Die Show geht weiter - Neustart im Beavers

Nach 30 Monaten Pause stehen in Erlenbach wieder Musiker auf der Bühne des Musikclubs

Erlenbach a.Main 05.09.2021 - 15:58 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beavers-Eröffnung Beavers-Eröffnung Beavers-Eröffnung

»Zu sagen, es wäre ein steiniger Weg gewesen, ist stark untertrieben«, erinnerte Christopher Reichel-Dittes an die großen Anstrengungen seiner Eltern in den vergangenen 15 Jahren, um den »Lebenstraum« seines Vaters von einem eigenen Musikclub »größer und schöner als jedes Hard-Rock-Café der Welt« wahr werden zu lassen. Bestätigung dafür gab's schon für das alte Beavers - von keinem Geringeren als »Rolling Stone« Mick Tayler nach einem Besuch in Miltenberg. »Das war für mich der Ritterschlag«, erinnert sich der Clubchef.

Das neue Beavers in Erlenbach

Konzertsaal als Museum

Auch im Neubau in Erlenbach ist das Beavers mehr als ein Konzertsaal. Es ist Rock- und Pop-Museum. Konzertplakate, Plattencover, Musikzeitschriftentitel, Autogrammkarten, Vitrinen mit Gitarren und teils skurrilen Fanartikeln bedecken buchstäblich jeden Quadratzentimeter der Wände und zeigen doch nur einen kleinen Teil der größten Sammlung an Musikmemorabilien Deutschlands, so die selbstbewusste Einschätzung ihres Eigentümers - Ertrag der lebenslangen Sammelleidenschaft von Christoph Reichel-Dittes.

Aber nicht nur sie macht den Club einmalig, sondern auch die vorurteilsfreie Offenheit für jede Art von Musik. Rock und Pop, Schlager, Volksmusik und Jazz - alles wird im Beavers gespielt. Für die Gabe, in jeder Musikrichtung »schöne Melodien« entdecken zu können, sei er sehr dankbar, sagte der Beaverschef und erinnerte sich an den Start seiner Sammlung mit einen Stapel geschenkter Singles: »Da war 'Inch Allah' von Adamo dabei und 'A hard days night' von den Beatles.«

Dank für Unterstützung

Die Sammelleidenschaft des Vaters die Kindheit der Söhne geprägt. »Der Erfolg jedes Urlaubs hing davon ab, ob Dad etwas für die Sammlung gefunden hatte«, sagte Christopher und dankte seiner Mutter Mareen, dass sie bei der Wahl seines Namens ihr Veto eingelegt hatte: »Sonst wäre ich ein Rory geworden - nach Rory Gallagher.« Der Eröffnung der Clubs 2006 seien einige sehr schwere Jahre gefolgt, doch habe man auch »unheimlich viel Unterstützung« erfahren. Anlass für einen sichtlich bewegten Christoph Reichel-Dittes all denen zu danken, dass sein Traum jetzt eine Fortsetzung erfährt: »Allen voran dem Team, aber auch den Fans, den Bands und den Agenturen, die uns in den vergangenen Monaten die Treue gehalten haben.«

Die ersten Musiker auf der neuen Bühne waren am Einweihungsabend Tom Jet und das Duo Don 't Stop. Am Samstag folgte das Eröffnungskonzert mit der Beatles Revival Band.

eMehr Bilder von der Eröffnung unter https://www.main-echo.de

GEORG KÜMMEL