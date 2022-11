Wie eine neue BR-Faschingssendung nach Amorbach kommt

Am 11.11.

Amorbach 10.11.2022 - 17:38 Uhr 3 Min.

In der Schulz-Halle in Amorbach hat der BR eine neue Fastnachtsrevue produziert. Foto: Ralf Wilschewski

Darum gibt es die neue Show »Fränkischer Fastnacht-Flitter«, aufgezeichnet in Amorbach (Kreis Miltenberg).

Ja, Amorbach kristallisiert sich damit immer mehr zur Faschingshochburg des Mainvierecks heraus. Denn wohl schon im Januar soll hier auch »Franken Helau« spielen und aufgezeichnet werden. Und auch die Amorbacher Klostersänger haben sich schließlich mehrmals schon auf der »Fastnacht in Franken«-Bühne präsentiert.

Aber eines nach dem anderem.

FRÄNKISCHER FASTNACHT-FLITTER - WAS IST DAS?

Es ist die Premiere eines neuen Sendeformats. Es handelt sich nicht um eine Prunksitzung, sondern um einen Abend mit Showtreppe und Moderatoren-Duo. Laut Sprecherin Wibke Heise kann sich der BR vorstellen, den »Fränkischen Fastnacht-Flitter« als Saison-Auftakt zu platzieren. Auch an anderen Orten in Franken aufgenommen.

WER IST MIT DABEI?

Wolfgang Huskitsch als Tuschmaster.

o Wolfgang Huskitsch aus Dorfprozelten

o Ines Procter aus Erlabrunn

o Matthias Walz aus Karlstadt

o Bernd Kleinschnitz aus Greußenheim

o Jonas Paul aus Schweinfurt

o Doris Paul aus Schweinfurt

o Wolfgang Voit aus Wonfurt

o Die Schnabelbremsen aus Heideck/Laibstadt

o Michael A. Tomis aus Fürth

o Lena Meyer und René Skorupa aus Marktredwitz

o Die Tanzsportgarde der TSG Veitshöchheim

o Die Turedancer aus Zellingen

Der Amorbacher Klosterchor selbst wird nicht zu sehen sein. Die Lokalmatadoren sollen laut BR- ihren großen Auftritt dann bei »Franken Helau« bekommen.

WIE KOMMT DER FASTNACHT-FLITTER NACH AMORBACH?

Da spielen zwei Faktoren zusammen: Zum einen wird Anfang nächsten Jahres die Pandemie bedingt ausgefallene Aufzeichnung von »Franken Helau« in Amorbach nachgeholt. Zum anderen hat die eben restaurierte Halle des TSV Amorbach beeindruckt. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1891 und heißt nun Schulz-Halle, Namensgeber ist die Stiftung Susanne-und-Joachim-Schulz-Halle. Die Architektur erinnert mit ihren Emporen an die Kulissen von »Fastnacht in Franken« in Veitshöchheim. Der BR will hier in der Schulz-Halle den Fastnacht-Flitter« und auch »Franken Helau« produzieren. Dadurch hätten organisatorische und produktionstechnische Synergien geschaffen werden können, heißt es vom Sender.

WANN WURDE DER FLITTER-ABEND AUFGEZEICHNET?

Die Aufzeichnung lief bereits Mitte Oktober. Groß darüber sprechen wollte der TV-Sender bis jetzt allerdings nicht, In der Regel würden Voraufzeichnungen sowie Pilotformate im Vorfeld nicht offensiv beworben und erst nach erfolgter Fertigstellung verbreitet, so die Begründung .

WER SASS IM PUBLIKUM?

Überwiegend geladene Gäste. Also Vertreter von Fastnachtvereinen, Präsidiumsmitglieder, ehrenamtlich Tätige des Fastnacht-Verbands Franken, Gäste aus dem Umfeld der Künstlerinnen und Künstler, der Bürgermeister, der Vorsitzende der Stiftung »Schulz-Halle« und Fastnachtbegeisterte aus der Region. Die wenigen übrigen Karten wurden über den Fastnacht-Verband verkauft und seien laut BR schnell vergriffen gewesen.

Matthias Walz aus Karlstadt als Alleinunterhalter.

WAS KOSTET DIE PRODUKTION?

Da hält sich der Sender auf Nachfrage unserer Redaktion bedeckt und antwortet: Die Kosten lägen im Rahmen der üblichen Fastnacht-Formate.

KÜNSTLER AUS DEM MAIN-SPESSART-KREIS

Der Main-Spessart-Kreis ist in Amorbach stark vertreten. Mit dem bekannten Karlstadter Künstler Matthias Waltz und den Turedancers aus Zellingen. Es sei seit Beginn der Pandemie der erste öffentliche Auftritt für das Männerballett, sagt der Vorsitzende des Vereins, Florian Lang, im Gespräch mit unserer Redaktion, »und deshalb wieder umso genialer«. Mit Trainerin Morena Losleben aus Marktheidenfeld haben die Jungs hart für eine völlig neue Choreografie trainiert.

Mit dabei: die Turedancers aus Zellingen (Main-Spessart-Kreis). Foto: Ralf Wilschewski

AUCH »FRANKEN HELAU« AUS AMORBACH

Den Zuschlag für die Sendung hatte der Carneval Club Amorbach vom BR schon die ganze Zeit. Aufgrund der Pandemie musste die Aufzeichnung der CC-Sitzung fürs Fernsehen ausfallen. Anfang nächsten Jahres soll es dann wahr werden. Fest steht, dass der CC Gastgeber ist und Ulrich Etzel moderiert. Die Künstler, die aus der näheren Region kommen sollen, werden noch gecastet. »Franken Helau« wird im jährlichen Wechsel bei einem anderen Verein in Franken produziert.

»Fränkischer Fastnacht-Flitter« aus Amorbach, am Freitag, 11.11., 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen

MANUELA KLEBING

Hintergrund: Helau!!!! Es geht wieder los Nach den Pandemie bedingten Einschränkungen der vergangenen beiden Jahre freuen sich jetzt Fastnachtsfans auf die aktuelle Kampagne. Denn tatsächlich scheint sie von den Rahmenbedingungen her annähernd wieder so laufen zu können wie gewohnt. Zwar rechnen die Faschingsmacher noch mit einer gewissen Zurückhaltung beim Publikum, die Vorbereitungen für Prunksitzungen, Bälle und Umzüge sind jedoch in vollem Gang. Auch beim Fränkischen Fastnachtverband und dem Bayerische Rundfunk. Denn seit Jahren wird der hiesige Fasching auch im TV abgebildet, die Fernseh-Sitzung »Fastnacht in Franken«, die in Veitshöchheim bei Würzburg produziert wird, hat sich zum bundesweiten Publikumsliebling entwickelt. Der »Fränkische Fastnacht-Flitter« mag also Potenzial haben. (mkl)