dass er auf dem Gehweg mehr Tische und Stühle stellen dürfe. Die könne nur das Rathaus erteilen. »Alle Anträge liegen vor«, sagt Pinetti.

Rechtsbeugung?

Bürgermeister Eppig sieht sich im Recht und auf dem Boden der geltenden Vorschriften: »Es ist ein Feinkostladen mit Verkostung, keine Gaststätte.« Küche und Toiletten entsprächen auch nicht den Gaststätten-Vorschriften. Pinetti wolle sich durch Rechtsbeugung Vorteile verschaffen. Das könne man nicht dulden, schon im Sinne der anderen Gastronomen nicht.

Eppig verweist auf das Risiko für Kinder und Fußgänger, wenn der Gehweg zugestellt werde. »Ich lasse mich nicht erweichen. Wenn ein Kind auf dem Rad einen Haken schlagen muss und es passiert was.« Er verweist auch auf die Ruhestörung für die Anwohner. Ein Nachbar will mit seinem Namen nicht in die Zeitung, spricht aber von »Belästigung hoch zehn«.

Zu den Sitzplätzen an der Eisdiele weiß Eppig: »Genehmigt sind 16 Außenplätze.« Es habe sich eingebürgert, dass es mehr wurden. Wegen einer Engstelle an der nahegelegenen Bushaltestelle habe man regulierend eingegriffen.

Dass der rote Verkaufswagen, der am Wochenende an den Main kommt, jetzt keine Tische und Bänke mehr aufstellen darf, liege daran, dass es sich nur um ein »To go«-Angebot handele. 2020, als coronabedingt die Gaststätten geschlossen waren, habe man Sitzmöglichkeiten erlaubt - in Verbindung mit einem Toilettenwagen, den die Gemeinde aufgestellt hatte. Eppig sagt: »Ich muss die eigene Gastronomie unterstützen.« Und er verweist, wie auch in den anderen Einzelfällen, auf die geltenden Vorschriften. Das »To go«-Angebot sei nur ein Zugeständnis, ein Angebot für die Radler. »Die Leute sollen in den Ort«, so Eppig, »wir haben tolle Biergärten«.

Zwei Fronten

Auch wenn die Initiatoren von »Wällster uff die Gass« ihre politische Neutralität betonen: Es ist auch ein politischer Streit. Johannes Wengerter, Jurist und SPD-Mitglied, spricht von »zwei Fronten: Die Freien Wähler gegen den Rest«. Er hat einen Unterstützerbrief für das Piccolo Mondo geschrieben. Er scheibt: »Auch jetzt zielen wieder Kanonen auf Spatzen (unliebsame Bürger).« Seine Position: »Das Verhalten des Bürgermeisters Eppig ist rechtswidrig und reine Willkür sowie eine Amtspflichtverletzung, die zum Schadensersatz in Höhe des entgangenen Gewinns des Gastwirtes verpflichtet.«

MARTIN ROOS & RENATE RIES

Lähmende Bürokratie Jeder hat schon einmal diese Ohnmacht erlebt, wenn man mit Behörden, Bürgermeistern, Krankenkassen, Hotlines etc. im Kontakt ist und man einfach nicht weiterkommt. Das Gegenüber erklärt - im besten Fall - die Akten- oder Gesetzeslage und warum etwas nicht möglich ist. Im schlechten Fall - und den Eindruck bekommt man leider häufig - verschanzt sich der andere hinter den Gesetzen und Regeln. Bürokratie ist ein lähmendes Monster. Bei einer Podiumsdiskussion mit den Bundestagsdirektkandidaten kürzlich in Klingenberg waren sich alle Politiker einig, dass wir da ein Problem haben. Wie wohltuend war es, als coronabedingt plötzlich sogar ranghohe Politiker dazu aufgerufen haben, pragmatisch zu handeln. Brauchen wir erst eine Katastrophe, damit etwas vorangeht?