»Die Stunde Null« - Schauspielerische Einblicke im Freilandmuseum

Living History: Reenactment-Darsteller zeigen Verhältnis zwischen Besatzern und Einheimischen 1945

Zum Thema "Die Stunde Null/1945 - Der erste Sommer in Frieden" spielten Mitglieder Studienkreises Militärgeschichte Königswinter und weitere aktive Teilnehmer im Gottersdorfer Freilandmuseum am Wochenende realistische Szenen, wie es sie so oder ähnlich damals gab oder gegeben haben könnte.

Die Darsteller des Studienkreises Militärgeschichte Königswinter mit Vorsitzendem Volker Griesser sowie weitere Teilnehmer versuchten Szenen dieser Zeit detailreich und historisch möglichst korrekt abzubilden, was Reenactment genannt wird - von Personenkontrollen über die Büroarbeit zur damaligen Zeit bis hin zu den Heimkehrern. Im Freien und in den Gebäuden konnten die Besucher das Geschehen beobachten, das unabhängig davon stattfanden, wie viele Besucher gerade an einer Stelle waren. Widergespiegelt wurde auch das Verhältnis zwischen Besatzern und Einheimischen. Unter den 50 Darstellern waren laut Griesser neben Aktiven des Studienkreises Militärgeschichte auch Mitglieder von Interessensgemeinschaften. Die Reenactment-Darsteller seien deutschlandweit gut vernetzt, betont der Vorsitzende weiter. Das Freilandmuseum in Gottersdorf hat direkten geschichtlichen Bezug zum Landkreis Miltenberg. So steht dort unter anderem eine Viehwaage aus Neunkirchen und eine Dreschhalle aus Bürgstadt.

